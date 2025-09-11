「ドナルド・スミス　グローバル・ディープバリュー戦略株式ファンド」の新規設定について

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：荻原亘、以下「当社」）は、9月11日に、「ドナルド・スミス グローバル・ディープバリュー戦略株式ファンド」を新規設定しましたのでお知らせします。

■ドナルド・スミス グローバル・ディープバリュー戦略株式ファンドの特色

1.主として世界の取引所に上場している株式※のうち、企業の本源的価値に比べて極めて割安で投資

魅力度が高いと判断される企業の株式に投資します。

・割安度を見極める際には、「株価有形純資産倍率」に着目します。

・株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。

※不動産投資信託（REIT）、預託証書（DR）に投資する場合があります。

2.バリュー株式運用に精通したドナルド・スミス・アンド・カンパニーが実質的な運用を行います。

・マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部を、ドナルド・スミス・アンド・カンパニーに委託

します。

3.実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

・基準価額は、為替変動の影響を受けます。

※当ファンドは、NISA（少額投資非課税制度）「成長投資枠」の対象です（詳しくは販売会社にご確認下さい）

「ドナルド・スミス グローバル・ディープバリュー戦略株式ファンド」の詳細はこちら

https://www.smd-am.co.jp/fund/201902/

当社は引き続き、「Quality of Life に貢献する最高の資産運用会社へ。」という経営理念のもと、お客さまの資産形成に貢献してまいります。

重要な注意事項

■当資料は、三井住友DS アセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当ファンド以外の特定の投資信託・生命保険・株式・債券等の売買等を推奨するものではありません。

■当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託の説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。

■当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。

■投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。

■投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。

■当資料の内容は本資料作成日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

■当資料は三井住友DS アセットマネジメントが、信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

住所：〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階

HP：https://www.smd-am.co.jp/

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第399号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、

一般社団法人第二種金融商品取引業協会