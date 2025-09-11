フジテレビ『ビジネスSwitch』にカチエックスが紹介されます！

株式会社KATIX

ネット完結型の売買サービス「カチエックス（KATIX）」を運営する株式会社KATIX（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：嘉数 雄一）は、2025年9月15日(金)に放送予定のフジテレビ（関東ローカル）「ビジネスSwitch～時代を照らす企業の戦略」にて紹介されることが決定いたしました。

番組内では、当社の運営するサービス「カチエックス（KATIX）」について、代表取締役社長・嘉数へのインタビューを中心に取り上げていただく予定です。

【番組概要】

【番組名】「ビジネスSwitch～時代を照らす企業の戦略」

【放送日時】9月15日（月）22時54分～23時00分 ※放送時間等は変更になる可能性がございます。

【放送局】フジテレビ（関東ローカル）

【番組紹介】時代を切り拓く企業のトップへのインタビュー。

時代の流れによって変化、変革していく企業の狙い＝ビジネスSwitch、

そして経営戦略をうかがいます。

【番組HP】https://www.fujitv.co.jp/b_hp/business-switch/

【インタビュー要約】

従来の中古車・バイク市場は、不透明さや不便さから利用者が納得しづらい取引が多くありました。

カチエックスは通信技術の進化を追い風に、公正で安心できるオンライン売買を実現。透明性の高い仕組みを提供することで、市場の信頼を高めています。

ユーザーの売却体験を支援するだけでなく、リユース市場全体の健全な発展に寄与し、より良い未来を求める人々の可能性を広げる、新しい時代の取引スタンダードを築こうとしています。

【カチエックスとは？】

カチエックスは、バイク・車の写真を送るだけで全国の買取業者に一括査定を依頼できる、ネット完結型の買取サポートサービスです。

「バイク一括査定サービス」としてスタートし、サービス開始から約4年で延べ12万人以上の方にご利用いただいてきました。

その実績と信頼をもとに、現在は自動車にも対応を広げ、車の売却を検討されている方にも、安心・便利な取引体験を提供しています。

【カチエックスの特長】

■ 写真のみで一括査定

カチエックスでは、車の写真をアップロードするだけで、全国の車買取業者による査定が受けられます。 複数業者の査定結果を比較することで、最も高額な条件で売却することが可能です。

■ 売却確定まで連絡不要。スムーズで安心

お客様の連絡先情報は、売却先が確定するまでは公開されません。また申し込み後の連絡は1社のみのため、複数社からのしつこい営業電話がなく写真で査定できるので、手間も省け、売却までをサポートしてくれます。

■ 原則現地での減額なし。提示額がそのまま買取金額に

カチエックスでは、事前に提示された査定金額を原則として保証しております。 現地で車両を確認した際、いただいた情報と実車に大きな相違がなければ不当な減額がないため、透明性の高い取引が実現できます。

安心・安全に、そして高価でのご売却が可能です。

お申し込みフォームは下記からご確認いただけます。

【カチエックス 公式サイト】

カチエックス （バイク）

https://bike.katix.co.jp/

カチエックス （車）

https://car.katix.co.jp

【お問い合わせ先】

名称：株式会社KATIX

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目12-4 ネクストサイト渋谷ビル11F

代表者：代表取締役社長 嘉数雄一

URL：https://corp.katix.co.jp/

担当：プロモーション部（ad@katix.co.jp)