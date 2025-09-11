「温度変化でデザインが変わる使い捨てないカイロLEDライト付」が「東京ギフト・ショー秋2025」のコンテストにて準大賞を受賞【ライフオンプロダクツ株式会社】

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。

この度、2025年9月3日（水）・4日（木）・5日（金）の期間、東京ビッグサイト（東・西・南展示棟）で開催されました『第100回 東京インターナショナルギフト・ショー秋2025』にて、Life on Productsの新作「温度変化でデザインが変わる使い捨てないカイロLEDライト付」が、「女性のハートをキャッチするギフトグッズコンテスト」で準大賞を受賞いたしました。

このコンテストでは、ファッションアイテムや美容雑貨など、女性のライフスタイルを楽しく彩るギフトグッズがテーマ。受賞アイテムは、キュートなアニマルのイラストが温度変化でコミカルな姿に変化する点に、高い評価をいただきました。

Life on Productsは、今後も新しい暮らしのカタチを提案するプロダクト開発へのチャレンジを続け、生活を楽しくイロドル商品をご提案して参ります。

受賞商品

温度でデザインが変化！楽しいギミックも魅力のライト付きカイロ

通常時と発熱時でデザインが変化する楽しい充電式カイロ。

スイッチを入れてわずか数秒で瞬間発熱！かわいい動物のイラストが、

温まるとコミカルな姿に早変わり。

ギュッと握れば冷えやすい指先も即ポカポカになる、繰り返し使えるエコカイロです。

暗い中での探し物など、様々なシーンで活躍するLEDライト機能を搭載。

組紐のストラップも持ちやすく便利です。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「温度変化でデザインが変わる使い捨てないカイロLEDライト付」LCAEA014

価格：3,058円（税込）

発売日：2025年8月22日（金）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaea014/

販売情報

■2025年8月22日（金）よりLife on Productsオフィシャルストア、全国雑貨店や量販店、

各オンラインショップにて販売開始

[Life on Productsオフィシャルストア]

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaea014

ブランドコンセプト

ー暮らし、イロドルー

あなたの心を愉しさでイロドル。

日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を

「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。

ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。

モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供