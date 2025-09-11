ドイツ・ベルリンで開催！OSCALがIFA 2025に最新フラッグシップ製品を出展、盛況のうちに閉幕

DOKE COMMUNICATION (HK) LIMITED

2025年9月5日（金）～9日（火）、ドイツ・ベルリンで世界有数の家電・エレクトロニクス展示会IFA 2025が開催されました。新興ラギッドスマートデバイスブランドOSCALは、耐衝撃スマートフォン、耐衝撃タブレット、スマートウォッチ、ポータブル電源、プロジェクター、スマートアクセサリーなど、最新のフラッグシップ製品を展示し、世界各国から集まったテクノロジー愛好家やメディア関係者の注目を集めました。

OSCALブースでは、来場者が実際に製品を手に取り、最先端のAI技術や耐久性の高さを体験。ブース内は終日熱気に包まれ、多くの来場者がデモ操作や質問を行い、インタラクティブな製品体験を楽しみました。

■展示製品のハイライト

- 革新的デュアルスクリーンAIタフネスフラッグシップスマホーーTANK 1

TANK 1は、OSCALタフネススマホの最新フラッグシップモデル。20,000mAhの大容量バッテリーにより、最大45日の待機時間を実現。長期のフィールドワーク、複数日のキャンプ、緊急救助でも途切れない電力を提供します。55Wの急速充電とドック充電対応で、極地での探検や救助活動などでも迅速に充電可能です。さらに170ルーメンデュアルビーム懐中電灯とSOSモードで、アウトドアや緊急救助でも安心。6.78インチ2.4Kアイケアスクリーンと副スクリーンで視認性と操作性を両立し、MIL規格耐衝撃・耐火設計で過酷な環境でも使用可能です。

- 1100ルーメン超高輝度キャンプランタン搭載AIタフネスタブレットーーSPIDER 10

OSCALのAIタフネスタブレット分野の新製品SPIDER 10は、1100ルーメンの超高輝度キャンプランタンを搭載し、アウトドアでの利便性と安全性を両立。20,000mAhの大容量バッテリーで最大93日間の待機時間を実現し、アウトドアや極地環境、日常使用でも信頼性を確保。20MPの高精細ナイトビジョンカメラにより、完全な暗闇でも鮮明な撮影が可能です。MIL-STD-810H準拠、IP68 & IP69Kの軍用グレード防護、11インチ大型ディスプレイ、AI強化映像、オクタコア高性能プロセッサ、最新Android 15（DokeOS_P 4.2ベース）、OSCAL独自のマルチAIアプリを搭載。耐久性と知能の完璧なバランスを提供し、アウトドア愛好者、プロユーザー、一般消費者すべてに最適なフラッグシップモデル。

- 超スリム10mmメカスタイルタフネススマホーーMARINE 3

MARINEシリーズの注目モデルMARINE 3は、厚さ10mm・重量304gの超スリム・軽量設計。長時間持ち運びも容易です。6.56インチアイケアディスプレイ（450ニット、180Hzリフレッシュレート）で、強い日差し下でも鮮明で滑らかな表示。ナイトビジョン赤外線カメラ搭載により、トンネル内、夜間移動、キャンプ時も安全を確保。IP68 & IP69K、防塵・防水・MIL-STD-810H準拠の耐久設計で、雨・泥・落下に強い。メカ風デザインで耐久性と近未来感を演出。建設現場やアウトドア、エクストリームスポーツ愛好者に安全性と信頼性、そして個性を提供します。

- 世界初公開！革新的ポータブル電源ーーPowerMax 2400 Pro

OSCALの新型PowerMax 2400 Proは、多機能ポータブル電源ソリューション。内蔵800Wマイクロインバーター、最大1500WのPV入力により、太陽光を家庭用AC電源に効率的に変換。オン/オフグリッド使用に対応。バルコニーPVグリッド接続で、1日4時間の太陽光で年間最大約1,095kWh（約28.8%）節電可能。ワイヤレス積み重ね拡張により、最大10台追加バッテリーパックまで接続可能、総容量22.1kWhを実現。プラグ＆プレイで家庭、アウトドア、緊急時に対応。独立ツイーター＆ウーファー搭載のデュアルスピーカーで最大100m範囲をカバー。最大出力2400W、16ポート、急速・ワイヤレス充電、スマートAPP制御、Bluetooth & WiFi、0.01秒UPS切替を実現。UL認証の長寿命バッテリー（耐用年数12年）搭載で、安全・柔軟・オールシナリオ対応のエネルギー管理ソリューションです。

- フラッグシップスマートプロジェクターーPV800

OSCALのフラッグシッププロジェクターPV800は、スマート補正機能、1080P FHD映像、700ANSIルーメンの明るさ、4000:1コントラスト比、8Wスピーカーを搭載し、家庭やオフィス、屋外でも臨場感のある映像と音響を提供します。自動台形補正やオートフォーカスにより設置も容易。WiFi6・Bluetooth5.0、多彩な端子でスマホやPCから簡単にキャスト可能です。Android11+Google Playに対応しており、音声操作、アプリ、文書再生にも対応します。

- その他展示製品

OSCALブースでは、フラッグシップスマートウォッチ、Mini PC、Bluetoothイヤホン、スマートキーボードなども展示。来場者はOSCALのスマートライフ全体を体験でき、アウトドアや日常生活での利便性や楽しさを実感しました。

■展示会の雰囲気と体験

IFA 2025期間中、OSCALブースは世界各国からのテクノロジー愛好家やメディア関係者で盛況。来場者は OSCAL独自開発のDoke AI技術を体験し、AIとスマートハードウェアの最先端技術を間近で確認しました。製品デモやインタラクティブ体験も好評で、耐衝撃スマホやAIタブレット、ポータブル電源の性能に多くの注目が集まりました。

OSCALは今後も、革新的な製品開発とスマートライフソリューションの提供を通じて、世界中のユーザーに新しい体験を届けてまいります。

・代理店募集のお知らせ

OSCALでは、日本国内におけるポータブル電源・エネルギー関連製品のパートナー企業・販売代理店様を随時募集しております。

ご興味をお持ちいただける企業様は、下記メールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。

メールアドレス：pr@oscal.hk

- OSCALについて

OSCALは、スマートでスタイリッシュ、かつタフなデバイスを提供する次世代テクノロジーブランドです。トップクラスのR&Dチームと業界経験豊富な専門家によって開発され、世界各国のサプライヤーと連携しながら、安定した高品質の製品を提供しています。スマートフォン、タフネススマホ、タブレット、ウェアラブル、ポータブル電源など、多彩な製品ラインアップで、日常生活からアウトドアまで幅広く対応しています。

「Oscal 公式サイト」

https://www.oscal.hk/

「X(旧Twitter)」

https://x.com/OscalJapan