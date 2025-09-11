2025年中国オペラ（2025 Chinese Opera）昆山フェスティバルが幕開け、伝統中国オペラの活力を称える

昆山（中国）、2025年9月11日 /PRNewswire/ -- Ministry of Culture and TourismとJiangsu Provincial People's Governmentが共催する「2025年中国オペラ（2025 Chinese Opera）昆山フェスティバル」が9月8日、江蘇省昆山市で開幕しました。過去のフェスティバルでは、Sheng（男性）、Dan（女性）、Jing（化粧顔）、Chou（道化）といった古典的な役柄が紹介されてきたが、今年のプログラムは武術演劇に焦点を当てています。開幕公演では、中国オペラ界を代表する6人の名匠による武術抜粋が披露され、9月20日まで続くフェスティバル期間中、全国から集まった20人の武術家が10の合同公演を行う予定です。これは中国伝統オペラの保存と革新が継続していることを反映しています。



The opening performance featured the Beijing Opera excerpt “The Eighteen Arhats Subdue the Raptor Demon” (Provided by Kunshan Converged Media Center)



開幕式では、2025年全国中国オペラ人材育成プログラム（2025 National Leading Talent Development Program for Chinese Opera）に選抜された参加者への認定証授与が行われ、同時にMinistry of Culture and Tourismが2020年から2024年にかけて「優秀オペラ制作イニシアチブ（Outstanding Opera Production Initiatives）」として認定した機関への表彰が行われました。

今年のフェスティバルは、開幕式・閉幕式、オペラ演者による全国ショーケース（武術劇場）、著名作品の招待公演、オペラシンポジウム、絶滅危惧オペラ形式の保存イニシアチブなど、5つの基幹プログラムを中心に構成されます。さらに5つの拡張プログラムとして、オペラ交流とプロモーション活動、「オペラを観て、江蘇を訪れよう（Watch Opera, Visit Jiangsu）」文化観光キャンペーン、中国オペラ博物館特別展、伝統オペラ文化マーケット、デジタルプロモーションプラットフォームを実施します。

フェスティバル期間中には、31の異なるオペラ伝統を代表する53の劇団による107作品、計39公演が上演されます。公演や活動は、伝統劇場、歴史的町並み、博物館、大学、景勝地など多様な会場で開催され、観客に没入型の文化体験を提供します。

中国最古のオペラである昆曲の発祥地である昆山市は、7年連続でこのフェスティバルを開催しています。今後の発展を導く新たな3カ年行動計画が現在始動しています。2018年から2024年にかけて、人形劇や影絵芝居を含む348のオペラジャンルが紹介され、494団体が295公演・606の抜粋を披露し、過去最高の観客動員数を記録しました。

（日本語リリース：クライアント提供）

