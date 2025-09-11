三和コムテック、Oracle Cloudの取り扱いを開始 ～クラウドシフトとモダナイゼーションを両輪に、業務と技術の両面でDXを推進～
三和コムテック株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：柿澤 浩介、以下 三和コムテック）は、IBMユーザーの基幹システムおよびそのインフラ支援で培った豊富な経験を基盤に、Oracle PartnerNetwork（OPN）に参画し、オラクル社の認定パートナーとして、クラウドインフラサービス「Oracle Cloud Infrastructure（OCI）」およびクラウドアプリケーション群「Oracle Fusion Cloud Applications Suite」の取り扱いを開始することを発表いたします。
当社は1991年の設立以来、IBM i（AS/400）をはじめとする基幹システム領域において、システム運用支援、EDIソリューション、暗号化・セキュリティなどの分野で数多くのお客様を支えてまいりました。特に、国内外のEDI標準への対応やセキュリティ分野での専門性を強みとし、基幹系システムの安定稼働とデータの安全性を両立する技術力に高い評価をいただいております。
近年、企業のDX推進においては、従来のオンプレミス基幹システムをそのまま維持するのではなく、クラウドシフトとモダナイゼーションを組み合わせ、最新技術を取り入れながら進化させることが求められています。三和コムテックは、Oracle Cloudの特性を活かし、業務・技術の両面で段階的かつ並行的な進化を支援します。
具体的には：
・業務領域のモダナイゼーション：会計領域（ERP）から着手し、サプライチェーン（SCM）、顧客体験（CX）などへ順次拡張
・技術領域のモダナイゼーション：データ基盤の整備、Oracle Analyticsによる高度な分析、さらに生成AIを取り入れたインテリジェント業務プロセスへ発展
・クラウドシフトの推進：既存のオンプレ資産を活かしつつOCI上へ移行し、柔軟性と拡張性を兼ね備えた次世代基盤を実現
これにより、企業はリスクを抑えながら、最新のテクノロジーを段階的に取り込み、持続的な競争力強化を図ることが可能となります。
三和コムテックは今後も「お客様の基幹システムを守りながら進化させる」ことを使命に、クラウドシフトとモダナイゼーションを両輪として、企業の次世代システム環境を共に創造してまいります。
■会社概要
会社名：三和コムテック株式会社
所在地：〒105-0001東京都港区虎ノ門２－１－１ 商船三井ビルディング 4F
代表者：代表取締役社長 柿澤 浩介 （かきざわ こうすけ）
設立：1991年8月5日
事業内容：基幹システム支援、EDIソリューション、セキュリティソリューション、クラウドサービス、ITコンサルティング
URL：https://www.sct.co.jp
Oracle、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。NetSuiteは、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いた最初のクラウド・カンパニーです。
■本サービスに関するお問い合わせ
三和コムテック株式会社
TEL： 03-3583-2386
受付：https://www.sct.co.jp/contact
配信元企業：三和コムテック株式会社
当社は1991年の設立以来、IBM i（AS/400）をはじめとする基幹システム領域において、システム運用支援、EDIソリューション、暗号化・セキュリティなどの分野で数多くのお客様を支えてまいりました。特に、国内外のEDI標準への対応やセキュリティ分野での専門性を強みとし、基幹系システムの安定稼働とデータの安全性を両立する技術力に高い評価をいただいております。
近年、企業のDX推進においては、従来のオンプレミス基幹システムをそのまま維持するのではなく、クラウドシフトとモダナイゼーションを組み合わせ、最新技術を取り入れながら進化させることが求められています。三和コムテックは、Oracle Cloudの特性を活かし、業務・技術の両面で段階的かつ並行的な進化を支援します。
具体的には：
・業務領域のモダナイゼーション：会計領域（ERP）から着手し、サプライチェーン（SCM）、顧客体験（CX）などへ順次拡張
・技術領域のモダナイゼーション：データ基盤の整備、Oracle Analyticsによる高度な分析、さらに生成AIを取り入れたインテリジェント業務プロセスへ発展
・クラウドシフトの推進：既存のオンプレ資産を活かしつつOCI上へ移行し、柔軟性と拡張性を兼ね備えた次世代基盤を実現
これにより、企業はリスクを抑えながら、最新のテクノロジーを段階的に取り込み、持続的な競争力強化を図ることが可能となります。
三和コムテックは今後も「お客様の基幹システムを守りながら進化させる」ことを使命に、クラウドシフトとモダナイゼーションを両輪として、企業の次世代システム環境を共に創造してまいります。
■会社概要
会社名：三和コムテック株式会社
所在地：〒105-0001東京都港区虎ノ門２－１－１ 商船三井ビルディング 4F
代表者：代表取締役社長 柿澤 浩介 （かきざわ こうすけ）
設立：1991年8月5日
事業内容：基幹システム支援、EDIソリューション、セキュリティソリューション、クラウドサービス、ITコンサルティング
URL：https://www.sct.co.jp
Oracle、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。NetSuiteは、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いた最初のクラウド・カンパニーです。
■本サービスに関するお問い合わせ
三和コムテック株式会社
TEL： 03-3583-2386
受付：https://www.sct.co.jp/contact
配信元企業：三和コムテック株式会社
プレスリリース詳細へ