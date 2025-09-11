K-POP¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖK-POP ScreaM¡×in Ê¡²¬¡¦Âçºå ScreaM Records ¡ß NESTAL¤Ë¤è¤ë¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È
K-POP ScreaM x NESTAL Âçºå Ê¡²¬
¡ÖK-POP ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡ÖK-POP DJ¡×¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËÉ¬¸«¤Î¥Ê¥¤¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëK-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ø¼°¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹²»¸»¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë ScreaM Records¡ÊSM Entertainment¡Ë ¤È¡¢ZÀ¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤ÎÆüËÜÈ¯K-POP¥Ö¥é¥ó¥É NESTAL ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡ÚK-POP ScreaM¡Û¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü¤Ï 2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦Ãæ½§¡ÖGALA RESORT¡×¡¢9·î14Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦¿´ºØ¶¶¡ÖNightCLUB GALA RESORT 3F¡×¡£
¸ø¼°¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢¤³¤³¤À¤±¤ÎÌ¤È¯É½¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤ÆÆü´Ú¥È¥Ã¥×K-POP DJ¤Î¶¥±é¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Í¥¹¥¿¥ë WOMB¤Ç¤Î³«ºÅ¤ÎÍÍ»Ò
ScreaM Records¤È¤Ï
ScreaM Records¡Ê¥¹¥¯¥êー¥à¡¦¥ì¥³ー¥º¡Ë ¤Ï¡¢´Ú¹ñÂç¼ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È SM Entertainment »±²¼¤Î¥À¥ó¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£SM½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤òÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤äDJ¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ë²ò¼á¤·¡¢¸ø¼°¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¡ÖiScreaM¡× ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢aespa¡¢NCT¡¢Red Velvet¡¢EXO¡¢¾¯½÷»þÂå¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½¶Ê¤ò¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¡£House¡¢Trap¡¢Future Bass¡¢Drum¡Çn¡ÇBass ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢K-POP¤ò¥À¥ó¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë·Á¤Ø¤È³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
< ÂåÉ½Åª¤Ê¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹ >
aespa - Next Level (IMLAY Remix)(https://open.spotify.com/intl-ja/track/1OscRS80PF5n0hDkI9S1F2?si=a75b3a16cdd74a5f)
NCT 127 - Kick It (Valentino Khan Remix)(https://open.spotify.com/intl-ja/track/73OiRj0hhICJlnjIAAZuta?si=cd046a75fccc442d)
aespa - Spicy (nitepunk Remix)(https://open.spotify.com/intl-ja/track/41Kf9FQ2Dxj81cjQpEWDUJ?si=91a6f9dcfc2e4921)
NCT DREAM - Smoothie (Arkins Remix)(https://open.spotify.com/intl-ja/track/2k4Lk4vqRDvGy2PULem11l?si=94a127e039f64dd9)
¾¯½÷»þÂå - FOREVER 1 (Matisse & Sadko Remix)(https://open.spotify.com/intl-ja/track/5dJ6HlXlZw4MvIkH9293M5?si=fdd6f0da1cbf42f0)
¶áÇ¯¤Ï¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥·¥çー¥±ー¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹²»¸»¤ò¼ÂºÝ¤Î¥Ñー¥Æ¥£¶õ´Ö¤Ç¤âÈ¯¿®¡£
ScreaM Records¤Ï¡¢K-POP¤ÈÀ¤³¦¤Î¥À¥ó¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥·ー¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SM Entertainment¤È¤Ï
SM Entertainment¡Ê¥¨¥¹¥¨¥à¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ëK-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¿ôÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿Âç¼ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£1995Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¡¢BoA¡¢¾¯½÷»þÂå¡¢SHINee¡¢EXO¡¢Red Velvet¡¢NCT¡¢aespa ¤Ê¤É¡¢»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò°éÀ®¤·¡¢´Ú¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£SM Entertainment¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥ìー¥Ù¥ëÀïÎ¬¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³×¿·Åª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢²»³ÚÀ©ºî¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥³¥ó¥µー¥È»ö¶È¡¢±ÇÁüÀ©ºî¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Å¸³«¡£
ÆÃ¤Ë K-POP¤ÎÀ¤³¦ÅªÉáµÚ¡ÊK-POP¥°¥íー¥Ð¥ë¥Öー¥à¡Ë¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¿´ÅªÂ¸ºß ¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î·Á¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤â´Ú¹ñ¹ñÆâ³°¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢K-POP¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñºÝÅª¤Ê¸òÎ®¤ÈÊ¸²½È¯¿®¤ò¥êー¥É¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NESTAL¤È¤Ï
NESTAL¡Ê¥Í¥¹¥¿¥ë¡Ë ¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤ÎK-POP¥Ê¥¤¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÅìµþWOMB¤òµòÅÀ¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·¡¢¡ÖK-POP DJ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤ÐNESTAL¡× ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½êÂ°DJ¤Ë¤Ï¡¢K-POP¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä DJ CHIKA ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢JUNK PARK¡¢KENDI ¤Ê¤É¼ÂÎÏÇÉDJ¤¬ºßÀÒ¡£ºÇ¿·¤ÎK-POP¥Ò¥Ã¥È¤«¤é¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Õ¥í¥¢¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËTikTok¤äInstagram¤ò¶î»È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬¤Ë¤è¤ê¡¢ZÀ¤Âå¤È¤Î¶¯¤¤¶¦´¶¤ò³ÍÆÀ¡£¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ò¤Ä¤Ê¤°K-POP¥¯¥é¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÂåÉ½Åª¥Ö¥é¥ó¥É ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
ScreaM x NESTAL in fukuoka
📍 Ê¡²¬¸ø±é
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§GALA RESORT NAKASU¡ÊÃæ½§¡Ë(https://nakasu.gala-resort.jp/)
³«¾ì¡§22:00～
½Ð±éDJ
2Spade
https://www.instagram.com/2spade/
CHIKA
https://www.instagram.com/chktweety/
IMLAY
https://www.instagram.com/imlaykid/
JUNK PARK
https://www.instagram.com/junk.park/
CHERRY
ScreaM x NESTAL in osaka
📍 Âçºå¸ø±é
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§NightCLUB GALA RESORT 3F¡Ê¿´ºØ¶¶¡Ë(https://osaka.gala-resort.jp/)
³«¾ì¡§22:00～
½Ð±éDJ
2Spade
https://www.instagram.com/2spade/
CHIKA
https://www.instagram.com/chktweety/
IMLAY
https://www.instagram.com/imlaykid/
JUNK PARK
https://www.instagram.com/junk.park/
KENDI
https://www.instagram.com/ke_woo_di/
¥Í¥¹¥¿¥ë Âçºå³«ºÅ¤ÎÍÍ»Ò
¸«¤É¤³¤í
- ¥Õ¥§¥¹µé¤ÎLED¡õ¾ÈÌÀ¤Ë¤è¤ë±é½Ð
- ScreaM¸ø¼°¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ÜÌ¤È¯É½¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È
- ÆüËÜ¡ß´Ú¹ñ¥È¥Ã¥×K-POP DJ¤Î¶¦±é
K-POP¥¤¥Ù¥ó¥È¤äK-POP DJ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ê¡²¬¡¦Âçºå¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°
#KPOPScreaM #KPOP¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È #KPOP¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂçºå #KPOP¥¤¥Ù¥ó¥ÈÊ¡²¬ #KPOPDJ #ScreaMRecords #iScreaM #NESTAL
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒNESTAL
Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è´Ý¤ÎÆâ3ÃúÌÜ18-16
¥áー¥ë¡§info@nestal.info
¸ø¼°Instagram¡§@kpop_nestal(https://www.instagram.com/kpop_nestal/)