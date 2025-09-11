カウンターポイントリサーチによるApple iPhone 17シリーズの解説
【ソウル、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、台北、東京 - 2025年9月11日】
主なポイント
・iPhone 17シリーズは、刷新されたデザイン、改良されたカメラ、パワフルな新型プロセッサなど、数々のアップグレードを搭載しています。
・Appleはまた、新型薄型軽量モデル「iPhone Air」も発表しました。これはApple史上最薄・最軽量のiPhoneです。
・iPhone 17 Proモデルは、48MPリアカメラを3台搭載し、改良された望遠レンズにより最大8倍光学ズームを実現しています。
Appleは「Awe Dropping（驚愕の衝撃）」と題した毎年恒例のiPhone発表イベントを先日終了し、iPhone 17シリーズ、Apple Watch Series 11、Watch Ultra 3、そして新型AirPods Pro 3を発表しました。新型iPhoneは、Appleが「Camera Plateau（カメラプラトー）」と名付けた、背面に大きく目立つカメラバーを備えた、刷新されたデザインを特徴としています。Proモデルには、新たに8倍望遠レンズが搭載されるなど、多くのアップグレードが施されています。 A19 Pro SoCは、効率性の向上、専用ニューラルアクセラレータ、より優れた写真・動画撮影体験を実現する新しいカメラISPなど、多くの機能を備えています。しかし、今回の発表の目玉は、「Plus」モデルの後継となる、全く新しく薄型軽量のiPhone Airでした。Apple iPhone 17の発表内容を解説いたします。
iPhone Air：Apple史上最薄・最軽量のiPhone
iPhone Airは、2017年にiPhone Xを発表して以来、Appleにとって最大の刷新です。新しいAirモデルは厚さ5.6mmとスリムで、重さはわずか165g。163gのSamsung Galaxy S25 Edge（レビュー）よりもわずかに重いです。iPhone Airは、前面と背面にCeramic Shield 2ガラスを採用しており、Appleによると割れにくさが4倍向上しています。本体は宇宙船で使用されたチタン製で、強度と耐久性に優れています。持続可能性を考慮し、Appleはフレームの80%にリサイクルチタンを使用しています。
iPhone Airは、薄型ベゼルの6.5インチProMotionディスプレイと、120Hzアダプティブリフレッシュレート（1Hz～120Hz）を搭載しています。内部には、6コアCPU（4つの効率コアを含む）、第2世代のダイナミックキャッシングとニューラルアクセラレータを備えた5コアGPU、そして16コアNPUを搭載した最新のA19 Pro SoCが搭載されています。Appleによると、ニューラルアクセラレータはiPhoneでMacBook ProレベルのGPUパフォーマンスを実現するとのことです。
Appleはまた、Wi-Fi、Bluetooth、Thread無線用のカスタムシリコンであるN1ワイヤレスチップもiPhone Airに採用しています。最後に、新型iPhoneはAppleの新しいC1X 5Gモデムを搭載しています。Appleによると、このモデムはiPhone 16eのC1よりも2倍高速で、iPhone 16 Proのモデムよりも30%消費電力が少ないとのことです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329443&id=bodyimage1】
写真撮影機能に関しては、iPhone Airはロスレス2倍ズームを備えた48MPのフュージョンカメラを1台搭載しています。このカメラは4K/60fpsの動画撮影にも対応しています。前面には18MPのセンターカメラを搭載し、縦向きと横向きの両方で撮影できます。また、デュアルキャプチャにも対応しており、前面カメラと背面カメラを同時に使用してVlogを撮影することも可能です。
主なポイント
・iPhone 17シリーズは、刷新されたデザイン、改良されたカメラ、パワフルな新型プロセッサなど、数々のアップグレードを搭載しています。
・Appleはまた、新型薄型軽量モデル「iPhone Air」も発表しました。これはApple史上最薄・最軽量のiPhoneです。
・iPhone 17 Proモデルは、48MPリアカメラを3台搭載し、改良された望遠レンズにより最大8倍光学ズームを実現しています。
Appleは「Awe Dropping（驚愕の衝撃）」と題した毎年恒例のiPhone発表イベントを先日終了し、iPhone 17シリーズ、Apple Watch Series 11、Watch Ultra 3、そして新型AirPods Pro 3を発表しました。新型iPhoneは、Appleが「Camera Plateau（カメラプラトー）」と名付けた、背面に大きく目立つカメラバーを備えた、刷新されたデザインを特徴としています。Proモデルには、新たに8倍望遠レンズが搭載されるなど、多くのアップグレードが施されています。 A19 Pro SoCは、効率性の向上、専用ニューラルアクセラレータ、より優れた写真・動画撮影体験を実現する新しいカメラISPなど、多くの機能を備えています。しかし、今回の発表の目玉は、「Plus」モデルの後継となる、全く新しく薄型軽量のiPhone Airでした。Apple iPhone 17の発表内容を解説いたします。
iPhone Air：Apple史上最薄・最軽量のiPhone
iPhone Airは、2017年にiPhone Xを発表して以来、Appleにとって最大の刷新です。新しいAirモデルは厚さ5.6mmとスリムで、重さはわずか165g。163gのSamsung Galaxy S25 Edge（レビュー）よりもわずかに重いです。iPhone Airは、前面と背面にCeramic Shield 2ガラスを採用しており、Appleによると割れにくさが4倍向上しています。本体は宇宙船で使用されたチタン製で、強度と耐久性に優れています。持続可能性を考慮し、Appleはフレームの80%にリサイクルチタンを使用しています。
iPhone Airは、薄型ベゼルの6.5インチProMotionディスプレイと、120Hzアダプティブリフレッシュレート（1Hz～120Hz）を搭載しています。内部には、6コアCPU（4つの効率コアを含む）、第2世代のダイナミックキャッシングとニューラルアクセラレータを備えた5コアGPU、そして16コアNPUを搭載した最新のA19 Pro SoCが搭載されています。Appleによると、ニューラルアクセラレータはiPhoneでMacBook ProレベルのGPUパフォーマンスを実現するとのことです。
Appleはまた、Wi-Fi、Bluetooth、Thread無線用のカスタムシリコンであるN1ワイヤレスチップもiPhone Airに採用しています。最後に、新型iPhoneはAppleの新しいC1X 5Gモデムを搭載しています。Appleによると、このモデムはiPhone 16eのC1よりも2倍高速で、iPhone 16 Proのモデムよりも30%消費電力が少ないとのことです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329443&id=bodyimage1】
写真撮影機能に関しては、iPhone Airはロスレス2倍ズームを備えた48MPのフュージョンカメラを1台搭載しています。このカメラは4K/60fpsの動画撮影にも対応しています。前面には18MPのセンターカメラを搭載し、縦向きと横向きの両方で撮影できます。また、デュアルキャプチャにも対応しており、前面カメラと背面カメラを同時に使用してVlogを撮影することも可能です。