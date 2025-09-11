～ Brushup × CIERTO ～ 「コンテンツの品質向上と制作プロセスの効率化を実現する制作DXソリューション」
Webサイト、EC、動画、カタログなど、販促物が急増する現代において、情報の正確性や発行スピードの向上といった 品質要求はますます高まっています。
こうした環境に対応するためには、単なる一部工程の効率化ではなく、制作ワークフロー全体を最適化する仕組みづくりが求められています。
この度、VPJは、株式会社Brushup様との共催オンラインセミナーを開催いたします。
本セミナーでは、DAMとBrushupの連携による最新のDXソリューションをご紹介し、制作プロセスにおける非効率な作業をなくし、効率化と品質向上を同時に実現する方法をご紹介します。
■セミナー詳細
【Session 1】
「DAM導入によるワークフローの変革 ～多メディア展開を実現する販促制作の効率化～」
多岐にわたる販促物制作において、業務の属人化や情報の散在により、増え続けるコンテンツへの対応が難しく、販促力強化が思うように進まない企業が多く見受けられます。
本セッションでは、CIERTO DAM の導入事例を交えながら、素材の入稿から共有、承認、アーカイブまでの制作工程全体がどう変わるのかをご紹介します。非効率な作業から解放され、本来のクリエイティブな仕事に集中できる環境づくりのヒントを、皆様にお届けします。
≪講演者情報≫
株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（VPJ）
営業本部 マーケティングセールス部 マネージャー
三澤 昂志
【Session 2】
「脱・アナログ校正！ 販促物制作のやりとりをDXするBrushupとは」
Brushupは、チラシ・カタログ、商品パッケージ、学習教材、マンガ、イラスト、Webコンテンツ、動画、IPコンテンツなど、さまざまなコンテンツ制作現場のためのコミュニケーションプラットフォームです。
・１つの修正指示に、印刷、赤入れ、スキャン、メール添付など多くの作業が発生している
・電話やメール、チャットなど複数のツールでやりとりが発生し、いつどんな修正が入ったか分からなくなる
・社外とのやりとりの際、クライアントごとにコミュニケーションツールが違うので効率が悪い
制作業務で発生するこのような課題をBrushupで解決しませんか？
本セッションでは、実際の画面をご覧いただきながら、Brushup活用のメリットをわかりやすくご紹介いたします。
制作業務のDX化にご関心がある方は、この機会にぜひご参加ください。
≪講演者情報≫
株式会社Brushup
フィールドセールスチーム チームリーダー
駒田 康彦
■セミナー概要
開催日時：2025年9月12日（金） 15：30～16：45
主催：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
登壇者：株式会社Brushup フィールドセールスチーム チームリーダー 駒田 康彦、
株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（VPJ）営業本部 マーケティングセールス部 マネージャー 三澤 昂志
参加費用：無料
定員人数：500人（オンライン）
参加方法：Zoom
申し込みはこちら：https://www.vpj.co.jp/seminar/detail.html?id=110
【CIERTOについて】
「CIERTO」は、デジタルアセットマネジメント（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した国内唯一のDXソリューションです。DAMは画像や動画そしてグラフィックス等のデジタルアセットの情報管理を行い、各種媒体・コンテンツの制作そして配信を支援します。一方PIMは商品情報を管理する事により、ECやWebそしてカタログ等の販促媒体に向けて、商品に関わる詳細な情報と、商品写真や動画をDAMとの連携によりシームレスに配信します。この様にDAMとPIMを統合した「CIERTO」の基本的な概念は、情報の一元管理とフォーマットの異なる媒体に向けたワンソースマルチチャネル配信、これによる生産性の向上とブランディングの統一を実現する事です。
