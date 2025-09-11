楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『春愁／Mrs. GREEN APPLE』のピアノソロ譜・ピアノ＆ヴォーカル譜、メロディ譜、バンドスコアが発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『春愁／Mrs. GREEN APPLE （ピアノソロ）[LPS2210]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2210
＜楽譜概要＞
「春愁／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
6th Single「Love me、 Love you」より
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2025年9月10日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329460&id=bodyimage1】
『春愁／Mrs. GREEN APPLE （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1935]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1935
＜楽譜概要＞
「春愁／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
6th Single「Love me、 Love you」より
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2025年9月10日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329460&id=bodyimage2】
『春愁／Mrs. GREEN APPLE （メロディ譜）[LTML10]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML10
＜楽譜概要＞
「春愁／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
6th Single「Love me、 Love you」より
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円（税別） 【判型・ページ数】A4・4ページ
【発売日】2025年9月10日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329460&id=bodyimage3】
『春愁／Mrs. GREEN APPLE （バンドスコア）[LBS2643]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2643
＜楽譜概要＞
「春愁／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
6th Single「Love me、 Love you」より
キー：B（フラット）
パート：Vo.&Cho./ Key.1/ Key.2/ Key.3/ E.G.1（Capo:3F）/ A.G.&E.G.2（Capo:3F）/ E.B./ Drs.&Perc.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年9月16日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329460&id=bodyimage4】
配信元企業：株式会社フェアリー
