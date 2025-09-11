こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
追手門学院大学の学生らがシニアと共に大阪・関西万博を訪れる「シニア万博」を実施 ～ スマホ予約から当日のアテンドまで学生がサポート
追手門学院大学（大阪府茨木市、学長：真銅正宏）の学生が、シニア世代と共に大阪・関西万博を訪れる「シニア万博」を実施している。この取り組みは、「高齢者スマホ教室」（運営協力：シニアネットワークいばらき）を運営する学生5名が企画したもの。茨木市在住のシニアを対象として、学生が事前に万博IDの作成や入場チケットの連携、パビリオン予約をサポート。実際に大阪・関西万博を訪れる9月17日（水）には、学生が移動や観覧に同行する。世代を超えた交流で地域の人々に貢献するとともに、実践的な学びを体験することで、学生のコミュニケーション力や課題解決力が養われることが期待される。
【ポイント】
○シニアと学生が一緒に大阪・関西万博のチケット予約から観覧まで体験
○スマホ教室の声から生まれた"万博同行プロジェクト"
○世代を超えた行動を通して学生が課題解決力を習得
追手門学院大学では、主体的に学び、協働して社会課題に向き合う学修スタイルWIL（Work-Is-Learning）を推進している。こうした中で同大の学生が、シニア世代と共に大阪・関西万博を訪れる取り組み「シニア万博」を企画した。
企画を立ち上げたのは、「高齢者スマホ教室」（運営協力：シニアネットワークいばらき）を運営している学生5名。スマホ教室ではシニアを対象として、スマートフォンでやりたいことや、スマートフォンを使う際の困りごとをサポートしている。
今回の企画は、「万博に行ってみたいがオンライン予約の方法が分からない」「システムが複雑で申し込みに不安がある」といった声が寄せられたことがきっかけで、学生が主体となって実現した。
9月5日と10日に茨木総持寺キャンパスで「高齢者スマホ教室 - 事前予約会ver.」を実施。通常のスマホ教室と同様に学生がサポートしながら、参加者は一緒に万博IDを作成し、入場チケットの連携や希望するパビリオンの打ち合わせなど、当日に向けて準備をした。
9月17日（水）には阪急茨木市駅から大学手配の大型バスで会場へ移動し、学生がシニアに寄り添いながら観覧をサポートする予定。
この活動は、学生の主体的な取り組みを大学が支援する「追大WILプログラム奨励金」を活用しており、企画から運営までを学生自身が担っている。学生にとっては、地域のシニアと交流しながら支援を行うことで、コミュニケーション力や課題解決力を養う実践的な学びの場となる。
