9月のogawaMEMBERS DAYは20(土)・21(日)！今月はロゴ入りジュートバッグプレゼント！

写真拡大 (全3枚)

キャンパルジャパン株式会社


ogawa(オガワ/キャンパルジャパン株式会社)では、ユーザーの皆さまへの日頃の感謝を込め、


直営店 ogawa GRAND lodge、公式オンラインストア、直営キャンプ場 ogawa GRAND lodge FIELDにて、毎月第3土曜・日曜日に『ogawa MEMBERS DAY(オガワメンバーズデー)』を開催しています。毎月、ノベルティやポイントアップなど様々な特典やサービスをご用意しております。






9月のメンバーズ特典は、ロゴ入りジュートバッグ。


A4サイズが入る使いやすいサイズのバッグです。


キャンプギアを入れてサイトコーディネートのアクセントに、普段のお買い物用バッグに、収納としてインテリアに…、様々なシーンに馴染む、ナチュラルテイストのジュートバッグ。


ひとつあると、色々便利に使えるバッグです。





・素材


ジュート、コットン(持ち手)


・サイズ


本体：300×300×110(マチ)mm


持ち手：20×350mm



中央にogawaのロッジロゴをプリント。


ナチュラルテイストの可愛いバッグです。



※生地の目が粗く毛羽立ちがありますが、素材の特性によるものです。





期間中、店舗やオンラインストアで対象金額*以上お買い上げのogawa MEMBERSの方へプレゼント。MEMBER登録は当日でもOK！


*ポイントやクーポン等を利用後の支払総額が\11,000(税込)以上のお買い物が対象


※ジュートバッグは数量限定・先着順、なくなり次第終了となります。




■ogawa MEMBERS DAY


・期間：2025年9月20日(土)～21日(月)


・開催場所：直営店ogawa GRAND lodge、公式オンラインストア、GRAND lodge FIELD


・内容：期間中、支払総額\11,000(税込)以上お買い上げのお客様にジュートバッグプレゼント


・対象：ogawa MEMBERSにご登録いただいている方


・ご登録はこちら： https://www.store-campal.co.jp/entry/kiyaku.php



ogawa GRAND lodge店舗情報： https://www.campal.co.jp/shops/sort/grand_lodge/index.html


ogawa ONLINE STORE(公式オンラインストア)： https://www.store-campal.co.jp/
ogawa GRAND lodge FIELD： https://www.campal.co.jp/shops/sort/field/#shops




本件に関するお問い合わせはこちらから： https://www.campal.co.jp/contact/