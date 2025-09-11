2025年9月11日（木）ROPE′ PICNIC ルミネエスト新宿店がリニューアルオープン！

株式会社ジュン




株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」）が運営する「ROPE' PICNIC（ロペピクニック）」は、2025年9月11日(木)、「ルミネエスト新宿」4Fに装いを新たにリューアルオープンいたします。


トレンドにフレンチテイストをミックスした「ちゃんと+かわいい」ブランド、ロペピクニック。


リニューアルした店舗では、「ONもOFFも、着回し自在。毎日をワクワクさせる品揃え」を目指し、働く日もお出かけの日も、自分らしく楽しめるスタイルを提案いたします。



リニューアルオープンを記念して、BEVERLY HILLS POLO CLUB(ビバリーヒルズポロクラブ)別注のルミネエスト新宿店限定カラーや、店舗限定販売アイテム、店舗限定ノベルティをご用意しました。


また、リニューアルオープン当日は、人気スタッフやゲストとともに皆さまをお迎えいたします。


皆さまのお越しを心よりお待ちしております。



ROPE' PICNICの新しい店舗で、日常をもっと楽しくするファッションの世界を体感してください。



詳細はこちら：https://www.junonline.jp/topics/434617



ロペピクニック ルミネエスト新宿店
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目38-1 ルミネエスト新宿4F
営業時間：平日：11:00～21:00/土日祝：10:30～21:00



多様な素材感と形を使用し、空間の質感を上品さを感じさせる落ち着いた内装にシフトしました。

-Special 01- 「BEVERLY HILLS POLO CLUB（ビバリーヒルズポロクラブ）」限定カラー発売

人気のアイテムの、ルミネエスト新宿店限定カラー「グレー」をご用意。



ケーブル編みポロカーディガン \6,600（税込）


Size：フリー


Color：グレー(ルミネエスト新宿限定)/アイボリー/ブラウン/ネイビー





ケーブル編みニットプルオーバー \5,489（税込）


Size：フリー


Color：グレー(ルミネエスト新宿限定)/アイボリー/ブラウン/ネイビー/レッド/ピンク





-Special 02-　「NOVELTY PRESENT」

税込7,000円以上お買い上げでリップチャーム、税込11,000円以上お買い上げでリップチャームまたは、大人気のフリルバッグのいずれかをプレゼントいたします。



リップチャーム



フリルバッグ

-Special 03- 「ご来店イベント」


ファッションモデル/タレントの松元絵里花さんがご来店



ご来店予定


9月11日(木) 12:00～13:30


＊詳しくは右のURLにて順次公開いたします。(https://www.junonline.jp/topics/434617)




モデルの小室安未さんがご来店



ご来店予定


9月13日(土) 13:00～14:00、15:00～16:00


＊詳しくは右のURLにて順次公開いたします。(https://www.junonline.jp/topics/434617)



※やむを得ない事情により、イベントを中止・内容変更する場合がございます。予めご了承ください。



【ROPE' PICNIC】


Life is a picnic.



好きな服を着た日、
わたしはちょっぴり大胆になる。

あの場所にいってみようかな。
あのひとを誘ってみようかな。

好きな服を着た日、
わたしはちょっぴり前に
進んでいるのかもしれません。

さあ、好きな服を着て、
ピクニックのようにワクワクする、
かわいい毎日を。

「ちゃんと+かわいい」服たちが、
女の子の毎日を
ちょっぴり後押しします。



