稲峰祭で「地域交通を考えるシンポジウム」を開催します
2025年9月20日(土)13:00から、札幌市手稲区の地域交通の未来を皆さんと共に考える「地域交通を考えるシンポジウム」を開催します。
シンポジウムでは、本学都市環境学科の井田 直人准教授による基調講演と、札幌市のまちづくり政策局の方をゲストに交え、本学教員と学生によるパネルディスカッションを行います。
どなたでも申込不要、参加無料で聴講できますので、ぜひ会場までお越しください。
なお、当日は10:00～17:00まで、北海道科学大学の大学祭「稲峰祭」を開催しておりますので、併せてご参加ください。
イベント概要
日時： 2025年9月20日(土)13:00～14:30
会場： 北海道科学大学 Ｇ棟 G202教室
スケジュール：
13:00 開会の言葉
13:05 基調講演「次世代モビリティと地域交通」
井田 直人准教授
13:40 パネルディスカッション「札幌市手稲区における交通の未来を考える」
登壇者
・飯田 敏之様（札幌市 まちづくり政策局公共交通担当部長）
・池田 圭吾講師（北海道科学大学 機械工学科）
・井田 直人准教授（北海道科学大学 都市環境学科）
・筒井 恵祐さん（都市環境学科４年）
・伊藤 ここみさん（都市環境学科２年）
ファシリテーター
・横山 貴志助教（北海道科学大学 人間社会学科）
14:20 閉会の言葉
参加： 申込不要・無料
主催： 北海道科学大学 地域共育センター
イベント当日は撮影を行います。撮影した写真や動画は大学のホームページや印刷物などに使用させていただくことがありますのでご了承ください。
記念品： 先着40名様に札幌市と北海道科学大学のオリジナルグッズをプレゼント
▼本件に関する問い合わせ先
地域連携課
住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
TEL：011-676-8664
FAX：011-688-2392
メール：chiiki@hus.ac.jp
