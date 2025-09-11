【入場無料】インドネシアのクラフトが東京に集結！2025年10月4日（土）～7日（火）の4日間「Discover Indonesia」ポップアップショップを日比谷OKUROJIで開催

合同会社ヌサンタラジャパン

メインビジュアル

合同会社ヌサンタラジャパン（本社：神奈川県、代表：阿部 安紀子）は、インドネシアのハンドメイドメーカー約30社を集めたポップアップショップ「Discover Indonesia」を、2025年10月4日（土）～7日（火）の4日間、日比谷OKUROJI（H05）にて開催いたします。本イベントは、ショップバイヤー、雑貨店、輸入業者、メーカーなどの小売・卸関係者を対象にしたBtoB展示販売会で、インドネシア各地の伝統と現代性が融合した工芸品を日本市場へ紹介します。一般来場も可能で、日本初上陸の雑貨を実際にお買い物いただけます。

【webページ】https://nusantarajapan.co.jp/discover-indonesia/visit(https://nusantarajapan.co.jp/discover-indonesia/visit)

【イベント概要】

名称：Discover Indonesia（ディスカバー・インドネシア）

会期：2025年10月4日（日）～7日（火）

会場：Hibiya OKUROJI イベントスペース H05

住所：東京都千代田区内幸町1-7-1

出展数：30社（予定）

入場料：無料 一般来場可能

主催・運営：合同会社ヌサンタラジャパン





【出展内容】

出展対象：インドネシアのハンドメイドメーカー

取扱品目：インテリア雑貨、テーブルウエア、アパレル、アロマグッズ、テキスタイル、木製品、革小物、陶器、バッグなど





伝統的な職人技とモダンデザインを融合させたプロダクト例（ラタンかごバッグ）特徴

・日本初上陸の商品多数

・伝統的な職人技とモダンデザインを融合させたプロダクト

・サステナブル素材を活用したアイテム

・BtoB向けの商談会

・一般来場も可能。商品の購入ができる

【来場対象（BtoB向け）】

・ショップバイヤー

・アジアン雑貨店オーナー

・小売業者、卸業者、輸入業者

・メーカー、商品企画・デザイン担当者 など

○主催者について

合同会社ヌサンタラジャパン

（nusantara Japan Inc.）

インドネシアの伝統工芸品やハンドメイド製品を日本市場に紹介する事業を展開。現地メーカーと日本の小売業・卸業をつなぐ架け橋として、展示会出展、商品企画、PR活動を行っています。



コーポレートサイト

https://nusantarajapan.co.jp/(https://nusantarajapan.co.jp/)

【メディア関係者へのご案内】

本イベントは、日本市場にまだ紹介されていない「インドネシア発の手仕事文化」を紹介し、出展メーカーのバックグラウンドやストーリー性のある取材テーマを多数ご用意しております。取材、撮影、インタビューのご希望については、事前に広報担当までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

合同会社ヌサンタラジャパン

ディスカバーインドネシア広報担当：近 駿哉

E-mail：nusantara.jp.id@gmail.com

【webページ】https://nusantarajapan.co.jp/discover-indonesia/visit(https://nusantarajapan.co.jp/discover-indonesia/visit)