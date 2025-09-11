東京のまんなかで関西・北陸地方を巡る味覚の旅「日本味めぐり-Japan Taste Tour-」第三弾を開催【東京プリンスホテル】

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドブッフェダイニング ポルト「味めぐりランチブッフェ」イメージ和食 清水「清水会席-巡旅-」イメージ駐豪料理 満楼日園「味めぐりコース」イメージ中国料理 満楼日園「味めぐりコース 前菜」イメージ

東京プリンスホテル（所在地：東京都港区芝公園3-3-1 総支配人：池田 智）は、2025年10月1日（水）から12月18日（木）まで、3のレストランにて「日本味めぐり-Japan Taste Tour-」第三弾を開催いたします。

第一弾の「関東・甲信越・東海」、第二弾の「九州・沖縄・中国・四国」に続き、第三弾は「関西・北陸」のうまい！をお届けいたします。

東京にいながらも日本各地の食文化を味わっていただける日本の美味しいものを巡るフェア。

第三弾では滋賀県のブランド牛「近江牛」を一頭買いし、各店舗でシェフが趣向を凝らした料理で提供いたします。

「ブッフェダイニング ポルト」のディナーブッフェでは近江牛の鉄板焼きを、また、「和食 清水」では近江牛の串カツを、「中国料理 満楼日園」では近江牛のサーロインを使用した2種盛りをご用意しております。

「日本味めぐり-Japan Taste Tour-」第三弾概要

【期間】2025年10月1日（水）～12月18日（木）

※ブッフェダイニング ポルトについては12月11日（木）まで

【実施店舗】ブッフェブッフェダイニング ポルト、和食 清水、中国料理 満楼日園

【Webサイト】https://www.princehotels.co.jp/tokyo/restaurant/contents/japantastetour_3/

【ご予約・お問合せ】TEL:03-3432-1140（レストラン予約係）10:00A.M.～5:00P.M.

◆ブッフェダイニング ポルト ＜味めぐりブッフェ＞

ブッフェダイニング ポルト「味めぐりディナーブッフェ」イメージ

関西・北陸地方の美食を盛り込んだブッフェ。

新潟県産こしひかりの米糀でマリネしたローストビーフや京都の千枚漬けをミニバーガーにアレンジ。さらに奈良の郷土料理「かしわのすき焼き」などのご当地グルメをブッフェでお楽しみいただけます。また、ディナー限定で「近江牛」を鉄板焼きで提供いたします。

【時間】ランチ 11:30A.M.～3:00P.M. / ディナー 5:30P.M.～9:30P.M.

【料金】1名さま ランチ 平日\5,000、土・休日\6,000 / ディナー 平日\7,500、土・休日\8,500

◆和食 清水 ＜清水会席-巡旅-＞

和食 清水「清水会席-巡旅-」イメージ

関西・北陸地方の食文化や食材を存分に味わう料理長おすすめの特別会席。

お造りには脂がのった北陸産の鰤とプリプリとした食感が特徴の甘海老をお楽しみいただけます。

大阪のソウルフードである串カツを近江牛で味わう焼物や石川県の郷土料理の治部煮など、美味しいものをつめ込んだ会席料理をご堪能いただけます。

【時間】ディナー 5:00P.M.～9:30P.M.

【料金】1名さま ディナー \15,000

◆中国料理 満楼日園 ＜味めぐりコース＞

中国料理 満楼日園「味めぐりコース」イメージ

北陸で水揚げされた鰤を強火で焼き上げ中華風にアレンジした「北陸産鰤の貝柱風味ソース」は芳醇なコクと旨味、香りをお楽しみいただけます。

食感の変化が楽しめる近江牛の２種盛りは奈良漬けソースでお召しあがりいただけます。

【時間】ディナー 5:00P.M.～9:30P.M.

【料金】1名さま ディナー \14,000

※表記料金には、消費税が含まれております。別途、会計時にサービス料（13％）を加算させていただきます。

※仕入れ状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※当社のレストラン等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※写真はイメージです。

※上記内容はリリース時点（9月11日）の情報であり、変更になる場合がございます。