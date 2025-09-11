贅を尽くした焼肉屋のおせち、厳選した上質なお肉と職人技で仕上げた二段重「匠の肉おせち」

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 古峯 正佳）が運営する「やきにく山笑ふ」は、新しい年の始まりにふさわしい、伝統と革新をテーマにした二段重おせち「匠の肉おせち」の予約受付を開始いたしました。

■上質なお肉と伝統的な縁起食材がたっぷり詰まった、贅沢な二段重「 匠の肉おせち」

昨年大好評で完売の、上質なお肉と特製タレが人気の新スタイルおせち「肉おせち」に、豪華縁起食材がたくさん詰まった伝統的なおせちを加えた、全22品の贅沢二段重「匠の肉おせち」をご用意いたしました。9月11日(木)からスタートの早期予約期間中は、通常価格から15%OFF、さらに送料無料でお届けします。山笑ふの二段重おせち「匠の肉おせち」で、福を呼び込み、旨みあふれるお肉で心も身体も満たされ、新しい一年を元気に晴れやかにお迎えください。

一の重

かまぼこ/伊達巻/昆布巻き/ブリ柚庵焼き/サワラの西京焼き/笹麸/穴子八幡巻 /黒豆/栗金団/天使の海老/紅茶鴨ロース山椒風味/龍皮巻き/アワビ/人参/信田巻/蓮根甘酢/数の子/イクラ

二の重

黒毛和牛モモ/黒毛和牛イチボ/黒毛和牛サーロイン/米澤豚ロース

■商品概要

【商品名】

山笑ふ「匠の肉おせち」



【早割の詳細】

期間：2025/9/11(木)～2025/11/30(日)

割引率：15%OFF

⇒15%OFF\18,360(税込)

【通常価格】

\21,600(税込)



【お届け方法】

冷凍でお届けいたします

【お届け日】

2025/12/31(水)または2026/1/1(木)

※どちらかご希望のお日にちにお届けいたします

※年末年始のため発送遅延の可能性がございます。

【ご予約URL】

https://x.gd/U417m

■「やきにく山笑ふ」とは

心地の良い空間を演出し“くつろぎ”と共に、厳選した上質なお肉をご提供するやきにく屋です。国内に3店舗を構えるしゃぶしゃぶ 山笑ふの“一人一鍋”を継承して、“一人一台の無煙ロースター”のお席をご用意しています。春をあらわす季語である、店名の「山笑ふ」は、ふつふつとたぎりながら芽吹く様子を表現しています。

Instagram： https://www.instagram.com/yakiniku_yamawarau.jp/

公式HP：https://www.yamawarau-flavorworks.com/yakiniku-yamawarau-home

オンラインショップ： https://baycrewsfoodmarche.jp/collections/yamawarau

【店舗情報】

住所：東京都渋谷区神宮前4-9-4 1F

TEL：03-6721-1323

営業時間：ランチ11:00～15:30(L.O.15:00)／ディナー17:30～22:00(L.O.21:00)

■会社概要

〈株式会社ベイクルーズ〉

創立：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役CEO：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、

飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック

HP：http://www.baycrews.co.jp/(http://www.baycrews.co.jp/)

飲食展開ブランド：J.S. PANCAKE CAFE、J.S. BURGERS CAFE、J.S. FOODIES、

LUKE’S LOBSTER、RITUEL、BOUL‘ANGE、FLIPPER’S、CITYSHOP、しゃぶしゃぶ 山笑ふ、

Roasted COFFEE LABORATORY、eggslut、咖喱屋ボングー、RITUEL CAFE、

おむすび ごっつ食べなはれ、お弁当 ごっつ食べなはれ、Butter、やきにく 山笑ふ、

THE STAND fool so good(s)、J.S. BURGERS Jr.

オンラインショップ：BAYCREW’S FOOD MARCHE https://baycrewsfoodmarche.jp/(https://baycrewsfoodmarche.jp/)