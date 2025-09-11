マップボックス、日本でのプレゼンスを拡大　畑 義和が日本カントリーマネージャーに就任

マップボックス・ジャパン合同会社

米国に本社を置くMapbox Inc. (以下、マップボックス社) は、世界の開発者および企業に選ばれているロケーションプラットフォームです。Mapboxは、地図、ナビゲーション、地点・住所検索のためのクラウドベースのAPI／SDK／データサービスを提供し、自動車、物流、小売、旅行、エンタープライズソフトウェアなど幅広い業界で活用されています。マップボックス・ジャパン合同会社（以下、マップボックス・ジャパン）では、LINEヤフー株式会社、株式会社コーエーテクモゲームスなど、モビリティやデジタルサービスのイノベーションを牽引する企業と強固なパートナーシップを築いてきました。

このたび、日本のカントリーマネージャーとして畑 義和を任命したことは、同地域におけるパートナーシップ支援を一層強化し、日本での事業拡大を加速するというマップボックス社のコミットメントを示すものです。

カントリーマネージャー 畑 義和

畑は、Microsoft、Amazon Web Services（AWS）、Apple にてシニアリーダー職を歴任し、人工知能（AI）ならびにクラウド／モバイル技術に関する深い専門性を培ってきました。自動車、製造、金融、流通・小売、建設など幅広い産業で、グローバル企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）とイノベーションの推進をリードした豊富な実績を有します。直近では Microsoft にてアジア地域の製造・モビリティ事業のゼネラルマネージャーを務め、地域全体で戦略的リーダーシップを発揮しました。

カントリーマネージャー・ジャパンに新たに就任する畑 義和のコメント

「マップボックス・ジャパンのカントリーマネージャーへの就任を大変光栄に思っております。Mapboxのプラットフォームは、自動車・物流・小売をはじめ、多様な業界でイノベーションを後押ししています。日本のお客さまやパートナー企業と力を合わせ、日本、そして世界に広がるモビリティとデジタル体験の未来を共に形作っていく大きな機会があると確信しています。」

Mapbox, Inc. CEO Peter Sirotaのコメント

「畑 義和をマップボックス・ジャパンのカントリーマネージャーとして迎えられることを大変うれしく思います。同氏がグローバル企業で培ってきた豊富なリーダーシップ経験と、自動車・モビリティ領域における深い専門性は、日本およびアジア太平洋地域における当社のパートナーの成功と事業成長をさらに後押ししていきます。マップボックス社は日本各地の企業との幅広い協業を重視しており、日本の企業と消費者にお届けする価値を一層拡大していくことを楽しみにしています。」

■Mapboxについて

Mapboxはあらゆる場所で人、荷物、車両のナビゲーションを可能にするAPI/SDKを企業に提供する、地図と位置情報のリーディングプラットフォームです。導入のしやすさ、拡張性の高さ、UI/UXを最大化する豊かな表現力といった特長から、400万人以上の開発者やFortune 500社の40％など、国内外で多くの企業がMapboxのデータ、SDK、APIを利用しています。

■マップボックス・ジャパン合同会社 会社概要

日本本社： 東京都港区⻁ノ門1-10-5 WeWork内

設立 ： 2020 年3月10日

事業内容： 1. Mapbox, Inc.の製品・サービスの日本顧客への再販事業

2. Mapbox の製品をカスタマイズ及び機能拡張した地図関連のプラットフォーム事業

URL：https://www.mapbox.jp