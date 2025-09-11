ブランド2周年の”実り”を祝う！『果実100%の、贅沢。』100% カジューハイに特別限定フレーバー＜あんずとりんご＞が新登場！

富永貿易株式会社

富永貿易株式会社（本社：兵庫県神戸市）は、贅沢な果汁を楽しむチューハイ「100%カジューハイ」シリーズの2周年を記念し、果実の甘酸っぱさがじゅわっと口いっぱいに広がる＜あんずとりんご＞を、2025年9月23日より数量限定で発売いたします。




ブランド2周年の”実り”を祝う、特別なあんずとりんごのチューハイ


「実り」「繁栄」「成長」の象徴とされる『あんず』と、人気フレーバーの『りんご』を贅沢にブレンド。


2年間支えてくださった皆様への感謝とこれからの希望を込めました。


パッケージもあんずカラーで、秋らしい色合いに仕上げています。


【フレーバーについて】

あんずのまろやかな酸味とりんごのジューシーなコクが絶妙なバランスを演出。
洗練された透明感のある飲み心地で、果実の甘酸っぱさがじゅわっと口いっぱいに広がります。


【こんなシーンにおすすめ】
- いつものお食事に合わせて
- お風呂上がりの一杯に
- ホームパーティーなどお集まりのお供に
- 親しい方への飾らない手土産に
- キャンプ、バーベキューなどのレジャーシーンに

「100%カジューハイ」シリーズについて

果実100%の贅沢な美味しさ、心地よく浸れるアルコール度数。「自分らしくリラックスしてお酒を楽しみたい」という声に応えて誕生したチューハイです。全国（一部エリアを除く）のスーパーマーケットやコンビニエンスストアでは、特に女性の方を中心にご好評をいただいています。




【こだわり１.】果実のめぐみ（濃縮果汁）をお酒（スピリッツ）で割るから「カジューハイ」


100%ストレート果汁の水分を飛ばして濃縮したものを、スピリッツなどで割ることで果汁100%のお酒を実現。果物のおいしさがグッと引き立つ、贅沢な味わいです。



【こだわり２.】心地よく浸れるアルコール度数と発泡性


3%のアルコール度数と、ほどよい刺激の炭酸でリラックス。自分のペースでお楽しみいただけます。



【こだわり３.】「パケ買い」の声も！ ポップでかわいいパッケージ


普段の家飲みやお集まりのひとときを楽しく演出する、果物のイラストを散りばめたパッケージ。



【美味しい召し上がり方】


振らずに一度ゆっくり逆さにしてから開缶してください。果汁成分が全体に混ざり、より美味しくお召し上がりいただけます。





100％カジューハイ ブランドサイト :
https://www.tominaga.co.jp/pr/kaju-hi/

商品概要



商品名：100％カジューハイ　あんずとりんご


賞味期間：403日間


名称：リキュール(発泡性) １.


アルコール度数：3％


容量：340ml


希望小売価格：オープン価格





