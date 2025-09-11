【Droite lautreamont(ドロワット ロートレアモン)】2025年オータムフェアを開催！オリジナルエコバックをプレゼント。

株式会社ジャヴァコーポレーション

株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「Droite lautreamont(ドロワット ロートレアモン)」では、9月12日（金）～２３日（火・祝）までオータムフェアを開催します。期間中、フェア特典としてオリジナルの「エコバック」をプレゼントいたします。（数量限定、一部店舗を除く）

ドロワット ロートレアモンでは、９月１２日（金）～２３日（火・祝）までオータムフェアを開催いたします。（ドロワット ロートレアモン西宮阪急店は９月１０日（水）～２１日(日)までの開催となっております。）期間中、税込み22,000円以上お買い上げいただいたお客様にはオリジナルエコバックをプレゼント致します。（数量限定、一部店舗を除く）

フェア特典として、ベロア素材を使用したエコバックをご用意しております。滑らかで柔らかな肌触りと美しいベロアの光沢が特徴の高級感あふれるエコバックで、コーディネートに上品さと季節感をプラスいたします。

knit \15,400 blouse \18,700 Pants \19,800Blouse \20,900 Pants \20.900Jacket \30,800 Tops \18,700 Skirt 19,800

『CLEAR FEMININNE』

“甘さを抑えた大人のかわいさ“と ‶ミニマムな遊び心”をベースに、旬なトレンドを織り交ぜたパリテイストの清潔感あるクリアなフェミニンスタイル。トレンドには敏感だけど、自分らしさを何よりも大切に、流行に左右されないベーシックアイテムとのミックス感を楽しむ。都会で生きるポジティブな女性たちに向けた、いつの時代にも「旬」を感じられる、上質で心地良いアイテムを展開しています。

