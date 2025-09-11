ユーザー3,500名／掲載1,500件を突破！美容フリーランス向け『BEAUTY SHARE』月額を含む多様なプランで長期利用・独立準備を後押しし、はじめての独立・副業も安心してスタートできる点が好評

BEAUTY SHAREのサービス概要

『BEAUTY SHARE』は、サロンスペースを“借りたい美容フリーランス”と“貸したいサロンオーナー”をつなぐ、美容業界に特化したサロンスペースマッチングプラットフォームです。

簡単かつ安全に、時間・日額・月額といった柔軟な条件で利用できるスペースを探せます。

https://beautyshare.jp/

BEAUTY SHAREが選ばれるポイント

〇業界特化の信頼設計

シェアサロン運営ノウハウに基づく審査基準で質の高いマッチングを実現します。

〇多彩なレンタルプラン：時間単位や1日だけでなく、月単位の利用も可能で、独立志向の美容フリーランスのニーズに対応しています。

〇サポートコンテンツ充実：ユーザー向けのイベントやセミナーを多数開催しており、実際のレンタルサロン探しもコンシェルジュに個別相談が可能なので、確実に活動を後押しできます。

ニーズ拡大の背景

近年の美容フリーランス人口は年々増加しており、自宅・出張・レンタルサロン型など多様な働き方が広がっている中、安全で利便性の高い“活動拠点”の需要が急伸しています。



こうした背景もあり、BEAUTY SHAREには「地方でも安心して使えるシェアサロンが欲しい」「開業の初期費用を抑えたい」などの声が多く届いています。

今後の展開

今後はさらなる登録・掲載数の増加に加え、検索機能やユーザ体験の強化、美容フリーランス向け情報発信をはじめ活動支援イベントなどを通じて、ユーザーとサロン双方のニーズを深く満たすプラットフォームに進化させていきます。

株式会社クラウドビューティについて

会社名：株式会社クラウドビューティ

所在地：大阪府大阪市中央区南本町2-2-9 辰野南本町ビル6階

代表者：望月雅彦

事業内容：美容フリーランス向けシェアサロン事業、スペースマッチングプラットフォーム事業、サロン管理システムの開発・提供、集客支援サービス

URL：https://cloudbeauty.co.jp/

