イベントに参加して最高レア「荀紣 文若」をGET！『真・恋姫†夢想-革命- 蒼天の覇王×アイギス』コラボキャンペーンをDMM GAMES『千年戦争アイギス』シリーズにて開催中！

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、9月11日(木)メンテナンス後より、『真・恋姫†夢想-革命- 蒼天の覇王』と『千年戦争アイギス (以下「アイギス」)』のコラボを記念したキャンペーンを開催したことをお知らせいたします。

■『真・恋姫†夢想-革命- 蒼天の覇王×アイギス』コラボキャンペーン開催！

『真・恋姫†夢想-革命- 蒼天の覇王』とのコラボキャンペーンを実施中です！

コラボ期間中は、『真・恋姫†夢想-革命- 蒼天の覇王』のキャラクターが召喚やコラボミッションに登場します。

※『真・恋姫†夢想-革命- 孫呉の血脈』コラボ時の召喚やミッションの復刻はございません。

■期間限定「恋姫コラボプレミアム召喚」を開催！

9月25日(木)メンテナンス前までの期間限定で「恋姫コラボプレミアム召喚」を開催中です。

「恋姫コラボプレミアム召喚」では３人の新規コラボユニット「曹操 孟徳」「夏侯惇 元譲」「夏侯淵 妙才」を含む恋姫コラボ限定のユニットが登場します。

レアリティプラチナ以上が出現した場合、恋姫コラボ限定のユニットが確定で登場します！

この機会をお見逃しなく！

▼レアリティブラック

「曹操 孟徳」「夏侯惇 元譲」「夏侯淵 妙才」

「呂布 奉先」「諸葛亮 孔明」「関羽 雲長」「孫策 伯符」

「董卓 仲穎」「曹操」「呂布」

▼レアリティプラチナ

「曹仁」「孫権 仲謀」「黄蓋 公覆」「趙雲 子龍」「馬超」

【期間】9月11日(木)メンテナンス後 ～ 9月25日(木)メンテナンス前まで

※上記ユニットは恋姫コラボプレミアム召喚からのみの出現となります。

※上記ユニットが恋姫コラボプレミアム召喚から出現するのは9月11日(木)メンテナンス後から9月25日(木)メンテナンス前までの期間限定となります。

※上記ユニットは今後の更新にて再度出現する場合があります。

※「呂布 奉先」「曹仁」「諸葛亮 孔明」「関羽 雲長」「趙雲 子龍」「馬超」「孫策 伯符」「黄蓋 公覆」「孫権 仲謀」「曹操」「董卓 仲穎」「呂布」につきましては再登場となります。

■コラボ記念ミッション「異世界の恋姫と凶いの水神」を開催！

9月11日(木)メンテナンス後から9月25日(木)メンテナンス前まで、期間限定のコラボミッション「異世界の恋姫と凶いの水神」を開催いたします。

コラボミッション「異世界の恋姫と凶いの水神」では、特定の条件を満たすと、レアリティブラックの「荀紣 文若」が手に入ります！ぜひ仲間にしてください！

※「荀紣 文若」は9月25日(木)メンテナンス後に仲間になります。

■毎日ログイン時にコラボ限定ユニットをプレゼント！

『真・恋姫†夢想-革命- 蒼天の覇王』の登場キャラクターである「楽進 文謙」が、コラボ限定ユニットとして登場します！

期間中のログインで1体ずつ、最大で15体の「楽進 文謙」をプレゼントいたします。

【期間】9月11日(木)メンテナンス後～9月26日(金) 3:59まで

※ログインボーナスは午前4時に更新されます。

■ショップにて「恋姫コラボ記念パック」を販売！

期間限定で「恋姫コラボ記念パック」を販売いたします！

召喚などに使える「神聖結晶」に、恋姫コラボユニットを選んで獲得できる「チケット」や、ゲーム内の交換所にて使用できる「魔水晶」などのおまけをセットにした、お得なパック2種になります！ぜひ、このチャンスにお目当ての恋姫ユニットを獲得してくださいね！

＜恋姫コラボ記念パック1【2025】＞

限定1回 DMM：10,000(DMMポイント）/iOS/ Google Play：10,000(円)

神聖結晶165個 (iOS/ Google Play 版165個) +以下おまけ

・★6恋姫選択チケット1枚 ・魔水晶300個 ・時と技の聖霊ヘリオ2体

＜恋姫コラボ記念パック2【2025】＞

限定1回 DMM：5,000(DMMポイント) /iOS/ Google Play：5,000(円)

神聖結晶75個 (iOS/ Google Play版75個) +以下おまけ

・★5恋姫選択チケット1枚 ・魔水晶150個 ・時と技の聖霊ヘリオ1体

【期間】9月11日(木)メンテナンス後～9月25日(木)メンテナンス前まで

※「★6恋姫選択チケット」では、「曹操 孟徳」「夏侯惇 元譲」「夏侯淵 妙才」「呂布 奉先」「諸葛亮 孔明」「関羽 雲長」「孫策 伯符」「曹操」「董卓 仲穎」「呂布」の中から1体を選んで交換できます。

※「★5恋姫選択チケット」では、「曹仁」「趙雲 子龍」「馬超」「孫権 仲謀」「黄蓋 公覆」の中から

1体を選んで交換できます。

※パックは未購入者に限り期間限定で再販売する場合があります。再販売時、チケットから登場する対象ユニットに変更はございません。

■ショップにて「恋姫コラボ記念サポートユニットパック」を販売！

期間限定で「恋姫コラボ記念サポートユニットパック」を販売いたします！

ご購入いただくと、神聖結晶のほか、

通常のユニットとは異なる特殊なユニット

「曹家の旗」などを獲得できます。

＜恋姫コラボ記念サポートユニットパック＞

限定1回 DMM：2,400(DMMポイント) /iOS/ Google Play：2,400(円)

神聖結晶36個 (iOS/ Google Play版36個) +以下おまけ

・曹家の旗 1体 ・恋姫10連召喚チケット 1枚 ・覚醒の大宝玉 2個 ・ゴールドリング 5個

【期間】9月11日(木)メンテナンス後～9月25日(木)メンテナンス前まで

※「曹家の旗」は、通常のユニットとは異なり、育成することはできません。

※交流イベントなどはありません。

※「曹家の旗」のレアリティはゴールドとなります。

※「恋姫10連召喚チケット」は通常の「10連召喚チケット」のラインナップに加え、プラチナ以上は神聖結晶を消費する召喚から登場する一部の恋姫コラボキャラクターのみが対象となります。

※第1回コラボユニットの「諸葛亮」、「関羽」、「趙雲」は対象外となります。

※イベントの報酬ユニットや、その他コラボ、期間限定、帝国、英傑ユニットは対象外となります。

