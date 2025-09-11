小学生向け交通安全教室への協力について

オートリブ株式会社

オートリブ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：コリン・ノックトン）では、「より多くの命を守る」というビジョンのもと、自動車をはじめとするモビリティ分野における安全製品の開発・製造・販売を行っています。このたび、8月26日（火）・27日（水）に茨城県つくば市の「つくばラジコンパーク」で開催された小学生向けラジコン交通安全教室（つくばラジコンパーク主催、つくば市・JAF茨城支部協力）に、当社も運営協力を行いました。本イベントは、つくば市内の小学生にラジコンカーを通じて交通安全の重要性を身近に感じてもらうことを目的として開催されており、2日間午前・午後合わせて約60組の小学生とその保護者の皆様にご参加いただきました。当社は、シートベルトの重要性やエアバッグの機能について、わかりやすくご説明し、交通安全に対する理解を深めていただく機会となりました。

今後も、より多くの方々に安全製品の役割を知っていただけるよう、自動車安全部品に携わる企業として、地域社会への貢献活動を継続していきます。

