株式会社Jitera、SOC2 Type2報告書を取得

株式会社Jitera

開発AIエージェント「Jitera」を提供する株式会社Jitera（本社：東京都港区、代表取締役：柳澤 直）は、米国公認会計士協会（AICPA）が定めるTrust Services Criteria（TSC）に基づく SOC 2 Type II 保証報告書（アテステーション）を受領したことをお知らせいたします。これにより、当社サービス運用における内部統制の設計および一定期間の運用有効性が、独立した第三者監査により検証されたことが示されます。

◼️SOC2 Type２について

AICPA SOC 2 Type II アテステーション取得済（詳細は www.aicpa.org/soc4so へ）

SOC 2 Type II は、AICPA（米国公認会計士協会）が定めるトラストサービス基準に基づき、組織のセキュリティや可用性などの内部統制が、一定期間にわたり適切に設計され、かつ有効に運用されているかを第三者監査人が検証し、その結果をレポートとして提示するものです。Type I が「特定時点での統制設計の有効性」を確認するのに対し、Type II では「一定期間にわたる設計および運用状況の有効性」が評価対象となります。そのため、単なる仕組みの存在証明にとどまらず、日常業務における実効性を証明できる点に特徴があります。

このレポートの取得は、取引先やパートナー企業の調達・監査要件に対して、より強固なエビデンスを提供するものであり、当社の情報セキュリティ体制に関する信頼性と説明責任を一層高めるものです。

◼️「Jitera」におけるSOC2 Type保証報告書の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/110428/table/52_1_e18d6f210a4b05cd6ab5d15465a564d6.jpg?v=202509111125 ]

◼️SOC2 Type2 アテステーションの確認について

当社のSOC 2 Type2報告書は機密扱いのため非公開ですが、アテステーション取得の事実は当社 Trust Center にてご確認いただけます。 以下のURLにアクセスし、「Request access」ボタンから申請ください。

https://trust.jitera.app/

「Jitera」は既存システムのソースコードをAIで解析し、高精度な設計書をコンテキストを活用して自動生成するなど、企業のシステム開発・改修を効率化する開発AIエージェントです。本取得を機に、開発規模を問わずさまざまな環境での安心・安全な導入を一層推進してまいります。

◼️開発AIエージェントJiteraとは

開発AIエージェント「Jitera」

開発AIエージェント「Jitera」は、システム開発・システム改修を自動化するプラットフォームです。既存のシステムのコードを読み込み、システム構造を分析。高精度な設計書を自動生成し、システム開発・改修を効率化、コスト削減に繋げます。

◼️株式会社Jiteraに関するお問い合わせ先

株式会社Jitera

代表取締役 柳澤 直

所在地：東京都港区西新橋1丁目2-9 日比谷セントラルビル 14階

URL：https://jitera.com/ja