ジルコニアベースの歯科材料市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月10に「ジルコニアベースの歯科材料市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ジルコニアベースの歯科材料に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ジルコニアベースの歯科材料市場の概要
ジルコニアベースの歯科材料市場に関する当社の調査レポートによると、ジルコニアベースの歯科材料市場規模は 2035 年に約 3,500 百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の ジルコニアベースの歯科材料市場規模は約 320.7 百万米ドルとなっています。ジルコニアベースの歯科材料に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 11.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ジルコニアベースの歯科材料の市場シェア拡大は、口腔疾患の急速な増加によるものです。WHOによると、世界では約40億人が口腔疾患を抱えており、そのうち25億人は虫歯がありません。この高い罹患率は、長期にわたり持続し、生体適合性を備えた歯科修復の必要性を正当化しています。ジルコニア製のクラウンとブリッジは、その美観と、大規模な修復ニーズにも対応できる駆動力により、ますます人気が高まっています。特に高齢化社会において歯科医療の負担が増大する中、ジルコニア系ソリューションは、世界市場における機能的または美容的なニーズへの対応において、重要な要素となりつつあります。
ジルコニアベースの歯科材料に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/zirconia-based-dental-material-market/590641666
ジルコニアベースの歯科材料に関する市場調査では、審美性に優れた金属を使用しない歯科ソリューションの需要の高まりにより、市場シェアが拡大することが明らかになっています。世界中の患者は、審美性、強度、非毒性を理由に、金属セラミッククラウンやブリッジよりもジルコニアを好む傾向にあります。これは特に日本で顕著で、東京では歯科美容患者の80%がジルコニア歯科修復を選択しています。この増加に対応するため、日本の国民健康保険（NHI）は、ジルコニア補綴物の利用可能性を高めるため、ジルコニア補綴物の一部償還を導入しました。これに患者の選好や政策への支持が加わり、ジルコニアの採用が加速し、機能的及び審美的な歯科治療の両方においてジルコニアが最適な材料として優位に立っています。
しかしながら、患者の自己負担額が高いことが、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。
ジルコニアベースの歯科材料市場セグメンテーションの傾向分析
ジルコニアベースの歯科材料市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ジルコニアベースの歯科材料の市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、最終用途別と地域別に分割されています。
ジルコニアベースの歯科材料市場のサンプルコピーの請求:
