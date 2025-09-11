9月のogawaMEMBERS DAYは20(土)・21(日)！今月はロゴ入りジュートバッグプレゼント！
ogawa(オガワ/キャンパルジャパン株式会社)では、ユーザーの皆さまへの日頃の感謝を込め、
直営店 ogawa GRAND lodge、公式オンラインストア、直営キャンプ場 ogawa GRAND lodge FIELDにて、毎月第3土曜・日曜日に『ogawa MEMBERS DAY(オガワメンバーズデー)』を開催しています。毎月、ノベルティやポイントアップなど様々な特典やサービスをご用意しております。
9月のメンバーズ特典は、ロゴ入りジュートバッグ。
A4サイズが入る使いやすいサイズのバッグです。
キャンプギアを入れてサイトコーディネートのアクセントに、普段のお買い物用バッグに、収納としてインテリアに…、様々なシーンに馴染む、ナチュラルテイストのジュートバッグ。
ひとつあると、色々便利に使えるバッグです。
・素材
ジュート、コットン(持ち手)
・サイズ
本体：300×300×110(マチ)mm
持ち手：20×350mm
中央にogawaのロッジロゴをプリント。
ナチュラルテイストの可愛いバッグです。
※生地の目が粗く毛羽立ちがありますが、素材の特性によるものです。
期間中、店舗やオンラインストアで対象金額*以上お買い上げのogawa MEMBERSの方へプレゼント。MEMBER登録は当日でもOK！
*ポイントやクーポン等を利用後の支払総額が\11,000(税込)以上のお買い物が対象
※ジュートバッグは数量限定・先着順、なくなり次第終了となります。
■ogawa MEMBERS DAY
・期間：2025年9月20日(土)～21日(月)
・開催場所：直営店ogawa GRAND lodge、公式オンラインストア、GRAND lodge FIELD
・内容：期間中、支払総額\11,000(税込)以上お買い上げのお客様にジュートバッグプレゼント
・対象：ogawa MEMBERSにご登録いただいている方
・ご登録はこちら： https://www.store-campal.co.jp/entry/kiyaku.php
ogawa GRAND lodge店舗情報： https://www.campal.co.jp/shops/sort/grand_lodge/index.html
ogawa ONLINE STORE(公式オンラインストア)： https://www.store-campal.co.jp/
ogawa GRAND lodge FIELD： https://www.campal.co.jp/shops/sort/field/#shops
本件に関するお問い合わせはこちらから： https://www.campal.co.jp/contact/