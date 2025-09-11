【PARCELLE JEWELRY 熊本店】9月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー熊本店(鶴屋百貨店 本館1階)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド、PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）は、常設店舗「パーセル ジュエリー熊本店（鶴屋百貨店 本館1階）」にて、2025年9月も季節を彩る9月の誕生石サファイアを主役に、多彩な新作ジュエリーと特別イベントをご紹介いたします。

オールサファイアで仕立てた「サンクルール」「レヴリ」「プラージュ」に加え、クラシカルな雰囲気をまとう新作「プティフルール」も登場。さらに、代表・品田琴恵が来店する「Shinada Caravan」、デザイナー成澤による「NARISAWA week」、100石以上のルースが並ぶ「Stone Marche」、新作や限定ジュエリーがそろう「Trunk Show」と、ジュエリー選びが一層楽しくなるイベントも盛りだくさん。

秋の訪れとともに、熊本店で特別なジュエリーとの出会いをお楽しみください。



※パーセルのジュエリーはすべて一点ものです。使用する天然石やダイヤモンドの配置や種類は一つずつ異なります。掲載画像は商品の一例です。

NEW ARRIVALS AND TOPICS

■Sapphire ― September’s Birthstone

9月の誕生石とされるサファイアは、ギリシャ語「sappheiros」を語源とする宝石です。ルビーと同じ鉱物「コランダム」から生まれ、わずかな元素の違いによって色が決まります。一般的な青だけでなく、ピンク、オレンジ、パープル、グリーンなど多彩なカラーバリエーションが存在します。

熊本店では、オールサファイアで仕立てた「Cent Couleur（サンクルール）」「Reverie（レヴリ）」「Plage（プラージュ）」の3シリーズを中心に、ピアス、ペンダント、イヤカフなど多彩なアイテムをご紹介いたします。何世紀にもわたり王族や聖職者に愛されてきたサファイアを、ぜひお好みのスタイルでお楽しみください。

サンクルール・シリーズ：税込94,600円より（K10YG・K10WG・天然石・ダイヤモンド）レヴリ(左)：（K10YG・天然石）、プラージュ(右)：（K10YG・天然石）、共に価格はスタッフにお尋ねください■Petites Fleurs ― 小さな花々の彩り

フランス語で「小さな花」を意味する新作シリーズ。小花が咲いた情景を切り取ったようなデザインで、プラチナの石座とゴールドのアームを組み合わせたクラシカルなコンビネーション仕立てです。

夏から秋にかけての花々や風景をイメージした配色で、リング・ネックレス・ピアスの3種類をご用意。合計110点の中から各店舗に届く配色はすべて異なり、世界にひとつだけの特別な一点です。



宝石を外側にやや傾けてセッティングすることで、女性らしい柔らかさとさりげないボリューム感を演出。セットアップはもちろん、単品でもコーディネートのアクセントとしてお楽しみいただけます。

JEWELRY EVENTS

プティフルール：税込41,800円より（Pt950/K10YG・天然石）

9月の熊本店では、人気イベントを多数開催いたします。



パーセルジュエリーの代表・品田琴恵が厳選したコレクションを携え来店する「Shinada Caravan」、創業者兼デザイナーの成澤の「NARISAWA week」、季節ごとの宝石が100石以上並び、あなただけの一石を選んでいただける「Stone Marche」、新作のプロトタイプや限定ジュエリーなどその月で最も多くのジュエリーをご紹介できる「TRUNK SHOW」と、ジュエリー選びが一層楽しくなる4つの企画をご用意しました。



それぞれのイベントでは異なる切り口から、ジュエリーの奥行きと魅力をお届けいたします。9月もパーセル ジュエリー熊本店へぜひお越しください。お待ちしております。

※各イベントは混雑時、お待ちいただく場合がございますので、ご予約をおすすめしております。ご予約・お問い合わせは、店頭またはお電話（096-355-0080（直通））にてお気軽にご連絡ください。

■Shinada Caravan ― 9月11日(木)限り

パーセル ジュエリー熊本店では、ブランド代表・品田琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）が店頭に立ち、彼女が選び抜いてきたコレクションをご紹介する「Shinada Caravan」を開催いたします。

今回並ぶのは、日本では希少なイタリア渡来のカメオ、真紅に映える珊瑚、9月の誕生石サファイアなど、いつもながら品田自らがセレクトした特別なアイテムたち。個性豊かなルースも多数登場し、その色彩や輝きが見る人を惹きつけます。

「ジュエリーは身に着ける人の物語を映し出すもの」という品田の想いを背景に、素材選びやデザインに込めたこだわりを直接聞ける貴重な1日です。

初めての方も、長くご愛用いただいている方も、パーセルの世界観に触れられるこの機会に、ぜひ熊本店へお越しください。

カメオ、珊瑚、サファイア、どれも選び抜かれたものばかり貴重なイタリアのカメオパーセル ジュエリー代表：品田 琴恵■Narisawa Week ― 9月19日(金)より23日(火)までの5日間

「Narisawa Week」は、PARCELLE JEWELRY創業者兼デザイナーの成澤（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）が5日間店頭に立ち、お客様一人ひとりに合わせたジュエリーの提案やカスタマイズ相談を行う特別な期間です。普段は出会えない希少石や一点物のルース、新作デザインのプロトタイプなども登場し、パーセルの世界観を存分に体感いただけます。

今回、成澤が特にご紹介したいのは、世界的に名高いドイツのカッター一族「ムンシュタイナー家」による作品「Munsteiner（ムンシュタイナー）」。石の屈折率に合わせて計算し尽くされたカットが施され、角度によって表情を変える特別な存在です。宝石の枠を超えた“アートピース”として知られ、独創的なカット技術と鏡のような反射で世界中のコレクターを魅了してきました。

成澤が入手できたのはわずか38ピースでしたが、ムンシュタイナーの代表作「マジックアイ」や今は亡きベルント・ムンシュタイナー（1943-2023）とトム・ムンシュタイナー（1963-2020）父子の共作「ジェネレーション」もお待ちいたします。市場に出回ること自体が少ない逸品を、この機会にぜひご覧ください。

前回のご紹介時には、包装を開けた瞬間に息をのむお客様も多く、アートとしてそのまま迎えられた方もいらっしゃいました。ジュエリーに仕立てることはもちろん、コレクションとして所有する喜びも味わっていただけます。

”マジックアイ”と呼ばれる代表的カットのひとつパーセル ジュエリー創業者兼デザイナー：成澤 泰介■Stone marche ― 9月20日(土)・21日(日)

宝石を主役に据えたイベント「Stone Marche（ストーンマルシェ）」を、パーセル ジュエリー熊本店にて開催いたします。



”ミネラルブーム”と言われる最近、パーセル ジュエリーの「ストーンマルシェ」も人気となっております。店頭には、季節感あふれるカラーストーンから希少石までが100石以上。しかもイベント期間だけの特別価格（通常価格の半額以下）でご紹介し、お選びいただいたルースはリング・ペンダント・ピアスなどお好みのデザインにお仕立ても可能。ルースのままお求めいただくこともでき、コレクションや贈り物としてもおすすめです。お仕立てやコーディネートはスタッフが丁寧にサポートいたしますので初めての方でもどうぞお気軽にお越しください。

今月は誕生石サファイアが充実。ブルーはもちろん、ピンク、グリーン、ニュアンスカラーまで多彩な色合いが揃いました。さらに、角度によって色が変化するアンダリュサイトや、月光のようなシラーをまとったレインボームーンストーンも登場。シェイプもペア、ハート、ラウンドなど豊富にご用意しております。

ホワイトサファイアレインボームーンストーン■Trunk Show ― 9月25日(木)・26日(金)

新作や限定ジュエリーと出会える、月に一度の特別なイベント「Trunk Show（トランクショー）」。その日だけ店頭に並ぶ一点物やプロトタイプ、新作コレクションなど、この2日間がもっとも多くのジュエリーをご覧いただける機会となります。

今月は、幼い頃に母のジュエリーボックスを覗いたときに感じたときめきや憧れを思い出させるような、クラシカルで華やかなピアスが熊本店に揃います。

色とりどりのカラーストーンやパールをあしらった11種類のデザインをご用意。ラウンドやオーバルなどのシェイプに、2mmから3.5mmまで豊富なサイズを取り揃えました。石枠には繊細な細工を施し、まるでキャンディのような愛らしさを表現。カボションカットやローズカットがクラシカルな印象をさらに引き立てます。

片耳での販売のため、左右でデザインを変えて楽しむなど自由なコーディネートも可能。パールをあしらったタイプは、日常にも特別な日にも似合う上品な仕上がりです。地金ラインを添えた繊細なデザインから、存在感のある8mmパールをフックで軽やかに仕立てたものまで幅広くご紹介。さらに、シンプルな2段腰のピアスも登場し、4本爪と6本爪で異なる表情を楽しんでいただけます。

秋に向けて装いが深まるこの季節、顔まわりを明るく彩るジュエリーをぜひご覧になってください。

パーセル ジュエリー熊本店

クラシカルで華やかなピアスの数々がご覧いただけます。

パーセル ジュエリー熊本店は九州2店目の常設店として2024年4月にオープンいたしました。熊本のお客様と末長くお付き合いいただけるよう、上質なジュエリーと心地よい接客を通じて、皆様の日常に彩りを添えることを目指しております。どうぞ一度お立ち寄りください。

◯ 店長：中村（@fuka_parcelle(https://www.instagram.com/fuka_parcelle/)）

◯ 店舗：〒860-8586 熊本県熊本市中央区手取本町6番1号 鶴屋百貨店 本館1階 アクセサリー売場

◯ 電話：096-355-0080（直通）

◯ 営業時間：10:00より19:00まで(金・土は19:30まで)

◯ 定休日：百貨店の休館日に準じます



※営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびPOP UP SHOPでご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（しなだ ことえ）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル5階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 小红书：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

