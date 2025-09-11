魚の伝道師・ウエカツさんによる 料理人・料理研究家向けオンライン講座を開講！！

一般社団法人鎌倉さかなの協同販売所

魚を扱うすべてのプロへ。

魚料理の第一人者”ウエカツさん”こと上田勝彦氏から直接学べる、体系的オンライン講座。

講師をつとめる上田勝彦氏

一般社団法人 鎌倉さかなの協同販売所（所在地：神奈川県鎌倉市、代表：田島幸子）が運営する「サカナヤマルカマ」では、飲食関係者向けの特別プログラムとして、“魚の伝道師”として知られる上田勝彦氏（株式会社ウエカツ水産代表・元水産庁官僚・元漁師） を講師に迎え、魚を体系的に学べるオンライン講座を2025年9月より開講します。

上田氏は、漁業現場から行政、研究、そして料理指導までを横断し、全国の漁師や料理人・飲食店に魚の扱い方を伝えてきた第一人者。イタリアン、和食、割烹、居酒屋、ビストロ、中華料理など幅広いジャンルの料理人が師事してきました。さらに、テレビ番組『情熱大陸』をはじめ、魚料理だけではなく、水産の専門家としても多数のメディア出演でも知られ、料理研究家や一般家庭に向けても「魚をもっと身近に、おいしく」する知識を発信し続けています。

本講座では、魚の「目利き」「下処理」「保存」「調理」のしくみを、理論と実践の両面から学び、現場の料理を進化させるスキルを身につけることができます。

さらに、事前のアンケートをもとに内容を調整し、各回では質問の時間も設けるため、日々の現場で直面するピンポイントな悩みもその場で解消可能。理論と実践を行き来しながら、参加者一人ひとりの課題に寄り添うプログラムです。

【プログラム概要】

開催日時（全3回）

2025年：10月28日（火）、11月18日（火）、12月16日（火）

※日程が変更になりました、ご注意ください。

各回13:00～16:00

定員：30名

参加費：55,000円（全3回分/税込）

形式：オンライン（Zoom）※アーカイブ視聴可／質問可能

内容：講義＋実演、質疑応答

第1回 総論：下処理から保存、調味のしくみ

第2回 魚を「生で」「煮る」「焼く」

第3回 魚を「蒸す」「揚げる」

お申込みはこちらから(https://marukamaclub-chef01.peatix.com/view)

【こんな方におすすめ】

- 魚を使った飲食店の開業を検討している方- 魚料理を強化したい料理研究家・シェフ- 魚メニューを増やしたい飲食店経営者・料理人- 魚を素材にした新商品・レシピ開発に取り組む方

【講師プロフィール】

上田勝彦（うえだ かつひこ）

株式会社ウエカツ水産代表。「サカナヤマルカマ」アドバイザー。

長崎大学水産学部在学中から漁師として働き、魚の研究を続ける。その後、26年間の水産庁勤務を経て、2015年より現職。全国の飲食店や小売業に魚の扱いを指導するほか、料理研究家や食育関係者とも連携し、魚を食卓に広げる活動を展開。

テレビ番組『情熱大陸』出演をはじめ、NHKや民放各局の料理番組、雑誌連載でも「魚料理の第一人者」として活躍中。

著書に『ウエカツの目からウロコの魚料理』（東京書籍）、『オトコの釣りメシレシピ』（玄光社）、『おいしい魚ずかん』（金の星社）、『ウエカツさん直伝！子どもが食いつく魚レシピとヒミツ』（メイト）など。

【マルカマクラブについて】

地域がつながるさかなの協同販売所「サカナヤマルカマ」が運営する、“サカナの部活動”です。魚をおいしく食べる知識や技術を、楽しく学ぶことができます。

親子向けや釣り人向け、料理人向けなど、多彩なプログラムを開講。単なる「体験」ではなく、日常の食卓をアップデートできる実践的な知識と技術を身につけることを重視しています。



公式サイト：https://marukamaclub.com

【サカナヤマルカマについて】

2023年春、鎌倉市郊外・今泉台にオープンした新しいスタイルのまちの魚屋。“地域がつながるさかなの協同販売所”をコンセプトに、鹿児島県阿久根市の水産業者と鎌倉の住民が協同運営しています。

産地直送の天然魚にこだわり、これまでに取り扱った魚種は250種以上。丸魚の廃棄ゼロを徹底し、刺身や総菜も全て店で手づくり。鎌倉市内での移動販売やイベント出張も行い、店頭では鹿児島焼酎とともに刺身や惣菜を楽しむこともできます。

公式サイト：https://sakanayamarukama.com