日本初。Worldとビームスがタッグを組み、AI時代に「人間であること」を体感する一夜限りの音楽イベントを10/8（水）に開催。SIRUP、ralph、Youth Of Rootsらが出演。

株式会社ビームス

株式会社ビームス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：設楽洋）は、すべての人にAI時代の「人間であることの証明（Proof of Human）」を提供するWorld（推進主体：Tools for Humanity）との音楽ライブイベント「World LIVE 2025 produced by BEAMS」をプロデュースします。2025年10月8日（水）渋谷ストリームホールにて開催。

本イベントは、World IDを認証した方限定で、抽選により合計700名を無料招待。ファッション、音楽、テクノロジーが交差する“人間らしさ”を祝う一夜限りの体験です。

音楽やファッションの世界でも、インフルエンサーのなりすましや、ボットによるチケットや限定商品の買い占め・転売がすでに社会問題化しています。今後、生成AIがさらに進化する中で「本当に欲しい人に、本物の体験を届ける」ことが、より一層難しくなっていくと考えられます。

この課題に対し、ビームスとWorldは、「体験も、ファッションも、本物の人間に届けたい」という想いのもと、個人情報を一切開示せずに“人間であること”を証明し、“the real human network”への参加を選んだ方だけが体験できるイベントを実現します。

イベント当日は、アーティストによる音楽ライブのほか、会場でしか体験できないコンテンツを複数ご用意しております。デジタル・AI社会だからこそ改めて自身の“人間らしさ”を実感する本イベントに奮ってご応募ください。

イベント概要

日程2025年10月8日 （水）

開場 OPEN 13:00（World IDの事前認証スペースのみ）

開演 START 17:30（22:00終了予定。入場は21:30まで）

会場 渋谷ストリームホール（4F-6F）

住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-21-3(https://stream-hall.jp/access)

出演アーティスト SIRUP、ralph、Youth Of Roots、Litty、7、amapinight

入場料 無料（飲食代等は別途）

参加条件

１.World IDの事前認証（※認証ステップは下記に詳細を記載）

２.参加申込応募フォームへの情報入力（抽選）

https://www.beams.co.jp/questionnaire/form.aspx?questionnaire=202509worldlive

３.抽選で当選した方とその同伴者（1組最大2名まで）

申込期間 2025年9月11日（木）～9月21日（日）まで

当選者発表 2025年9月22日（月）予定

注意事項

・お申し込み時に登録していただいたお名前のご本人と同伴者1名のみご参加いただけます。

・お申し込み時に登録していただいた人数からの変更はできません。

・当選通知はメールにてお知らせいたします。

・受付時には下記をご用意ください。

⑴当選通知メール画面

⑵認証済みのWorld ID

イベントタイムテーブル

出演アーティスト

SIRUP

ラップと歌を自由に行き来するボーカルスタイルと、自身のルーツであるネオソウルやR&BにゴスペルとHIPHOPを融合した、ジャンルにとらわれず洗練されたサウンドで誰もがFEEL GOODとなれる音楽を発信している。

これまでにイギリス・韓国・オーストラリア・台湾などのアーティストとのコラボ曲をリリースしている他、アイリッシュ・ウイスキー「JAMESON」、オーディオブランド「BOSE」、自動車メーカー「MINI」とのタイアップ、2022年に自身初となる日本武道館公演を開催、2024年には中華圏最大の音楽賞「GMA」に楽曲がノミネートするなど、世界を舞台に活躍するR&Bシンガーとして音楽のみならず様々な分野でその活動を広げている。

ralph

2017年からアーティスト活動を開始。2020年6月にリリースされた2nd EP「BLACK BANDANA」のリリースでその地位を確固たるものにし、同EP収録の「Selfish」はYoutubeで100万再生を超えた。さらにAbema TVから配信された「ラップスタア誕生 」（RAPSTAR2020）で優勝し、ヒップホップシーンからの期待を一身に担う存在となった。

2021年6月にキャリア初のミックステープ「24oz」をリリース、2023年にリリースされたシングル「Get Back feat. JUMADIBA & Watson」が400万再生を突破するなどヒップホップシーンで着実なステップを重ねている。さらに漫画「刃⽛」とのキャンペーンソングで世界的ハードコアバンドCrossfaithとのコラボやCrossfaithのZepp Tour「ATLAS OF FAITH : NEW FRONTIER」に全公演帯同するなどジャンルの垣根を超えて活動を繰り広げている。

2024年12月には横浜ベイホールにて自身3度目のワンマンを成功させ、ヒップホップの垣根を超え今一番注目されているアーティストの1人である。

Youth Of Roots

2016年結成。(神奈川県)

世代ギャップを超えた多年代で構成する愛で根を張る日本を代表するレゲエバンド。日本＋ジャマイカのスタジオでオリジナル楽曲を制作。国内外アーティストをフィーチャリング。7インチレコード、CD、デジタル配信あらゆる形で音源リリース。

ジャマイカ、エチオピア、メキシコでのライブも行い、毎年日本全国のイベントへの出演オファーを受け精力的に活動中。

彼らの純粋なREGGAE MUSICは国内外のラジオ、全国各地のレゲエイベント、クラブ、バーでヘビープレイされ、日本、アジア、ヨーロッパ、南米、ハワイなどでチャートインするなど海外での評価も高い。

Litty

アメリカと日本、⼆つの文化をルーツに持つ新世代フィメールラッパー。2024年に本格始動し、9月14日にリリースしたデビューシングル「Pull Up」は、配信開始からわずか6ヶ月でYouTube再生数190万回超えを記録。今なお再生数は伸び続け、国内外のヒップホップシーンに鮮烈な印象を残している。

彼女の音楽は、トラップやR&Bの現代的な要素を自在に取り入れ

洗練されたスタイルが特徴。情感豊かなリリックと、⽿に残るメロディセンスで、多様なリスナー層から支持を集めている。楽曲制作には、気鋭のプロデューサーLion Meloを迎え、「Ride or Die」「No Tears」「Thinkin’ Bout」など、次々と新作を発表。

ミュージックビデオの高いクリエイティブクオリティも話題を呼び、今年、最も注目されている。

2001年生まれ、和歌山県海南市出身のアーティスト。AbemaTV人気番組「ラップスタア誕生」ではファイナリスト入りを果たした実力派フィメールラッパーで、チャイナドレスを纏った風貌に独特な発声が魅力的な彼女は日本のみならず海外からも注目を集めている。彼女の視線を通した風景の殺伐さと牧歌性が強烈なリアリティをまといながら強度あるヒップホップとして描かれている。

DJ：amapinight

大阪アメ村から始まり、東京、大阪2拠点に留まらず京都、名古屋、福岡、沖縄と日本各地で開催し毎回とてつもない盛り上がりを魅せるPARTY アマピナイト。

ホストのsakura, rina hagai, aoi takaseが率先して音楽を楽しむ姿がフロアの温度を上昇させ、ギャル達がエネルギッシュに踊るフロアが特徴。レジデントDJには大阪のコレクティブクルーFULLHOUSEから SAMOとTAKENOKO, そして東京のヤンガンDJ YUUGOHが名を連ねる。メンバーそれぞれの持つ独特なルーツと感性が生み出すグルーブが人々を惹きつけ魅了する。

勢いはとどまることなく来場者一帯が廻天之力となり日本で最もホットなPARTYへと発展を遂げている。

イベント参加前のお願い：World IDの事前認証

本イベントは、World IDを認証いただいた方限定の抽選イベントになります。

認証済みのWorld IDがない場合、 ご入場ができません。

下記手順のもと事前認証をお済ませくださいませ。

※当日も認証ブースをご用意しておりますが、大変混雑が予想されますため事前のご登録を強く推奨します。

１.「World App」のダウンロード https://world.org/ja-jp?download

２.アプリ取得後、電話番号認証を行いアカウントを作成

３.日本全国150箇所にある「Orb」にてWorld IDを認証

「Orb」の設置場所：https://world.org/ja-jp/find-orb

・カラーコンタクトおよびメガネを装着した状態での登録はできません。

World ID認証に関してその他注意点

・認証場所は、World AppやWorldの公式サイト(https://world.org/ja-jp/welcome-japan)で確認できます。

・認証時には、本人確認書類が必要になる場合があります。

・Orbでの認証は通常は2分程度で完了しますが、稀に時間がかかる場合があるため、時間に余裕を持って訪れることをお勧めします。

※ビームス店舗では「ビームス メン 渋谷」のみWorld IDの事前認証が可能です。

他にも事前認証が可能な店舗がございますので詳細は下記をご確認ください。

https://world.org/ja-jp/find-orb

World について

Worldは、AI時代のために構築された「人間であることの証明（Proof of Human）」プロトコルです。World IDは、個人情報を開示することなく、「自分が人間である」とオンライン上で証明することを可能にします。このプロジェクトは、サム・アルトマン、アレックス・ブレイニア、マックス・ノーヴェンスターンによって共同設立されました。

2023年のサービスローンチ以降、すでに1,500万人以上の認証済みの人々が参加しており、World Appのユーザー数は3,300万人を突破しています。

公式サイト: https://world.org/ja-jp

ビームスについて

株式会社ビームス

1976年、東京・原宿で創業。1号店「American Life Shop BEAMS」に続き、世界の様々なライフスタイルをコンセプトにした店舗を展開し、ファッション・雑貨・インテリア・音楽・アート・食品などにいたるまで、国内外のブランドや作品を多角的に紹介するセレクトショップの先駆けとして時代をリードしてきました。特にコラボレーションを通じて新たな価値を生み出す仕掛け役として豊富な実績を持ち、企業との協業や官民連携においてもクリエイティブなソリューションを提供しています。日本とアジア地域に約170店舗を擁し、モノ・コト・ヒトを軸にしたコミュニティが織り成すカルチャーは、各地で幅広い世代に支持されています。