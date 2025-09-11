【IRIAMからデビュー】男性専門Vライバー事務所「Kalanプロダクション」が始動！

株式会社BET

Vライバー事務所「Razzプロダクション」を運営する株式会社BET（本社：東京都品川区 代表取締役：村上 大吉朗、以下「当社」）が、男性専門Vライバー事務所「Kalanプロダクション」を設立し、2025年8月27日に所属ライバー4名がデビュー(https://x.com/kalanproduction/status/1960175375901712593)しました。

■男性専門Vライバー事務所「Kalanプロダクション」とは？

Kalanプロダクションは、Vライブコミュニケーションアプリ『IRIAM』で活動する男性キャラクターのVライバーをサポートする事務所です。

事務所名であるKalan(カラン)とは、星型の花であるカランコエに由来する造語です。

カランコエの花言葉は「あなたを守る」。

地に咲き誇る花のイメージから、ライバーが手の届かない空の上の星のような存在ではなく、いつもそばに寄り添い守ってくれる存在であってほしいと、私たちは考えています。

ライバー自身が一人一人のリスナーに新たな一歩を踏み出す ”勇気” と “情熱” を届けられるよう、ライバーを力強く支えていきます。

■新事務所設立への想い

私たちが目指すのは「最強の華々が、咲き乱れる花園」です。

男性キャラクターのVライバーが、バーチャルの世界でトップを目指して、楽しく切磋琢磨していけるコミュニティをつくりたいと考えております。

新事務としての目標は「IRIAM業界で男性専門Vライバー事務所のトップになる」ことです。

所属ライバーが人生史上最強を目指し、IRIAMで勝ち抜いていく姿。

所属ライバーがライブ配信活動を続け、IRIAMでリスナーに情熱と勇気を与える姿。

所属ライバーが事務所の看板を背負って、IRIAMでかっこよく咲き誇る姿。

私たちは所属ライバーの「最高にかっこいい瞬間」をたくさん作り出し、新事務所の目標を達成できるよう、かっこいいVライバーをデビューさせ、サポートしていきます。

あなたの才能や個性の火種を、Kalanプロダクションで咲かせてみませんか？

ぜひ、Vライバーとして一緒にバーチャルの世界へ飛び込みましょう！

ご応募、お待ちしております。

■IRIAMやVTuberの世界でトップを目指したい人を募集中

＜応募条件＞- 16歳以上の方- 月に15日以上、かつ、月間50時間以上の配信が可能な方- 男性キャラクターとして活動できる方

※男性キャラクターで活動したい方のご応募を常時受け付けておりますので、ライブ配信に興味がある方はぜひエントリーしてください。

※VTuber、Vライバー、ライブ配信などが未経験の方でも応募可能です。

＜男性専門Vライバー事務所「Kalanプロダクション」＞

応募ページ：https://kalan.pro/audition

公式X：https://x.com/kalanproduction