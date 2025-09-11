Feloと韓国通信大手LG Uplus、戦略的パートナーシップを締結　次世代AI検索サービスの韓国市場展開で包括的協力関係を構築

Felo株式会社

次世代AI検索・エージェントプラットフォーム「Felo（フェロー）」を開発・提供するFelo株式会社（本社：東京都千代田区 以下Felo）と、韓国の大手通信サービス事業者LG Uplus Corporation（本社：大韓民国ソウル特別市龍山区漢江大路32、以下「LG Uplus」）は、韓国市場におけるAI検索サービス事業の戦略的パートナーシップ契約を2025年8月29日に締結したことを発表いたします。本パートナーシップは、AI技術と通信インフラの融合による新たなデジタル体験の創出を目指す、両社にとって重要な戦略的取り組みです。

パートナーシップの背景

デジタル変革が加速する現代において、ユーザーは従来の検索エンジンを超えた、より知的で包括的な情報アクセス手段を求めています。Feloの次世代AI検索エンジンは、単なる情報検索にとどまらず、複雑な概念の学習支援、情報の相互検証、興味のある分野の深掘り探索、さらにはプレゼンテーション資料、マインドマップ、フローチャートなどの生成まで、幅広い知的活動をサポートする革新的なサービスです。

一方、LG Uplusは、韓国を代表する大手通信事業者の一つであり、モバイル・インターネット・IPTV など幅広いサービスを展開しています。特にモバイル分野においては、数千万人規模の契約者数を誇り、韓国国内で確固たる地位を築いており、顧客に対して通信サービスおよび請求・決済サービスを提供するなど、強固な顧客基盤と豊富な運営経験を有しています。

LG UplusとFeloの協業は、韓国を代表する大手通信事業者の圧倒的なユーザー基盤と、Feloの最先端の生成AI技術を融合させ、革新的なユーザー体験を提供することを目的としています。本提携は、Feloのグローバル展開における初めての本格的な活動であり、韓国市場を皮切りに今後より広くグローバルに市場を拡大していく上での戦略的な第一歩となります。

また、今回のパートナーシップでは、FeloがLG Uplusが主導する「AI Universe」イニシアチブに日本企業として初めて選出されました。AI Universeは、韓国において、国民誰もがAIをより簡単に接し、体験できるよう様々なキャンペーンと体験プログラムを推進する複数の企業からなる協業体で、AIの大衆化を目指す取り組みです。AI Universe参加機関・企業は、各社のサービスと能力を活用してAIリテラシー開発のための教育とコンテンツ制作を共同推進します。Feloは参画企業の1社として、高度なAI検索技術を提供、教育プログラムにおいて重要な役割を果たします。

韓国においてFeloのAI検索サービスは、LG Uplusの「Yudok Pick AI」プラットフォームを通じて提供されます。このプラットフォームは顧客が必要なAIサービスのみを選択して割引価格で利用できるサブスクリプション型商品です。これにより、LG Uplusの数千万人規模の顧客は、Felo AIの多言語検索やナレッジ活用機能を通じて新しい価値を享受することができます。

両社は本パートナーシップを通じて、韓国におけるAI技術の普及と活用促進に貢献し、韓国市場におけるデジタルイノベーションの推進役となることを目指してまいります。また、ユーザーフィードバックを積極的に収集し、サービスの継続的な改善と機能拡張を図っていく予定です。FeloとLG Uplusの2社は、これらの活動を通じ、韓国におけるAI活用の新しいスタンダードを築いてまいります。

各社のコメント

LG Uplus マーケティンググループ責任者コメント

「韓国の人工知能市場の成長に対応するために、私たちは複数の人工知能関連組織やパートナーと手を携え、誰もが身近に人工知能を簡単に体験できるようにしています。今後、LG Uplus は様々な人工知能企業と協力し、人工知能分野を拡大するとともに、人工知能サービスを人々の生活に広めていきます。」

Felo 事業開発責任者コメント

「この戦略的パートナーシップにより、韓国のユーザーは世界最先端のAI検索技術を、信頼できる通信事業者を通じて安心して利用できるようになります。デジタル変革の時代において、このような革新的なサービスの提供は、両社の競争力強化と韓国のデジタル社会発展に大きく貢献するものと確信しています。また、AI Universeに日本企業としてFeloが唯一選出されたことは大変光栄なことです。本提携を皮切りに、今後はグローバルな価値の拡大を目指し活動を続けてまいります。」

Feloについて

Feloは2024年7月に設立された、東京を拠点とするAIスタートアップ企業です。同年に次世代検索エンジン「Felo Search」をローンチ。以降、企業向けAIエージェントプラットフォーム「Felo Enterprise」、カスタマイズ可能なエージェントを提供する「Agent Store」など、業務実装に特化したAIツールを次々と展開しています。既に累計ユーザー数は120 万人を超え、提案資料作成、ナレッジ検索、論文要約など、さまざまな業務シーンにおいて活用されています。

Felo導入企業の活用事例

コンサルティング業界 ：社外ナレッジの横断検索・提案資料作成支援

金融業界 ：企業・市場の分析、競合情報の自動要約

人材業界 ：求人原稿・職務経歴書の生成、業界調査

製造業 ：製品比較調査、市場動向レポート作成

教育・研究機関 ：学術論文の要約、研究テーマのリサーチ支援

Feloは今後も、AI技術を活用した革新的なソリューションを提供し、企業の業務効率化とDX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートしていきます。

https://felo.ai/ja/search

LG Uplus Corporationについて

韓国を代表する大手通信事業者の一つであり、モバイル・インターネット・IPTV など幅広いサービスを展開しています。特にモバイル分野においては、数千万人規模の契約者数 を誇り、韓国国内で確固たる地位を築いています。 先進的なネットワークインフラと革新的なサービス提供により、LG Uplusは韓国における通信業界のリーディングカンパニーとして広く認知されています。

本社所在地：大韓民国ソウル特別市龍山区漢江大路32 LG Uplusビルディング

事業内容：総合通信サービス、デジタルソリューション、請求・決済サービス

特徴：韓国における通信業界のリーディングカンパニーとして、革新的なデジタルサービスを提供

https://www.lguplus.com/

