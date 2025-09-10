【阪急うめだ本店】「秋の北海道物産大会」開催！今回は北海道の“じゃがいも”と“フルーツ”に注目です！

株式会社阪急阪神百貨店※画像はイメージです

タイトル：「秋の北海道物産大会」(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/hokkaido/?_gl=1*vtyvl1*_gcl_au*MjEzNzQwMjk5Ni4xNzUwMzg0MTc3&_ga=2.187484842.380215407.1757385221-2000980594.1661933650&_bdsid=3mOqnZ.oAO~KKu.1757416638586.1757416639&_bd_prev_page=https%3A%2F%2Fwww.hankyu-dept.co.jp%2Fhonten%2Fevent%2Findex.html%23week04&_bdrpf=1)

期間：2025年9月23日（火・祝）～10月6日（月）

前半：9月23日（火・祝）～29日（月）、後半：9月30日（火）～10月6日（月）

場所：阪急うめだ本店(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html) 9階 催場・祝祭広場

※9月29日（月）と催し最終日は午後5時終了

※一部、北海道以外の県（地域）で生産または原材料を使用した商品がございます。

※諸事情により、出店・イベントが中止になる場合や、商品名・価格が変更になる場合がございます。

日ごとに暑さも和らぎ、秋の訪れが待ち遠しいこの時期、阪急うめだ本店では、秋を告げる代名詞となっている名物催事「秋の北海道物産大会」を開催します。今回は、北海道の素材と聞くと真っ先に思い浮かべる方も多い“じゃがいも”をクローズアップ。カルビーポテトとのコラボ商品も登場します。ほかにも、会場で出来立てを味わえる人気のイートインコーナー“北海道食堂”も開店。この時期ならではの海鮮、お弁当、お惣菜にスイーツはもちろん、総勢約100店舗が集結する“秋の北海道”の魅力が体験できる13日間をお楽しみいただきます！

■“じゃがいも”好きにはたまらない商品が勢ぞろいします！

北海道帯広市に本社がある、言わずと知れた“じゃがいも”を知り尽くした企業、カルビーポテト株式会社と初のコラボが実現。会場で揚げたてのポテトに「十勝プライド」の3か月熟成させたスノーエンゼルチーズを削り、ラクレットチーズを溶かしかける、2つの食感とチーズの味わいをお楽しみいただきます。そのほか、ジェラートとのマリアージュ、コロッケにカレーパン、ピザなどのおなじみの惣菜、じゃがいもと言えば外せない、ポテトチップスやポテトスナックも大集合します！

「カルビーポテト×十勝プライド」厚切りポテトチップスのふわふわスノーエンゼルのせ（1人前）891円◎前半「カルビーポテト×十勝プライド」皮付きフライドポテトのラクレットチーズがけ（1人前）891円◎前半「ジェラテリアRimo」ジェラート＆チップス（1箱）990円◎前半「Potato ＆ Co.（ポテトアンドコー）右）美瑛産 W（ダブル）カットポテト Mサイズ（1個）901円から、左）美瑛産 W（ダブル）カットポテト Mサイズ（1個）+ドリンク（1杯）1,301円から◎前半※いずれもディップソース1点付き。2点目からは201円で追加できます。「じゃがいもHOUSE」北海道三色ポテトクリームコロッケ（1個）486円［阪急うめだ本店限定・各日限定200］◎前半「イルマットーネ・アルル」北海道うま味ポテトで食べる焼きチ-ズカレ-パン（1個）594円［各日限定200］◎前半（出店は全期間）「北海道ピザ ジョコーソ」黄金色のパタータ（1枚）1,781円［阪急うめだ本店限定］◎前半「DELI LABO（デリラボ）」ロングポテト こだわりの塩（1個）901円◎後半「 十勝VALLEYs」インカのめざめバターソフト（1本）451円◎前半「北海道十勝 新得町 塚田農場」左から）シャドークイーンポテトサラダ、大人のスパイシーポテトサラダ、ハスカップソースポテトサラダ（ 各1個）601円◎後半ポテトチップス、ポテトスナックが大集合！[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=7ZmCv3Zm5oQ ]

■後半は北海道産のベリーやメロンを使用したスイーツが登場！

北海道産フルーツとミルクを掛け合わせたジェラートやタルトに、北海道産小麦100％使用し、表面のクッキー生地にいちごやメロンのクリームで仕上げたメロンパン、ブルーベリーとハスカップの酸味がアクセントのマフィンに、りんごを使用したアップルパイにオムレットなど、スイーツを特集します。

手前から）「 ル・カレン」（新千歳空港北海道本舗）北海道産ブルーベリーのチーズケーキ（1個）1,296円、苺盛チーズケーキ（1個）1,296円、「ミルククラウン」（新千歳空港北海道本舗）KUNNEP A2 MILK CRAFT アイス各種（1個）431円◎後半「みんなの大ぱん」手前から）ふらの赤肉メロンパン（1個）432円、メロンパン（1個）378円、チョコクリームメロンパン（1個）432円、ミルククリームメロンパン（1個）432円、いちごメロンパン（1個）432円◎後半（出店は全期間）「アリス・ファーム」手焼きマフィン・ブルーベリー＆ハスカップ（1個）551円［阪急うめだ本店限定・各日限定60］◎後半「小樽洋菓子舗ルタオ」北海道産りんごとクルミのオムレット（1個）648円［阪急うめだ本店限定・各日限定400］◎後半「お菓子のほんだ」手前）香西農園の紅甘雪と北海道産りんごのスイートポテトパイ（1個）671円、奥）Fヨーグルトのギリシャヨーグルトアップルパイ（1個）751円◎後半「函館千秋庵総本家」どら焼き（1個）351円［阪急うめだ本店限定］◎前半[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=OqxgSK3qatA ]

■ほかにも「北海道物産大会」といえば外せない逸品が登場します！

関西初登場となる、北海道産素材と旬のフルーツを生かし、パティシエが月に1度だけ本気で作るカリ・フワ・もちの新食感生ドーナツや、大福といちごを串にしたスイーツ、さらに、ラーメン屋2店舗が同時出店！阪急うめだ本店限定のコラボメニューに、それぞれのお店人気の味も登場する、毎回大人気のイートインコーナー“北海道食堂”やお弁当など、大人気の商品も続々と登場します。

関西初登場「菓子工房マリアンナ」手前から）北海道産インカのめざめの生ドーナツ、富良野産イチゴの生ドーナツ、北海道生キャラメルの生ドーナツ（各1個）540円、奥）パティシエが本気でつくるプレーンドーナツ（1個）411円◎前半「ぽたぽたいちご」いちご大福串（1本）481円◎後半「幸寿司」函館海峡握り（1人前、9貫）4,180円◎前半初登場「蛇の目寿司」北海道絶品握り（1人前、11貫〈味噌汁付き〉）5,001円◎後半「鱗幸食品」タラバガニ味比べ贅沢弁当（タラバガニ棒肉・肩肉・ラッキョ肉、1折）3456円［各日限定150]◎後半「札幌凡の風×マルエス食堂」コラボ特製味噌らーめん～北海道の恵み～1杯）1,760円［阪急うめだ本店限定・各日限定200］◎前半オンラインストアでは店頭受取事前予約も！ :https://web.hh-online.jp/hankyu-food/＜9月16日（火）午後7時から＞店頭受取り事前予約スタート！海鮮や肉のお弁当、十勝ワイン、お惣菜の店頭受取はもちろん、北海道の人気スイーツが前半・後半に登場します！