【JPIセミナー】「QOLからQODへ─“生と死”に寄り添う新たなビジネス」9月22日(月)開催
JPI（日本計画研究所）は、ヘルスケアビジネス経営人材育成研究所 所長 石井 富美 氏を招聘し、QOLからQODへ─“生と死”に寄り添う新たなビジネスについて詳説いただくセミナーを開催します。
〔タイトル〕
「看取り」を巡る新たな価値とビジネス戦略
QOLからQODへ─“生と死”に寄り添う新たなビジネス
～医療と介護の枠を超えて考える、人生100年時代の看取りのかたち～
〔開催日時〕
2025年09月22日(月) 09:30 - 11:30
〔講師〕
ヘルスケアビジネス経営人材育成研究所
所長
多摩大学大学院 経営情報学研究科 客員教授
石井 富美 氏
〔講義概要〕
超高齢社会の進展により、QOL（生活の質）とQOD（最期の質）を両立させるヘルスケアサービスのニーズが高まっています。
公的保険のカバー範囲を超えた“看取り”への対応は、ヘルスケア関連事業者にとって重要な経営テーマのひとつです。
2050年には70兆円規模に達するとされる市場を背景に、在宅看取りやフューネラル産業の変化を捉えた新たなサービス展開が期待されています。
本セミナーでは、医療・介護の枠組みを超えた事業の可能性と、次世代の経営戦略について具体的な視点を共有します。
〔講義項目〕
1．人生100年時代のQ O LとQ O D
（1）2040年を見据えたヘルスケアビジネス市場
（2）日本人の看取り事情
（3）Well-Being としあわせ寿命
（4）個人の尊厳に着目したQOD（Quality of Death）
2．看取りビジネスの可能性
（1）医療、介護で支える看取りビジネス
（2）生活の中で迎える最期を支えるビジネス
（3）新たなサービスの考え方
（4）事例紹介
3. 関連質疑応答
4. 名刺交換・交流会
〔受講方法〕
