『METAL SLUG TACTICS』の国内パッケージ版2025年12月11日（木）に発売決定！本日より、全国の家電量販店やゲームショップにて予約受付開始！

株式会社SNK

株式会社ＳＮＫは、当社IP『メタルスタッグ』を使用したシミュレーションRPGゲーム『METAL SLUG TACTICS』のNintendo Switch(TM)国内パッケージ版（通常版および数量限定版）を、2025年12月11日（木）より発売することをお知らせいたします。

【『METAL SLUG TACTICS』について】

本作は、当社の人気アクションシューティングゲーム『メタルスラッグ』をモチーフに、Dotemu社とLeikir Studio社が共同開発したシミュレーションRPGゲーム。「メタルスラッグ」シリーズでおなじみのラン＆ガンアクションに戦略性(Tactics)がプラスされた新たな世界を体験しよう。さあ、武器を取って自分のチームを編成し、悪名高き反乱軍を制圧せよ！

＞『METAL SLUG TACTICS』 国内パッケージ版トレーラー

https://youtu.be/B41WEhLVOuw

■アクションと戦略性が融合したシミュレーションRPG！

アクション要素に戦略性を融合させ、戦術の奥深さを体験しながらチームを勝利に導こう！アドレナリンゲージを溜めて強力な必殺技を放て！バトルごとに経験値を貯めて、新しい武器やボーナスパックを開放し、チームの火力や戦術スキルをアップグレードしよう。

■兵士達よ、武器を取れ！作戦開始だ！

「メタルスラッグ」シリーズに登場したキャラクター達の中から好きなキャラクターを選び、作戦にあったチームを編成し、モーデンの悪巧みを阻止せよ！チームがピンチに陥った時はいつでも援軍を呼べば、砲撃や空爆、メタルスラッグなどの活躍で窮地を脱することが可能。

■勝利への道を進め！

悪名高き反乱軍の殲滅と戦争終結を目指し、2Dドットライクなマップを駆け抜けろ！お気に入りのミッションを何度でもプレイすることで経験値を得ることが可能。それぞれの冒険から貴重な戦術を学んだり、激戦を勝ち抜くことで自分のスキルを磨いていけ！

Dotemuについて

名作レトロゲームの移植を専門としているフランスのビデオゲーム会社。2007年の設立以来、豊富な技術を活かして、クラシックタイトルの魅力を新たな世代に提供しています。

https://twitter.com/Dotemu

LeikirStudioについて

フランスに拠点を構えるゲーム開発スタジオ。数々の実績と高い技術力が『METAL SLUG TACTICS』でも発揮されています。

https://twitter.com/LeikirStudio

＞『METAL SLUG TACTICS』公式サイト

https://www.snk-corp.co.jp/official/metalslug-tactics/

【国内パッケージ版『METAL SLUG TACTICS』 タイトル概要】

■タイトル名：METAL SLUG TACTICS

■ジャンル：シミュレーションRPG

■対応プラットフォーム：Nintendo Switch(TM)

■発売日：2025年12月11日（木）

■販売価格

通常版：4,950円（税込）

【数量限定版】スペシャルオペレーションBOX：9,900円（税込)

■レーティング：CERO B

■プレイ人数： 1名

■【数量限定版】『METAL SLUG TACTICS スペシャルオペレーションBOX』同梱物

・ゲーム本編

・専用スペシャルBOX

・アクリルブロックディスプレイ-極- (W120mm*H110mm*D20mm)

・ドットギャラリーブック

・2枚組ステッカーシート

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

(C)2025 DOTEMU ALL RIGHT RESERVED. GAME DEVELOPED BY LEIKIR STUDIO

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※掲載されている画面写真は開発中のものです。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。