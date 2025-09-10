株式会社Univearth、三之丸通商株式会社をグループに迎え入れ、実運送とテクノロジーを融合した物流ネットワークを拡大

株式会社Univearth物流DX推進を目的とした三之丸通商株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ

株式会社Univearth（本社：大阪府大阪市、代表取締役：谷口 臨太朗）は、大阪府に拠点を置く三之丸通商株式会社（本社：大阪府茨木市）との経営統合を2025年7月18日に完了したことをお知らせいたします。

Univearthは、テクノロジーと実運送の融合を通じて物流業界の構造課題に挑戦しており、2025年4月の株式会社智商運輸に続き、今回新たに三之丸通商をグループに迎え入れることで、さらなるネットワーク拡大と業界変革のスピードアップを図ります。

■M&Aの背景と狙い

物流業界は、人材不足・高齢化・収益性の低下・デジタル化の遅れなど、多くの課題に直面しています。Univearthはシステム提供だけではなく、実際の運送会社を次々にグループ化することで、「テクノロジー × 実運送」という一体型モデルを構築。業界でも珍しいアプローチとして注目を集めています。とりわけ需要が高まるコールドチェーン領域（冷蔵・冷凍）において強みを持つ三之丸通商との経営統合により、これまで以上に多様な荷物に対応できる体制を強化します。

三之丸通商は平成8年の創業以来、大阪北部を拠点に一般貨物自動車運送事業を展開し、堅実な経営と顧客基盤を築いてきました。この強固な実運送基盤とUnivearthの「LIFTI」シリーズを掛け合わせることで、常温に加えて冷蔵・冷凍を含む多温度帯の物流ニーズにもワンストップで応える体制を拡充。荷主企業に対してより効率的かつ高品質な物流ソリューションを提供してまいります。





■グループ戦略と今後の展望

今回の経営統合により、Univearthグループは以下の価値を提供していきます。

- 全国ネットワークの強化：智商運輸と三之丸通商の輸送力を活かし、広域配送ニーズに対応- コールドチェーン対応の拡充：冷蔵・冷凍・常温の多温度帯に対応できる体制を強化- 荷主への新たな価値提案：実運送とテクノロジーを組み合わせた革新的なサービスの提供- 業務効率化と経営改善：アナログな業務プロセスをデジタル化し、データを活用した経営の実現- 働き方改革の推進：効率化による利益を社員に還元し、待遇改善へとつなげる

物流の現場を知る企業と共に、実運送とテクノロジーを融合させ、物流業界の未来を変えていきます。グループ化を進めることで、さらに多くの企業様と協力しながら、業界全体を持続可能な形に進化させていきます。

■運送サービス「LIFTI line」

「LIFTI line」は、運送会社のM&Aを機に誕生した新しい実運送サービスです。Univearthのテクノロジーとグループ運送会社の実運送ノウハウを組み合わせ、日本全国をカバーする配送ネットワークを構築し、従来の物流の枠を超えた価値提供を実現します。全国各地への配送ニーズに一元的に対応することで、荷主企業の物流管理をシンプル化します。

- 実運送×システムの一体型でワンクリック車両手配- コスト削減と効率アップを両立する物流運用- 受領書・請求書も自動生成＆Web上で一元管理- 配送状況の可視化とリスク管理で責任所在を明確化- 情報漏洩などのセキュリティ対策に対応

これにより、荷主企業は物流コスト削減と効率化を実現しながら、安定した輸送品質を確保することが可能になります。

【全国各地への配送を一元管理】荷主企業向け新運送サービス「LIFTI line」提供開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000044228.html)

■グループ参加への呼びかけ

Univearthは今後も、志を同じくする運送会社とのパートナーシップを積極的に推進していきます。私たちの取り組みに共感いただける企業様は、ぜひグループへの参加をご検討ください。

■お問い合わせ

M&Aに関するご質問、LIFTIに関する詳細は、以下よりお問い合わせください。

・株式会社Univearth

・電話番号：06-7712-2708

・メールアドレス：mkt@univearth.co.jp

■株式会社Univearthについて

株式会社Univearthは、物流業務の効率化と透明化を実現するためのDXプラットフォーム『LIFTI』を運営しています。

公式HPはこちら：https://www.univearth.co.jp/

■LIFTI carriers（運送会社向け）

運送会社の業務効率化を支援するプロダクトで、以下の機能を提供しています。

・受発注の効率化により、電話やFAX業務を大幅削減

・協力会社の輸送状況をリアルタイムで確認

・受領書をデジタルで自動生成・共有

・配車割り当てを直感的に操作可能にし、業務負担を軽減

・サービスの詳細はこちら： https://www.lifti.jp/carriers

■LIFTI partners（荷主向け）

荷主企業向けに設計されたプロダクトで、物流業務全体の透明化と効率化をサポートします。

・基幹システムと連携し、転記作業なしで配送依頼を可能に

・運送会社の配車状況を確認し、物流の透明性を確保

・請求書の一元管理で照合作業を効率化

・サービスの詳細はこちら：https://www.lifti.jp/partners

■LIFTI line（荷主向け）

荷主企業向けに設計された実運送サービスで、以下の機能を提供しています。

・実運送×システムの一体型で「ワンクリック車両手配」

・コスト削減と効率アップを両立する物流運用

・受領書・請求書も自動生成＆Web上で一元管理

・配送状況の可視化とリスク管理で「責任所在」を明確化

・情報漏洩などのセキュリティ対策に対応

・サービスの詳細はこちら：https://www.lifti.jp/line

■運送会社パートナー募集

「LIFTI line」の全国展開に向けて、運送会社とのパートナーシップを積極的に構築していきます。

・募集ページはこちら：https://www.lifti.jp/line/contact-for-logistics

■会社情報

会社名：株式会社Univearth

代表者：谷口 臨太朗

資本金：2億1,900万円（資本準備金を含む）

設立：2019年2月15日

所在地：〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島五丁目1番12号阪神福島駅ビル8階

事業内容：物流DXプラットフォーム『LIFTI』の開発