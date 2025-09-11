「ドナルド・スミス　グローバル・ディープバリュー戦略株式ファンド」の新規設定について

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：荻原亘、以下「当社」）は、9月11日に、「ドナルド・スミス　グローバル・ディープバリュー戦略株式ファンド」を新規設定しましたのでお知らせします。



■ドナルド・スミス　グローバル・ディープバリュー戦略株式ファンドの特色


1.主として世界の取引所に上場している株式※のうち、企業の本源的価値に比べて極めて割安で投資


　魅力度が高いと判断される企業の株式に投資します。


・割安度を見極める際には、「株価有形純資産倍率」に着目します。


・株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。


　※不動産投資信託（REIT）、預託証書（DR）に投資する場合があります。


2.バリュー株式運用に精通したドナルド・スミス・アンド・カンパニーが実質的な運用を行います。


・マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部を、ドナルド・スミス・アンド・カンパニーに委託　


　します。


3.実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。


・基準価額は、為替変動の影響を受けます。



※当ファンドは、NISA（少額投資非課税制度）「成長投資枠」の対象です（詳しくは販売会社にご確認下さい）



「ドナルド・スミス　グローバル・ディープバリュー戦略株式ファンド」の詳細はこちら


https://www.smd-am.co.jp/fund/201902/



当社は引き続き、「Quality of Life に貢献する最高の資産運用会社へ。」という経営理念のもと、お客さまの資産形成に貢献してまいります。



