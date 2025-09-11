無印良品　スープカレー3種を新発売

株式会社良品計画

無印良品を展開する株式会社良品計画（東京都文京区／代表取締役社長 清水 智）は、スープカレー3種を、9月24日（水）より、全国の無印良品の店舗およびネットストアで順次発売します｡なお、9月12日（金）より北海道の全27店舗にて先行販売を開始します。

良品計画は、「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて日常生活の基本を支えることを目指し、日々の暮らしを豊かにする商品を提供しています。食品においては、食の楽しさとおいしさをお届けするべく、地域や生活スタイルの変化に合わせて商品・サービスを企画・販売しています。「世界の食文化に学ぶ」ことをテーマの一つとし、各国・各地域に赴き、開発に生かしています。今回は、日本の北海道発祥のスープカレーを「真昆布だしとトマトのスープカレー」、「北海道味噌と豆乳のスープカレー」、「海老とトマトのクリーミースープカレー」の３種で発売します。

■北海道のスタッフとの共創による商品開発

今回発売するスープカレーは、北海道にある無印良品の店舗等で働くスタッフにアンケートを実施し、184案の中から、全国に広めるにはどんな味や辛さが良いかを吟味し、だし・スパイス・具材のバランスにもこだわり、試行錯誤を重ねながら開発しました。北海道発祥のスープカレーは、スープのバリエーションが豊富でお店によって使用しているスパイスとだし、具材の組み合わせもさまざまで、年々進化し続けています。このように日本で独自に発展したスープカレーの魅力を全国に伝えていきます。

●真昆布だしとトマトのスープカレー（3辛）※

まろやかで旨みの強い真昆布だしと、鶏肉と鶏がらから抽出した濃厚なチキンスープを使ったコクのあるスープカレーです。スパイスはクミンを主体に香りづけをし、シナモン、クローブなど甘い香りのスパイスで味に深みを出しました。隠し味にトマト酢を入れることで、味にメリハリを出しています。

●北海道味噌と豆乳のスープカレー（2辛）※

まろやかで旨みの強い真昆布だしと、北海道産の米と大豆でつくったほど良い甘みの白こし味噌、濃厚な味わいの豆乳クリーム、コクのあるココナッツミルクを使用したまろやかなスープカレーです。クミン、コリアンダー、カルダモン、スターアニスなどのスパイスで深みを出し、シナモンを加えることで味噌の甘みを引き立てています。

●海老とトマトのクリーミースープカレー（2辛）※

甘えびから抽出したエキスと、玉ねぎやにんにく、セロリなどの香味野菜や海老、チキンブイヨンを使用した香味油で仕上げた香り高いスープカレーです。海老と相性の良いカルダモンやバジルを使い、爽やかな風味を加えています。

※当社比。辛さ6段階表記のうちの2番目、3番目。

◆商品ラインナップ