【雀魂-じゃんたま-】ヴィレッジヴァンガードから＜＜第二弾＞＞コラボグッズ発売決定！
2025年9月11日（木）より、大人気オンライン麻雀ゲーム【雀魂-じゃんたま-】のヴィレッジヴァンガード限定グッズ＜＜第二弾＞＞がヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて発売決定！！
コラボ限定イラストのオリジナルメイドチャイナ服デザインがかわいすぎるっ！！
期間限定のオンライン受注販売になりますのでお見逃しなく！
【商品詳細】
■アクリルフィギュア 全10種 各\2,000（税込）
【サイズ】
約W12cm×H12cm
【素材】
アクリル
※画像はイメージです
■麻雀チャーム付きキーホルダー 全5種 各\2,500（税込）
【サイズ】
麻雀牌：約W2.05cm×H2.8cm
本：約最長5.95cm
【素材】
アクリル/ASB
※画像はイメージです
■マグカップ 全5種 各\2,200（税込）
【サイズ】
約直径8.2cm、高さ9.5cm
【容量】
350ml
【素材】
陶器
※画像はイメージです
■ダイカットクッション 全5種 各\5,200（税込）
【サイズ】
最長40cm
【素材】
ポリエステル
※画像はイメージです
■クリアファイル 全6種 各\1,080（税込）
【サイズ】
A4
【素材】
PP
※画像はイメージです
■ランダムステッカー 全10種 1個\500（税込）
【サイズ】
W5cm×H5cm
【素材】
紙
※画像はイメージです
■ランダム缶バッジ 全10種 1個\600（税込）
【サイズ】
約直径5.7cm
【素材】
紙/ブリキ
※画像はイメージです
【受注期間】
2025年9月11日（木）17：00～2025年9月23日（火・祝）23：59
【お届け予定日】
2025年11月中旬～2025年11月下旬
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22017/
【関連リンク】
▼『雀魂-じゃんたま-』公式サイト
https://mahjongsoul.com/
▼『雀魂-じゃんたま-』公式X
https://x.com/MahjongSoul_JP
【各種URL】
■ヴィレッジヴァンガード公式HP
https://www.village-v.co.jp/
-----------------------------------
■ヴィレッジヴァンガードオンライン
https://vvstore.jp/
【ヴィレッジヴァンガード公式X】
https://x.com/vv__official
【ヴィレッジヴァンガード公式Instagram】
https://www.instagram.com/village_vanguard/
【ヴィレッジヴァンガード公式TikTok】
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
-----------------------------------
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）