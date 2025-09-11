【JPIセミナー】「QOLからQODへ─“生と死”に寄り添う新たなビジネス」9月22日(月)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、ヘルスケアビジネス経営人材育成研究所 所長 石井 富美 氏を招聘し、QOLからQODへ─“生と死”に寄り添う新たなビジネスについて詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

「看取り」を巡る新たな価値とビジネス戦略

QOLからQODへ─“生と死”に寄り添う新たなビジネス

～医療と介護の枠を超えて考える、人生100年時代の看取りのかたち～

〔開催日時〕

2025年09月22日(月) 09:30 - 11:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

ヘルスケアビジネス経営人材育成研究所

所長

多摩大学大学院 経営情報学研究科 客員教授

石井 富美 氏

〔講義概要〕

超高齢社会の進展により、QOL（生活の質）とQOD（最期の質）を両立させるヘルスケアサービスのニーズが高まっています。

公的保険のカバー範囲を超えた“看取り”への対応は、ヘルスケア関連事業者にとって重要な経営テーマのひとつです。

2050年には70兆円規模に達するとされる市場を背景に、在宅看取りやフューネラル産業の変化を捉えた新たなサービス展開が期待されています。

本セミナーでは、医療・介護の枠組みを超えた事業の可能性と、次世代の経営戦略について具体的な視点を共有します。

〔講義項目〕

1．人生100年時代のQ O LとQ O D

（1）2040年を見据えたヘルスケアビジネス市場

（2）日本人の看取り事情

（3）Well-Being としあわせ寿命

（4）個人の尊厳に着目したQOD（Quality of Death）

2．看取りビジネスの可能性

（1）医療、介護で支える看取りビジネス

（2）生活の中で迎える最期を支えるビジネス

（3）新たなサービスの考え方

（4）事例紹介

3. 関連質疑応答

4. 名刺交換・交流会

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：35,390円（税込）

2名以降：30,390円（社内・関連会社で同時お申し込みの場合）

