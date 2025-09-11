プロバレーボールプレーヤー・高橋藍オフィシャルサポーターズクラブ限定グッズが9/11から予約販売開始！

株式会社日テレWands

株式会社日テレWands （東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子）と、株式会社エンジョイ日本（本社：京都府京都市下京区、代表取締役社長：神田まり子）が、ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し展開する「高橋藍 OFFICIAL SUPPORTERS CLUB」にて、プロバレーボールプレーヤー高橋藍のオフィシャルグッズを期間限定で販売いたします。

◆高橋藍オフィシャルサポーターズクラブ会員限定グッズ販売決定！◆

■販売期間

・2025年9月11日 (木) 18:00 ～ 2025年10月1日 (水) 12:00まで

■発送時期

・2025年11月中旬～12月上旬 順次発送予定

※発送時期は、商品生産および配送の状況により遅れる可能性がございます。

※ご注文の商品により、発送のタイミングが異なります。

※発送先は日本国内に限ります。

■購入対象

高橋藍オフィシャルサポーターズクラブ

無料プラン会員の方 / サポータープラン会員の方

◼️ラインナップ

これからの季節にぴったりのBASIC LOGO Hoodie(パーカー)が新色の「olive×white」を追加して再販が決定致しました！

また大好評の高橋藍の”ぬいぐるみ”も新衣装で登場。

更にトレカをディスプレイできるアクリルトレカスタンドなど、再販1型+新デザイン8型の合計9つのラインナップをご用意しています。

※商品価格は全て税込となります。

※商品代金とは別に1回のご注文につき全国一律 税込1,100円が発生いたします。

▼会員限定グッズ販売の詳細は以下のリンクから！

https://rantakahashi.com/topics/public/_/kzqdmpvw8xgn716l.html

◆高橋藍 OFFICIAL SUPPORTERS CLUBについて◆

URL: https://rantakahashi.com

◼️プラン（２種）

・無料プラン

・サポータープラン（月額660円）

◼️サポータープランの紹介

サポータープランではグッズ購入の他、高橋藍のオフ会やLIVE配信、画像や動画、メッセージ配信など、ここでしか得られない特典もお楽しみいただけます。

◆高橋藍プロフィール◆

2001年9月2日、京都府生まれ。

兄の影響で小学2年生からバレーボールを始め、中学1年時までは守備専門のリベロも務めた。東山高校3年時にはエースとしてインターハイ準優勝、国体優勝、春高バレーで優勝（失セット0の完全優勝）を果たした。

2020年に日本代表へ初選出され、日体大2年時の2021年には東京五輪にも出場。全試合でスタメン出場を果たし、男子バレー29年ぶりのベスト8進出にも貢献。現役大学生ながらイタリア・セリエAで3シーズンプレー。23／24シーズンはヴェロ・バレー・モンツァの主力として活躍。日本人21年ぶりとなるプレーオフ ファイナルに進出した。

2024年7月から日本のサントリーサンバーズ大阪に所属し、同チームにてプレイ中。

◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆

推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。

日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。



企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。

※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ

FaveConnect公式ホームページ :https://faveconnect.com/

【会社概要】

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせいただく際、どのプレスリリースを見てのご連絡か記載をお願いいたします。

問い合わせフォーム :https://faveconnect.com/contact/