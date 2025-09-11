株式会社プレカル

株式会社プレカル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大須賀 善揮、以下「プレカル」）は2025年９月11日付で、同社の全株式を株式会社EMシステムズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：國光 宏昌、以下「EMシステムズ」）に譲渡することについて、株式譲渡契約を締結しました。

この株式譲渡契約に基づき、プレカルは2025年9月30日にEMシステムズの完全子会社になる予定です。

EMシステムズは薬局向けのシステムを開発販売やクリニックを主とする医療機関向けに医療事務処理コンピュータシステムを開発販売など、医療業界向けシステム開発の業界のリーダーとして高い業務知見を有しています。

プレカルは「誰もが長寿を楽しみ、天寿を全うする社会を実現する」というミッションを掲げ、薬局が抱える「人材・お金・時間」の課題を解決するため、処方箋自動入力サービスを中心に薬局DXのプロダクトを提供しています。

今後プレカルとEMシステムズは事業シナジーを発揮してさらなる業容拡大を共に推進してまいります。

（本件のプレカルのフィナンシャル・アドバイザーは平山 亮氏（元野村證券企業情報部）、同リーガル・アドバイザーは八木 啓介弁護士（大江・田中・大宅法律事務所）が務めました。）