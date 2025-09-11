社内データをAIに追加学習させるサービス「ChatSense」、追加学習AIでも「GPT-5」に対応予定

株式会社ナレッジセンス社内データをAIに追加学習させるサービス「ChatSense」、追加学習AIでも「GPT-5」に対応予定

株式会社ナレッジセンスは、セキュアな環境で社内データをChatGPTに学習できる、法人向けChatGPTシステム「ChatSense」を提供しております。この度、ChatSenseの「追加学習AI」機能で利用できるAIモデルに関して、OpenAI社の最新AIである GPT-5 に対応予定であることをお知らせいたします。ChatSenseの「追加学習AI」機能が GPT-5 に対応することで、PDFやワードファイル等の社内データを学習させたAIに関して、より高精度な回答が期待できます。法人向けChatGPT「ChatSense」の詳細はこちらをご覧ください。https://chatsense.jp/?utm_source=230

今週中（2025年9月14日まで）に対応完了予定です。対応完了後、エンタープライズプラン・ビジネスプランの全ての顧客に対し、段階的にリリース予定です。法人プランである「ビジネスプラン」等のお問い合わせはこちら https://chatsense.jp/contact?utm_source=230

■ 背景 ― 「BoxやTeamsの社内データを読み込ませたAIを簡単に作りたい」

ChatGPTは、人間のように自然な対話が可能で、業務効率化やサービス品質向上への貢献が期待されているAIチャットボットです。ナレッジセンスが提供する、法人向け生成AIサービス「ChatSense」においても、セキュリティなど、企業向けの強みが注目され、東証プライム上場企業・国内最大級の総合大学を含む、500社以上の大手企業等に導入されています。

ChatSenseでは「追加学習」オプションを用意しています。このオプションを利用することで、社内の独自のデータを、セキュリティの高い環境でAIに学習させることが可能です（RAG技術を利用※）。ChatSenseを利用することで、Box/OneDrive/Teams/Slack等のクラウドデータや社内のPDF/Wordファイル等を簡単に、AIに連携することができます。

通常、連携先やファイル数が増えるほど、技術的な限界もあり、AIからの回答精度は低下しやすくなっております。しかし、この度、ChatSenseで「GPT-5」シリーズに対応することにより、大量の連携ファイルや複雑な指示に対しても、より賢く、したがってタスクを実行できるようになります。これにより、法人のみなさまは、AIを活用して、より精度の高い回答を得ることが可能になります。

※RAGとは... https://chatsense.jp/blog/chatgpt-rag

■ ChatSenseで対応する新モデル「GPT-5」について

GPT-5 は、米OpenAI社が提供する最新の大規模言語モデルです。前世代の「GPT-4o / 4.1」から大幅に改良され、あらゆるベンチマークにて性能が示されています。また、実用性も向上しており、ハルシネーションの軽減や指示追従性の改善、同調するような応答の軽減も実現しています。

なお、本モデルのリリースにあわせて、現在「追加学習AI」で利用できる「GPT-4.1 nano」「GPT-4o」モデルについては、追加学習AIでは利用できなくなる予定となっております。

■ 社内向けChatGPTサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは

ChatGPTは、2022年秋に米OpenAI社がリリースした大規模言語モデルの一種です。ナレッジセンスが提供するChatSenseとは、セキュリティを強化した形でChatGPTやClaude 4を利用しつつ、コスト面でも優位性のあるサービスで、法人・自治体の業務効率を向上させる社内向けサービスです。以下の特徴がございます。

法人向け生成AIサービス「ChatSense」特徴

1.チャット内容をAIの学習から守る機能

エンタープライズプラン、スタンダードプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。

2.プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られない法人契約向けの機能が特徴です。他にも、メンバーの一括管理機能、フォルダ&ドラッグ整理機能など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランであっても適用されています。

3.ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない

「使ってみないとわからない」という法人のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべく下げ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。

ChatGPTの法人契約のメリットについてはこちらもご覧ください。

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan?utm_source=230

■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、法人のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。

https://knowledgesense.jp/

ナレッジセンスは、生成AIを利用して社員の生産性を大幅に向上させ、デジタルトランスフォーメーションを推進するための活動に尽力してまいります。

以上

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立： 2019年4月10日

事業内容：

・「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営

・生成AIを活用したDX戦略コンサルティング

・社内外向けのソリューション開発

AIエージェント

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-ai-agent

ChatGPTでBox連携する方法

https://chatsense.jp/blog/box-ai-chatgpt

文字起こし

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-transcribe

本文中に記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。