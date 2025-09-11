韓国・ソウルで開催のポップアップイベント「J-POP.ZIP 2025」セガ／アトラスから「ソニック」「ペルソナシリーズ」を展示 「ソニック」シリーズサウンドディレクター・大谷智哉がDJとして出演決定

株式会社セガ

株式会社セガは、韓国・ソウルにてユニバーサル ミュージック合同会社が主催するJ-POPカルチャーをテーマとしたポップアップイベント、「J-POP.ZIP 2025」へのセガ／アトラスの出展が決定したことをおしらせいたします。

本イベントでは、「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」「ペルソナシリーズ」のフォトスポットやゲームの体験コーナー、関連グッズを販売する物販コーナーの出展を予定しております。

さらに、「ソニック」シリーズのサウンドディレクター・大谷智哉がDJとして参加し、イベントを盛り上げます。ぜひご注目ください。

■「J-POP.ZIP 2025」イベント概要

名称：J-POP.ZIP 2025

会期：2025年9月19日（金）～21日（日）

時間：12:00～21:00

※19日は14:00～グランドオープン

※21日は20:30終了

会場：韓国 ソウル 聖水S50（50 Seongsui-ro, Seongdong-gu, Seoul）

主催：ユニバーサル ミュージック合同会社

運営：Kreators Network Inc.

協賛：セガ／The Music／静岡県ソウル事務所/徳島県/ /イースター航空/日韓交流おまつり/長崎県ソウル事務所／宮城県ソウル事務

出店：ロッテアサヒ／umai_dango / 俺たちのカレー

後援：JETRO

入場料：無料（Special Live ステージのみ有料チケットでの入場）

・イベント公式Instagram：https://www.instagram.com/j_pop.zip

・ユニバーサル ミュージック公式サイト：https://www.universal-music.co.jp/

・ユニバーサル ミュージック公式X：https://x.com/umusicjapan

■参加タイトル

ソニック・ザ・ヘッジホッグ／ペルソナシリーズ

■セガ／アトラス出展内容

「J-POP.ZIP 2025」にて、セガ／アトラスブースを出展いたします。ブース内の「サイレントディスコエリア」または「ゲーム視聴エリア」をご体験いただいた方には、本イベントオリジナルのプレイリストを視聴できるレコード型キーホルダーをプレゼントします。

※ノベルティには数に限りがございます

・サイレントディスコエリア

目で見て、耳で聞いて、写真を撮ってイマーシブな空間を楽しめるエリア。

「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」「ペルソナシリーズ」のフォトスポットや楽曲視聴が可能です。

・ゲーム試遊エリア

“お部屋でくつろいでゲームを楽しむ”をコンセプトに作られた空間で、セガとアトラスの最新ゲームを試遊できるエリアです。

（対象タイトル）

PlayStation(R)5版『ソニックレーシング クロスワールド』

Nintendo Switch(TM) 2版『ペルソナ３ リロード』

※『ソニックレーシング クロスワールド』は9月25日（木）発売予定。

※『ペルソナ３ リロード』Nintendo Switch(TM) 2版は10月23日（木）発売予定。

・ノベルティ:レコード型キーホルダー

・イベントステージ

「ソニック」シリーズサウンドディレクター・大谷智哉が、イベントステージにてソニック楽曲のDJプレイを実施

【大谷智哉コメント】

「今年3月のソニックファンミーティング以来、また韓国に行けるのが待ちきれません！JPOP.ZIPのイベントステージでソニック楽曲オンリーのDJセットをお届けします！ソニックファンの皆さん、聖水でお会いしましょう！」

大谷智哉参加時間

・出演者：DJ:Tomoya Ohtani／VJ:KIKUZO

・場所：イベントステージ

・時間：9月20日（土）15:00～15:45

・プレイ内容：ソニック楽曲オンリーのDJ SET を予定

・費用：無料

※ステージ収容人数に達した際には入場いただけない場合がございます

・物販

ソニック・ザ・ヘッジホッグ、ペルソナシリーズ関連ゲームソフト、MUSINSA（DISCUS ATHLETIC）×ソニック・ザ・ヘッジホッグコラボアパレル 購入者には「サイレントディスコエリア」「ゲーム視聴エリア」体験者に配布予定の、本イベントオリジナルのプレイリストが視聴できる「レコード型キーホルダー」をプレゼント

※数に限りがございます

※1会計につき1つプレゼント

■「J-POP.ZIP」とは

ユニバーサル ミュージック合同会社が主催する日本の音楽と文化をZIP（圧縮）して韓国のファンに届ける体験型カルチャーキャンペーン。昨年はプレイリスト展示や楽曲視聴コーナーなどの展開を行い、約6,000人が来場するなど好評を博した「J-POP.ZIP」が更に規模を拡大し、「日本音楽と日本カルチャーのイベント」としてソウル 聖水にてポップアップイベントを行います。

3日間のイベントでは音楽にまつわる体験型展示や各企業・事業社の協賛エリアでのゲーム体験・観光紹介・各地の名産のサンプリング、限定グッズの販売、日本食のフードコートも。

■「ソニック」シリーズとは

セガの世界的な人気ゲームキャラクターである、音速のハリネズミ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」。1991年に発売されたゲームソフト『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』で誕生して以来、様々なゲーム機向けにシリーズ作品が発売され、シリーズ累計本数は17.7億本を超えています（※フルゲーム・F2P合計）。ソニックは、これからも様々なステージを音速で駆け抜けていきます。

◆ソニック公式X（エックス）アカウント：https://x.com/SonicOfficialJP

◆ポータルサイト「SONIC CHANNEL」：https://sonic.sega.jp/SonicChannel/

■「ペルソナシリーズ」とは

現代日本の街を舞台に学校生活や友情、恋愛などの身近な出来事を体験しながら、同時に不可思議な噂や都市伝説などオカルティックな事件に立ち向かうジュブナイルRPGシリーズ。

『ペルソナ』（自分の中に眠る『もうひとりの自分』が『伝来の神や悪魔』の姿となって出現したもの）に目覚めた少年少女たちが出会い、幾多の困難に抗い、成長していく物語が描かれます。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。