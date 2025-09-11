【JPIセミナー】「QOLからQODへ─“生と死”に寄り添う新たなビジネス」9月22日(月)開催

JPI（日本計画研究所）は、ヘルスケアビジネス経営人材育成研究所　所長　石井　富美 氏を招聘し、QOLからQODへ─“生と死”に寄り添う新たなビジネスについて詳説いただくセミナーを開催します。





〔タイトル〕

「看取り」を巡る新たな価値とビジネス戦略


QOLからQODへ─“生と死”に寄り添う新たなビジネス


～医療と介護の枠を超えて考える、人生100年時代の看取りのかたち～


〔開催日時〕

2025年09月22日(月) 09:30 - 11:30


※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。


〔講師〕

ヘルスケアビジネス経営人材育成研究所


所長


多摩大学大学院　経営情報学研究科　客員教授　


石井　富美 氏


〔講義概要〕

超高齢社会の進展により、QOL（生活の質）とQOD（最期の質）を両立させるヘルスケアサービスのニーズが高まっています。


公的保険のカバー範囲を超えた“看取り”への対応は、ヘルスケア関連事業者にとって重要な経営テーマのひとつです。


2050年には70兆円規模に達するとされる市場を背景に、在宅看取りやフューネラル産業の変化を捉えた新たなサービス展開が期待されています。


本セミナーでは、医療・介護の枠組みを超えた事業の可能性と、次世代の経営戦略について具体的な視点を共有します。


〔講義項目〕

1．人生100年時代のQ O LとQ O D


　（1）2040年を見据えたヘルスケアビジネス市場


　（2）日本人の看取り事情


　（3）Well-Being としあわせ寿命


　（4）個人の尊厳に着目したQOD（Quality of Death）


2．看取りビジネスの可能性


　（1）医療、介護で支える看取りビジネス


　（2）生活の中で迎える最期を支えるビジネス


　（3）新たなサービスの考え方


　（4）事例紹介


3. 関連質疑応答


4. 名刺交換・交流会　


〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。


〔受講料〕

1名：35,390円（税込）


2名以降：30,390円（社内・関連会社で同時お申し込みの場合）


