トリプルドライ(R)で、心地よく。　熱や汗にも負けない快適性をサポートするスポーツウェアが登場「アディダスアダプテーション（adidas ADPTN）」

アディダス ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：萩尾孝平）は、あらゆる環境下でも高い快適性をサポートし、アスリートのパフォーマンスを支えるウェア「アディダスアダプテーション（adidas ADPTN）」新コレクションを発表します。

本コレクションは、「どんな気候下でもアスリートの身体を快適な状態に保つ」ことをコンセプトに、日本で企画・開発されたスポーツウェアです。変わりゆく日本の気温や湿度に対応し、細部までこだわり抜いた快適な着心地を目指しました。

ラインアップのひとつである「レギュラーフィット 長袖Tシャツ」は、吸水速乾性に優れ、汗のべたつきを抑制する素材「TRIPLE DRY(R) CARAT(R)」採用。汗を肌面に残さず、さらっとドライな状態が続く心地よさを追求しています。また、「レギュラーフィット フード付きフルジップトラックトップ」には、軽さと柔らかなクッション性を兼ね備えた素材「DELTA(R) freemo(R)」採用。特殊な4層構造と立体的な縫製により快適な動きやすさを実現し、トレーニングはもちろん移動時など様々なシーンにシームレスに活躍します。

キャンペーンビジュアルには、世界選手権で5度の優勝を誇る柔道家・阿部 一二三選手を起用。今シーズンのアディダスアダプテーションのキーカラーであるブルーを基調とした空間で、ストイックにトレーニングを行う阿部選手の姿に迫ったキャンペーンムービーは、本日よりアディダス公式インスタグラム、公式X、アディダス直営店、アディダス オンラインショップにて公開します。

さらに、フットボールの清武 弘嗣選手、柔道の阿部 詩選手もキャンペーンに登場。それぞれのライフスタイルに密着し、アディダスアダプテーションが持つ心地よさや動きやすさを体現したスペシャルムービーは、9月下旬より順次公開します。

アディダスアダプテーションは、アディダス オンラインショップ、アディダス アプリ、アディダス直営店、他、全国のアディダスお取り扱い店舗で展開します。

■アディダスアダプテーション FW25最新コレクションについて

■レギュラーフィット 長袖Tシャツ

着用時の汗蒸れや肌へのべたつきを防ぎ、動きやすさや快適性を追求して開発されたロングスリーブTシャツ。

夏の暑い時期にはさらっとドライに、寒い時期には汗冷えを防ぐ、帝人フロンティアの素材「TRIPLE DRY(R) CARAT(R)」採用。主な4つの機能性：吸水拡散性/ 速乾性/ べたつき防止/ 汗冷え防止

TRIPLE DRY(R) CARAT(R)（トリプルドライ(R)カラット(R)）

３層構造で肌に接する撥水ドライ層の働きにより、吸い込んだ汗が肌面に戻るのを抑えてべとつき防止・汗冷え防止をもたらす、オールシーズン対応の快適性を追求した機能素材。

■レギュラーフィット フード付きフルジップトラックトップ

軽く柔らかな着心地が特徴のフード付きトラックトップ。帝人フロンティアの素材DELTA(R)freemo(R)を採用し、軽量ながら優れた嵩高感に、クッション性や吸汗速乾性を兼ね備えている。動きやすさと着心地を追求した立体的なパターン構造を採用。主な4つの機能性：軽量性/ クッション性/ 吸水拡散性/ 速乾性

DELTA(R)freemo(R)（デルタ(R)フリーモ(R)）

スポンジのような独特のクッション性を備えた特殊な４層構造体の新規合繊スウェット素材で、スウェットなのに軽くやわらかな着心地を実現。表面層と中層の密度差により水分が表面に移動することで優れた吸水速乾性も発揮します。

■阿部 一二三選手コメント

「今回のウエアは、着用した瞬間から肌触りや着心地の良さを実感しました。撮影時、かなり動いたのですが、動きやすいのはもちろんのこと、ドライな状態が保たれていたので快適でした。デザインもかっこいいので、トレーニングに臨むモチベーションも高くなりそうです」

■プロフィール

阿部 一二三（あべ ひふみ）

パーク２４株式会社所属。1997年8月9日生まれ、兵庫県神戸市出身。世界選手権を含む国際大会で、妹・詩選手と“兄妹同日優勝”を達成。男子級で世界選手権５度の優勝を誇る。

■商品詳細

レギュラーフィット 長袖Tシャツ

(KA1242)

カラー：ブライトロイヤル/レジェンドインク

自店販売価格\6,270 (税込)

レギュラーフィット 長袖Tシャツ

(KA1243)

カラー：ブラック/ブラック

自店販売価格\6,270 (税込)

レギュラーフィット 長袖Tシャツ

(KA1244)

カラー：ホワイト/ブラック

自店販売価格\6,270 (税込)

レギュラーフィット ウーブンショーツ

(KA3809)

カラー：レジェンドインク

自店販売価格\5,500 (税込)

レギュラーフィット ウーブンショーツ

(JM4501)

カラー：ブラック

自店販売価格\5,500 (税込)

レギュラーフィット フード付き フルジップトラックトップ

(KA1233)

カラー：ブラック/ブラック

自店販売価格\11,550 (税込)

レギュラーフィット フード付き フルジップトラックトップ

(KA1232)

カラー：ホワイト/ブラック

自店販売価格\11,550 (税込)

レギュラーフィット フード付き フルジップトラックトップ

(KA1234)

カラー：ブライトロイヤル／レジェンドインク

自店販売価格\11,550 (税込)

レギュラーフィット アンクル丈 オープンヘムパンツ

(KA1237)

カラー：ブラック／ブラック

自店販売価格\9,900 (税込)

レギュラーフィット アンクル丈 オープンヘムパンツ

(KA1238)

カラー：レジェンドインク/レジェンドインク

自店販売価格\9.900 (税込)

レギュラーフィット 半袖Tシャツ

(KA1247)

カラー：ホワイト

自店販売価格\5,170 (税込)

レギュラーフィット 半袖Tシャツ

(KA1245)

カラー：ブライトロイヤル

自店販売価格\5,170 (税込)

レギュラーフィット 半袖Tシャツ

(KA1246)

カラー：ブラック

自店販売価格\5,170 (税込)

レギュラーフィット ストレッチ ウーブン フード付き

フルジップ トラックトップ

(KA1239)

カラー：ダッシュグレー／ブラック

自店販売価格\14,300 (税込)

レギュラーフィット ストレッチ ウーブン フード付き

フルジップ トラックトップ(KA1240)

カラー：ブラック／ブラック

自店販売価格\14,300 (税込)

レギュラーフィット ストレッチ ウーブン フード付き

フルジップ トラックトップ

(KA1241)

カラー：ブライトロイヤル／レジェンドインク

自店販売価格\14,300 (税込)

ストレッチウーブン フルレングス パンツ

(JZ8752)

カラー：レジェンドインク

自店販売価格\11,550 (税込)

ストレッチ ウーブン フルレングス パンツ

(JZ8751)

カラー：ブラック

自店販売価格\11,550 (税込)

ドロップセット3トレーニングシューズ

(IH8292)

カラー：コアブラック/グレーフォー/グレーフォー

自店販売価格\17,600 (税込)

取扱店舗情報

アディダス ブランドセンター、アディダス ブランドコアストア：全店

アディダス オンラインショップ： https://www.adidas.jp/

アディダス アプリ ：https://www.adidas.jp/mobileapps

その他全国のアディダスお取り扱い店舗 ※一部店舗によって取扱商品が異なります。

■アディダス スポーツウェアの最新情報について

アディダス スポーツウェア 公式ホームページ ：https://www.adidas.jp/スポーツウェア(https://www.adidas.jp/%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2)

アディダス スポーツウエア フットウエア ：https://www.adidas.jp/シューズ・靴-スポーツウェア(https://www.adidas.jp/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E9%9D%B4-%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2)

アディダス スポーツウエア アパレル ：https://www.adidas.jp/ウェア・服-スポーツウェア(https://www.adidas.jp/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%BB%E6%9C%8D-%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2)

アディダス スポーツウエア アクセサリー ：https://www.adidas.jp/アクセサリー-スポーツウェア(https://www.adidas.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC-%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2)

(C)2025 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of adidas.

＜一般のお客様からのお問い合わせ先＞

アディダス コールセンター Tel：03-6732-5461 (土日祝除く、9:30～18:00)

※通話料はお客様のご負担となります。予め、ご了承ください。

※品質向上のために通話内容を録音させていただいております。

