道の駅蓮如の里あわら ご利用者１００万人達成!

福井県あわら市

福井の北の玄関口として、また石川県との県境の道の駅としてあわらの文化、歴史、美味しい食をご紹介してきた道の駅蓮如の里あわらが、令和５年４月の開駅から、２年５か月が経ち、皆様のおかげをもちまして、間もなく100 万人目のお客様をお迎えする見込みとなりました。

来る令和７年９月１３日(土)に来場者１００万人を達成する見込みであることから、下記の通りセレモニーを開催する予定です。

各報道機関の皆様におかれましては、是非ともご取材いただきますようお願い申し上げます。

◆詳細情報

日時:９月１３日(土) １０時より場所:道の駅蓮如の里あわら来賓:あわら市⾧

※１００万人目のお客様には、新米コシヒカリ３０キロプレゼント及び特産品詰め合わせセットをプレゼントいたします!

また、皆様のご愛顧に感謝して「道の駅１００万人達成! 感謝と喜びの記念日」と称し、イベントを開催いたします。皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。

実施日:９月１４日（日）・１５日（月・祝）

企画１.

新米コシヒカリ（２合入り）を各日先着１００名様にプレゼント

企画２.

新米コシヒカリ＋とみつ金時を使ったおにぎりを特別販売

企画３.

１升マスでの量り売り（新米コシヒカリ）

企画４.

１０月に開催される「竜王戦あわら対局」勝負めしにエントリーしている

「あわら湯けむり鯖御膳～勝負の二刀流～」１，３００円 を、各日５０食（２日間で１００食）１，０００円にて提供販売

企画５.

売店にてとみつ金時関連の商品を販売

とみつ金時カイリューチップス セット販売

金時スイーツフェア

（焼き芋メロンパン・ブレッド・スイートポテト・芋きんつば・芋羊羹・プリンなど）

【本件に関するお問い合わせ】

道の駅蓮如の里あわら ☎0776-65-2453

あわら市政策広報課 ☎0776-73-8034

