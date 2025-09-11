『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 木更津』超人気店「ベーカリー ペニーレイン」の“ブルーベリーブレッド”を各日数量限定で販売決定！

ぴあ株式会社




『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 木更津』は、9月20日(土)から23日（火・祝）までの4日間開催します。


“日本最大級”のパンの祭典『パンのフェス』。昨年、千葉に初上陸し大好評を博した本イベントが、今年はさらにスケールアップして開催！



第3弾情報は、「ベーカリー ペニーレイン」の“ブルーベリーブレッド”の販売が決定！パンのフェスでも毎回長蛇の列ができる超超人気店の人気No.1商品“ブルーベリーブレッド”。入手困難な商品ですが、今回は特別に各日115個限定で販売します。


“ブルーベリーブレッド”は、１日最高1,000本を売り上げる人気No.1のパン。


生地にはオリジナルのブルーベリーソースをたっぷり練り込み、一斤に130グラム前後の甘酸っぱいジャムが、渦巻き状に練り込まれている逸品。





【商品概要】


商品名：「ベーカリー ペニーレイン」“ブルーベリーブレッド”


販売価格：税込960円


販売数量：各日115個


【整理券の配布について】


整理券配布と同時に商品代金をお支払いいただきます。


販売・整理券配布日時：各日 9:00～ ※なくなり次第終了


販売・整理券配布場所：三井アウトレットパーク 木更津 イースト１ゲート


支払方法：現金・キャッシュレス可


※整理券は、お並びいただいたお客様お一人様につき1枚のみお渡しいたします。



【商品の引換について】


引換日時：各日 12:00～15:00


引換場所：三井アウトレットパーク 木更津 ピアストリート内パンのフェス「運営本部」



【ご注意事項】


整理券1枚につき、“ブルーベリーブレッド”1個を引き換えいただけます。


商品の引き換えは整理券に記載された当日のみ有効です。


引換時間を過ぎた場合、整理券は無効となり、返金もいたしかねますのでご注意ください。




テナント数日本一を誇る「三井アウトレットパーク 木更津」を舞台に、開催期間を4日間に拡大。さらに、今年6月に誕生したばかりの開放感あふれる新スポット「ルーフテラス」にも会場を広げ、ショッピングと共に、全国各地のパンを存分にお楽しみいただけます。


全国から集まる個性豊かなパンの数々を、ぜひ会場で心ゆくまでお楽しみください.。



【出店店舗：20日・21日・22日・23日】


ベーカリー・キッチンカー会場：ルーフテラス


- ら・さんたランド（福島・福島）
- HAPPyHAPPyメロンパン（埼玉・さいたま）
- BEAVER BREAD（東京・東日本橋）
- 高久製パン（神奈川・平塚）


ベーカリー会場：ピアストリート


- パン工房ぐるぐる（茨城・那珂）
- サンドイッチのお店Merci（東京・吉祥寺）
- 東京べーぐる　べーぐり（東京・西葛西）
- HITOKAMI（東京・南青山）
- 本郷ベーカリー（東京・本郷）
- MOGRA BREAD （東京・秋葉原）
- スコーン専門店 famfam（岐阜・多治見）
- ANDE＜アンデ＞（京都・伏見）
- 金賞淡路牛カレーパン サンハート（兵庫・淡路島）
- CUBE THE BAKERY（広島・広島）
- タルタル卵サンド専門店　黄白舎（山口・山口）

※出店店舗は予告なく変更する可能性があります。



パン情報をはじめとする最新情報は『パンのフェス』公式サイト・公式SNSにて順次公開して参ります。『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 木更津』に、どうぞご期待ください。



『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 木更津』開催概要


■名称　　 『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 木更津』


■開催日　　2025年9月20日（土）～23日（火・祝）


■時間　　　11時～17時


■会場　　　三井アウトレットパーク 木更津 ルーフテラス・ピアストリート


　　　　　　（〒292-0009千葉県木更津市金田東3丁目1-1）


■入場料　　無料


■主催　　　三井不動産商業マネジメント株式会社


　　　　　　パンのフェス実行委員会（ぴあ株式会社・日販セグモ株式会社）




◎『パンのフェス』（https://pannofes.jp/）とは


レジャー・エンタテインメントのチケット販売及び各種イベントの企画・運営等を行うぴあ株式会社（代表取締役社長 ⽮内 廣） と、「パンシェルジュ検定」を運営する日販セグモ株式会社（代表取締役社長 安井 邦好）が、2016年から横浜赤レンガで開催している日本最大級のパンイベント。


公式サイト：http://pannofes.jp/kisarazu2025/


公式X： https://x.com/pannofes


公式Instagram： https://www.instagram.com/pannofes/