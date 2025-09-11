『結城友奈は勇者である 花結いのきらめき』から、キャラクターの誕生日と連動した「Birthday Memorial 2025」オンラインくじがくじ引き堂に登場!!
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、スマートフォンゲーム・PCブラウザゲーム『結城友奈は勇者である 花結いのきらめき』（略称：ゆゆゆい）オリジナル商品が手に入る＜『結城友奈は勇者である 花結いのきらめき』オンラインくじ Birthday Memorial 2025 Vol.2＞を、2025年9月18日(木)17時より販売します。
スマートフォンゲーム・PCブラウザゲームのサービスは終了したものの、コンシューマーが販売している本作。登場するキャラクター31名を誕生月でピックアップしたオンラインくじが登場！6月から3ヶ月ごとに全4回からなるオンラインくじ。 Vol.2では、9～11月誕生日のキャラクターが集合。土居球子、伊予島杏、安芸真鈴、上里ひなた、赤嶺友奈、三ノ輪銀、国土亜耶、花本美佳の8名の描き下ろしイラストを使用したグッズを含む豪華賞品をご用意しております！ また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「C賞 アクリルキーホルダー全16種セット」をプレゼント!! この機会をお見逃しなく!!
Vol.3以降に登場のキャラクターと開催時期は、以下を予定しております。ぜひ続報にご期待ください！
■Vol.3：2025年12月販売予定(12月～2月誕生日キャラクター)：犬吠埼樹、白鳥歌野、高嶋友奈、秋原雪花、郡千景、山伏しずく
■Vol.4：2026年3月販売予定(3月～5月誕生日キャラクター)： 桐生静、結城友奈、東郷美森、鷲尾須美、弥勒夕海子、犬吠埼風、芙蓉・リリエンソール・友奈、楠芽吹
＜『結城友奈は勇者である 花結いのきらめき』オンラインくじ Birthday Memorial 2025 Vol.2 概要＞
販売期間：2025年9月18日(木)17:00～2025年10月23日(木)16:59
販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujibikido.com/lp/yuyuyuibd2025_2/
■賞品ラインナップ
S賞：選べる！特大布ポスター（全8種）
A賞：アクリルプレート（全8種）
Ｂ賞：アクリルスタンドフィギュア（全8種）
Ｃ賞：アクリルキーホルダー（全16種）
D賞：缶バッジ（全24種）
※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。
■Xフォロー&リポストキャンペーン
期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「C賞 アクリルキーホルダー全16種セット」をプレゼント！
■おまけキャンペーン
【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニ色紙」をもれなく1枚プレゼント!!
※全8種。
※期間により絵柄は異なります。
※ランダムでの配布となります。
【対象期間】
■土居球子／伊予島杏／安芸真鈴／上里ひなた
9月18日(木)17:00～10月2日(木)16:59
■赤嶺友奈／三ノ輪銀／国土亜耶／花本美佳
10月2日(木)17:00～10月16日(木)16:59
■土居球子／伊予島杏／安芸真鈴／上里ひなた／赤嶺友奈／三ノ輪銀／国土亜耶／花本美佳
10月16日(木)17:00～10月23日(木)16:59
