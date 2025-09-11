MリーグEX風林火山・二階堂瑠美&亜樹のYouTube「るみあきchanねる」切り抜きガイドラインを発表！

株式会社KADOKAWA「るみあきchanねる」切り抜きガイドライン

株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）と、プロ雀士”二階堂瑠美”、麻雀プロリーグ戦「M.LEAGUE（Mリーグ）」EX風林火山所属”二階堂亜樹”姉妹のYouTubeチャンネル「るみあきchanねる」は、KADOKAWAが提供する二次利用の管理・収益分配サービス『クリエイターサポートプログラム（以下略称：CSP 呼称：シーエスピー）』を利用して、【「るみあきchanねる」切り抜きガイドライン】を発表したことをお知らせします。これにより同ガイドラインに沿った「YouTube」での切り抜き動画の投稿、及び収益化が可能になります。

詳細は以下ガイドラインのURLをご確認ください。

【「るみあきchanねる」切り抜きガイドライン：http://bit.ly/4ghW89j(http://bit.ly/4ghW89j) 】

■るみあきchanねる

るみあきchanねるは 二階堂瑠美＆二階堂亜樹の二階堂姉妹が 麻雀に関する事はもちろん 麻雀以外のあんなコトやこんなコトにどんどんチャレンジしていくYouTubeチャンネルです。

URL：https://www.youtube.com/channel/UCik1vxTWDQb3ML2LTgFgG5Q

公式X：https://x.com/rumiakichannel

TikTok：https://www.tiktok.com/@rumiakichannel

■CSPは１つのチャンネルで複数の切り抜き元を引用した「複合切り抜き」を投稿可能

CSPの切り抜きサービスは１つの切り抜きチャンネルで、権利者が違う複数のコンテンツを利用した投稿を行っても、対象の権利者に収益分配も可能なシステムを独自に構築しています。

これにより、異なる権利者のコンテンツでも、両方に共通する登場人物やコンテンツを組み合わせた切り抜きを作成でき、１つの権利物だけでは作り出せない、切り抜きクリエイター独自の編集が可能となっております。

■「CSP（クリエイターサポートプログラム）」とは

「CSP」とは、YouTubeが提供するMCN(*1)機能と、KADOKAWAが独自で開発した二次利用の管理・収益分配システムを活用し、クリエイターや権利者の皆様が、新たな収益やPRの機会を得られるサービスです（2022年3月提供開始）。

KADOKAWAグループは、「世界の才能と、感動をつなぐ、クリエイティブプラットフォーマーへ」というコーポレートミッションのもと、CSPを展開することで、自社のアニメ（一部）やクリエイターのコンテンツ等、著作物（IP）の二次利用を許諾し、世界中で「創作の連鎖」が生まれることを目指しています。

現在、VTuber・ストリーマーら国内外のクリエイターをはじめ、アニメ公式や切り抜きなど、幅広いYouTubeチャンネルがCSPを利用しており、利用チャンネル数は600チャンネル以上、累計チャンネル登録者数は6,000万人以上（*2）にのぼります。

CSPにご興味のあるクリエイターや権利者の皆様は、お気軽にお問い合わせください。

(*1)MCNとは、複数のYouTubeチャンネルと提携し、視聴者の開拓、コンテンツのプログラミング、クリエイターのコラボレーション、デジタル著作権管理、収益化、営業などを含むサービスを提供するサードパーティサービスプロバイダです。

引用：YouTubeヘルプ（https://support.google.com/youtube/answer/2737059?hl=ja）

(*2)2024年12月末時点

以上

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【お問い合わせ先】

株式会社KADOKAWA「CSP（クリエイターサポートプログラム）」担当

E-mail：csp-info@ml.kadokawa.jp

X（Twitter）：https://twitter.com/CreatorSupportP