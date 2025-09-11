世界の多機能介護用電動ベッド市場成長率：2031年までに3.6%に達する見込み
2025年9月11日に、QYResearch株式会社は「多機能介護用電動ベッド―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、多機能介護用電動ベッドの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、多機能介護用電動ベッドの市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．多機能介護用電動ベッド市場概況
多機能介護用電動ベッドは、介護現場や在宅医療で使用される電動ベッドで、背上げ、脚上げ、高さ調整などをリモコン操作で行えます。利用者の体位変換や離床を容易にし、介護者の負担軽減にもつながります。サイドレールや体圧分散マットレスを備え、安全性と快適性を両立させた製品です。
2024年における多機能介護用電動ベッドの世界市場規模は、963百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）3.6%で成長し、2031年までに1230百万米ドルに達すると予測されている。
２．多機能介護用電動ベッドの市場区分
多機能介護用電動ベッドの世界の主要企業：Hill-Rom、 Stryker、 Paramount Bed、 Linet Group、 Arjo、 Invacare Corporation、 Stiegelmeyer、 Joerns Healthcare、 Malvestio、 Völker、 Pardo、 Drive Medical、 HOPEFULL、 Hebei Pukang Medical、 MAIDESITE、 Kangshen Medical
上記の企業情報には、多機能介護用電動ベッドの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
多機能介護用電動ベッド市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Three Functions、 Four Functions、 Five Functions
用途別：Hospital、 Retirement Home、 Home Care、 Other
また、地域別に多機能介護用電動ベッド市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1345960/multi-function-nursing-electric-bed
【総目録】
第1章：多機能介護用電動ベッドの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：多機能介護用電動ベッドメーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、多機能介護用電動ベッドの製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）
第3章：製品別の分析を提供し、世界の多機能介護用電動ベッドの売上、売上市場シェア、販売量、販売量市場シェア、価格を含む。（2020～2031）
１．多機能介護用電動ベッド市場概況
多機能介護用電動ベッドは、介護現場や在宅医療で使用される電動ベッドで、背上げ、脚上げ、高さ調整などをリモコン操作で行えます。利用者の体位変換や離床を容易にし、介護者の負担軽減にもつながります。サイドレールや体圧分散マットレスを備え、安全性と快適性を両立させた製品です。
2024年における多機能介護用電動ベッドの世界市場規模は、963百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）3.6%で成長し、2031年までに1230百万米ドルに達すると予測されている。
２．多機能介護用電動ベッドの市場区分
多機能介護用電動ベッドの世界の主要企業：Hill-Rom、 Stryker、 Paramount Bed、 Linet Group、 Arjo、 Invacare Corporation、 Stiegelmeyer、 Joerns Healthcare、 Malvestio、 Völker、 Pardo、 Drive Medical、 HOPEFULL、 Hebei Pukang Medical、 MAIDESITE、 Kangshen Medical
上記の企業情報には、多機能介護用電動ベッドの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
多機能介護用電動ベッド市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Three Functions、 Four Functions、 Five Functions
用途別：Hospital、 Retirement Home、 Home Care、 Other
また、地域別に多機能介護用電動ベッド市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1345960/multi-function-nursing-electric-bed
【総目録】
第1章：多機能介護用電動ベッドの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：多機能介護用電動ベッドメーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、多機能介護用電動ベッドの製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）
第3章：製品別の分析を提供し、世界の多機能介護用電動ベッドの売上、売上市場シェア、販売量、販売量市場シェア、価格を含む。（2020～2031）