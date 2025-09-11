心も体もすっきり。NOAの漢方茶、ただいま開発中 ～女性の“ゆらぎ”に寄り添い、 男性の毎日にもおすすめできる新しいお茶習慣～
【商品開発のお知らせ】
NOAメディカル鍼灸整骨院西新宿（東京都新宿区）は、日々の“なんとなく続く不調感”や“生活のリズムの乱れ”に寄り添う オリジナル漢方茶 の開発を進めています。
「体調がいまひとつ整わない」「気分がすっきりしない」「冷えや重だるさを感じやすい」
そんな日常のささいな揺らぎに、毎日の「お茶時間」でやさしく寄り添う新しい習慣をご提案します。
___________________________________
■開発の背景｜女性の声から、男女に広がる発想へ
開発のきっかけは、私自身が抱えていた“なんとなく続く不調感”でした。
「病院に行くほどではないけれど頭が重い」
「眠りが浅くて朝がつらい」
そんな小さなゆらぎが、毎日の楽しさを奪っていました。
同じような声は周りの女性からも
「生理前は気分が落ち込みやすい」（20代女性）
「薬に頼らず安心できる方法が欲しい」（30代女性）
そこで“自分が毎日飲みたいお茶”を目指し試作を重ねたところ、男性からも反響がありました。
「デスクワークの合間に頭がすっきりする」
「夜に飲むと体が温まってリラックスできる」
最初は女性のために始めた開発でしたが、今では性別を問わず“整える・温める・巡らせる”習慣として広がっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329388&id=bodyimage1】
■NOAの漢方茶で楽しめる5つのシーン
（1） すっきりしたいときに → 薄荷（はっか）
（2） からだの内側から整えたいときに → ハトムギ
（3） リラックスタイムに → ナツメ（大棗）
（4） 温まりたいときに → 生姜
（5） 女性特有のゆらぎや気分の乱れに → カモミール
※本商品は食品であり、医薬品ではありません。生活習慣の中でお楽しみいただく養生茶です。
■こんな方におすすめ
● 気分の切り替えやリフレッシュが欲しい
● 冷えや重だるさを感じやすい
● 休息時間にリラックスしたい
● 毎日のコンディションを整えたい
● 女性特有のリズムのゆらぎにやさしく寄り添いたい
■商品特徴（予定）
● ノンカフェイン・無香料・無着色
● ティーバッグ型で手軽に楽しめる
● 香りと飲みやすさにも配慮
● 朝・昼・夜の生活リズムに合わせたシリーズ展開を計画中
● 現在開発進行中（販売開始時期は順次発表予定）
■NOAのご提案｜“お茶で整える習慣”を日常に
NOAメディカル鍼灸整骨院西新宿では、
「その場しのぎの対処ではなく、日々の習慣から体と心をととのえていく」ことを大切にしています。
私たちが目指すのは、ただの飲み物ではなく “毎日のリズムに寄り添うケア”。
朝は一杯のお茶で体を目覚めさせ、昼は仕事や勉強の合間に気分をリフレッシュ。
そして夜は心をゆるめて、翌日のためにコンディションを整える。
そうした積み重ねが、ゆらぎやすい現代人のライフスタイルを支え、
「飲むことそのものがセルフケアになる」という新しい価値を育てていきます。
忙しい日常の中でも、ほんの数分のお茶時間が、
からだを温め、心をやわらげ、“巡り”を整える小さなきっかけとなることを願っています。
【ご予約・お問い合わせ】
NOAメディカル鍼灸整骨院西新宿
〒160-0023東京都新宿区西新宿8-19-2西新宿TKビル4F
TEL：03-5937-2463
営業時間：11：00～20：00（年中無休）
WEB：https://noacare.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/noa.medicalcare/
Tik Tok：https://www.tiktok.com/@noa.care
配信元企業：NOA styleパートナーズ合同会社
