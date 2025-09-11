「鯖江JAZZフェスティバル2025」タイムテーブル公開！西山公園とSCCを舞台に、全28組が鯖江に集結！音楽とカルチャーが融合する2日間、開催迫る！
2025年10月18日（土）・19日（日）の2日間、福井県鯖江市の西山公園にて開催される「鯖江JAZZフェスティバル2025」（通称：サバジャズ）のタイムテーブルがついに公開された。
西山公園は、「日本の歴史公園100選」にも選ばれている、鯖江を象徴する風情豊かな場所。そんな歴史と自然に包まれた空間で、初めての音楽フェスが開催される。
会場には、石野卓球、氣志團、Chara、ストレイテナー、MONO NO AWAREをはじめとする、全28組の個性豊かなアーティストたちが集結。ジャンルの垣根を越え、“ジャズの精神”を受け継ぐ多彩な音楽が2日間にわたり鯖江市街地に響き渡ります。
10月18日は、エレクトロニカ、ジャズ、ロック、ヒップホップなど、多様なジャンルをゆったりと楽しめる「多彩で落ち着いた音楽の一日」。楽器演奏とヴォーカルが一体となったCiONが、地元高校の吹奏楽部とコラボレーションしてオープニングを飾り、感情を揺さぶるロックバンド・ストレイテナーがトリを務めます。
翌19日は、ロックやバンドの生演奏による力強さと熱狂が炸裂する「エネルギッシュで多様なバンドミュージックの日」。エネルギー全開のアルカラで幕を開け、氣志團がフェスのフィナーレを締めくくる、観客とともに熱く盛り上がる一日です。
また、サバジャズでは地元高校の吹奏楽部とアーティストによる特別なコラボステージも予定されており、音楽を通じて地域とのつながりを感じられるプログラムも魅力の一つ。18日には、台湾・台北から注目の海外ゲスト、Andr（アンダー）が来日出演。Indie PopやAlternative R&Bを軸に、ジャンルを超えたサウンドで会場を魅了します。
会場から徒歩約8分の「SABAE CREATIVE COMMUNITY（略称：SCC）」では、入場無料のサテライトステージ「サバジャズLOUNGE」を用意。ADAM atやTRI4THをはじめとする実力派アーティストが出演し、メイン会場の熱気とは一線を画す、落ち着いた雰囲気の中で音楽を楽しめる空間になっている。
地域性と国際性が融合し、新しい音楽のかたちを提案するサバジャズ。
音楽を通じて、人・街・文化がつながる特別な2日間を、ぜひ体感してください。
【オフィシャル駐車場の増設が決定】
現在「2日通し券（2枚セット）」のみを対象に、オフィシャル無料駐車場付きで販売しておりましたが、このたびオフィシャル駐車場の増設が決定。それに伴い、希望者には事前申込＆抽選制で駐車場受付を開始！詳細・お申し込み方法は公式サイトのNEWSをご確認ください。
台数に限りがあるためご希望の方は、どうぞお早めにご応募ください。
・抽選申込期間 9月11日（木）12時 ～9月22日（月）
・当選発表日 9月26日（金）
・抽選対象 チケットをご購入の方
【クラフトビールフェス「Craft Beer Oasis」も同時開催】
全国から厳選されたブルワリーが鯖江に集結し、個性豊かなクラフトビールをお届けする入場無料のクラフトビールフェス「Craft Beer Oasis」が、西山公園南側エリアにて開催されます。
福井県初出店となる注目のブルワリーも登場し、ここでしか味わえない特別なビールとの出会いも。音楽とグルメ、そしてクラフトビールが織りなす至福の時間を、ぜひご体感ください。
【参加ブルワリー】
West Coast Brewing（静岡）/ うしとらブルワリー（栃木）/ FARMENTRY（奈良）/ Teenage Brewing（埼玉）/ DD4D BREWING（愛媛）/ OUR BREWING（福井）/ KYOTO NUDE BREWERY（京都）/ BETO COCO BREWING（福井）
今年の秋は、サバジャズで自然豊かな公園で音楽と共に飲食や交流、心に残る特別な
体験を通じて、そして鯖江中心市街地全体で音楽フェスを楽しみましょう！
【重要なお願い】
飲酒運転は重大な違反行為であり、命に関わる危険な行為です。
お酒を飲まれた方は、絶対に運転をしないでください。
皆さまの安全のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
【全出演アーティスト日程】
■10月18日(土)
石野卓球/Chara / ストレイテナー / サニーデイ・サービス / Andr / 在日ファンク / 土岐麻子 / 韻シストBAND/ DJ MASTERKEY / CiON / Helsinki Lambda Club / バスクのスポーツ / 鯖江高等学校吹奏楽部
■10月19日(日)
氣志團 / H ZETTRIO with Yucco Miler / MONO NO AWARE / GEZAN / She Her Her Hers / 踊
ってばかりの国 / TOTALFAT / Kan Sano(Band Set) / アルカラ / ADAM at / TRITH / The Hey
Song / CJ "ROCK" BAND / The New Beads / 武生商工高等学校 吹奏楽部
【チケット情報】
■販売プレイガイド：イープラス https://eplus.jp/sabaejazz/
■一般発売
・単日券：\7,700（税込）
・2日通し券：\14,300（税込）
・【数量限定】2日通し券 2枚セット オフィシャル無料駐車場1台付き：\26,400（税込）
・県内中高生割 単日券：\3,000（税込）
■当日券
・単日券：\8,200（税込）
・2日通し券：\14,800（税込）
・鯖江市民限定鯖江割 2日通し券：\11,500（税込）
・鯖江市民限定鯖江割 単日券：\6,000（税込）
※県内中高生割も鯖江市民割販売所でご購入いただけます。
※鯖江市民割は鯖江市文化センターと一部取扱店舗（公式HPのNEWS欄をご確認ください）で販売いたします。
※チケットは先着順・予定枚数に達し次第終了となります。
※小学生以下無料 / 但し保護者の同伴（入場券購入者）が必要。小学生以下のみでの入場不可。
【イベント概要】
■名称：鯖江JAZZフェスティバル2025
■日程：2025年10月18日（土）、19日（日）
■会場：鯖江市西山公園 特設会場（福井県鯖江市桜町3丁目8-10）
SABAE CREATIVE COMMUNITY（福井県鯖江市本町３丁目2-12 1F）
■主催：鯖江ミュージックビレッジ実行委員会
■公式サイト：https://sabaejazz.jp/
■公式Instagram：https://www.instagram.com/sabae_jazz/
■公式Facebook：https://www.facebook.com/share/15eEwFzcUq/?mibextid=wwXIfr
■公式X：https://x.com/sabaejazz
■公式LINE：https://lin.ee/BFDHnj0
サバジャズはインディペンデント・カルチャーこだわりの鯖江スタイル音楽フェスをコンセプトに多様
な背景を持つ地元市民が企画・運営に携わり、「鯖江ならではのカルチャーシーン」を追求し、鯖江独
自の個性が光る音楽フェスを作り上げます。