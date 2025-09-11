ファインモータースクール、『こどもフェア』（9月20日・イコス上尾）に出展
エコドライブを取り入れた新規運転免許取得者向けの教習『楽エコ教習』を2008年より実施している指定自動車教習所ファインモータースクール（株式会社臼田、本社:埼玉県さいたま市・代表取締役:臼田和弘、048-641-7185）は、2025年9月20日（土）に開催される「こどもフェア」（主催：社会福祉法人 上尾市社会福祉協議会、来場無料、一部飲食は有料）に出展します。交通安全に必要な「認知」「判断」「動作」「記憶」を楽しくチェックできるシステム「点灯くん」を体験いただけます。本イベントは「こどもの成長を地域全体で応援すること」を目的とし、公益財団法人上尾市地域振興公社と共同で開催されます。
■埼玉県の子ども（中学生以下）が関わる交通事故について
埼玉県内の交通事故発生状況を見ると、令和6年度は死者数が前年より増加した一方、負傷者数は減少しました。学齢が上がるにつれて、自転車による事故の割合が高くなる傾向があります。原因別の死傷者数では、歩行者の場合は「飛び出し」、自転車の場合は「安全不確認」が最も多くなっています。さらに、発生時間帯をみると、歩行者は14時～15時台、自転車は16時～17時台に死傷者数が最も多くなっています。
（ 出典：埼玉県警察 https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kenke/jikobunseki.html ）
「点灯くん」はイベントに来場した方はどなたでも無料で体験していただけます。ファインモータースクールは、このイベント出展を通じて、交通安全の基礎知識の普及啓発、埼玉県の道路交通事情に合わせた大人向け、子ども向けの交通安全アドバイスもさせていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329439&id=bodyimage1】
■ 開催概要
イベント名：こどもフェア～こどもたちが安心できる「第3の居場所」を上尾に～
日時：2025年9月20日（土）10:30～15:00
場所：イコス上尾（ホールほか） 〒362-0011 埼玉県上尾市平塚９５１番地２
主催：社会福祉法人上尾市社会福祉協議会、公益財団法人上尾市地域振興公社
内容：ステージでの講演・クラシックコンサート・ダンス・ヒーローショー、企業や子育て支援団体による体験・展示コーナー、英語体験、大学生との交流、プレーパークなど
費用：無料（一部飲食など有料）
問い合わせ先：上尾市社会福祉協議会 TEL048-773-7155
上尾社会福祉協議会イベント告知サイト
URL： https://ageo-shakyo.or.jp/2025/07/30/730/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329439&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329439&id=bodyimage3】
ファインモータースクールは、今後も地域イベントなどを通じて情報発信を行い、エコドライブの普及や「くるまと地球環境の共存」を目指してまいります。
配信元企業：ファインモータースクール
■埼玉県の子ども（中学生以下）が関わる交通事故について
埼玉県内の交通事故発生状況を見ると、令和6年度は死者数が前年より増加した一方、負傷者数は減少しました。学齢が上がるにつれて、自転車による事故の割合が高くなる傾向があります。原因別の死傷者数では、歩行者の場合は「飛び出し」、自転車の場合は「安全不確認」が最も多くなっています。さらに、発生時間帯をみると、歩行者は14時～15時台、自転車は16時～17時台に死傷者数が最も多くなっています。
（ 出典：埼玉県警察 https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kenke/jikobunseki.html ）
「点灯くん」はイベントに来場した方はどなたでも無料で体験していただけます。ファインモータースクールは、このイベント出展を通じて、交通安全の基礎知識の普及啓発、埼玉県の道路交通事情に合わせた大人向け、子ども向けの交通安全アドバイスもさせていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329439&id=bodyimage1】
■ 開催概要
イベント名：こどもフェア～こどもたちが安心できる「第3の居場所」を上尾に～
日時：2025年9月20日（土）10:30～15:00
場所：イコス上尾（ホールほか） 〒362-0011 埼玉県上尾市平塚９５１番地２
主催：社会福祉法人上尾市社会福祉協議会、公益財団法人上尾市地域振興公社
内容：ステージでの講演・クラシックコンサート・ダンス・ヒーローショー、企業や子育て支援団体による体験・展示コーナー、英語体験、大学生との交流、プレーパークなど
費用：無料（一部飲食など有料）
問い合わせ先：上尾市社会福祉協議会 TEL048-773-7155
上尾社会福祉協議会イベント告知サイト
URL： https://ageo-shakyo.or.jp/2025/07/30/730/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329439&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329439&id=bodyimage3】
ファインモータースクールは、今後も地域イベントなどを通じて情報発信を行い、エコドライブの普及や「くるまと地球環境の共存」を目指してまいります。
配信元企業：ファインモータースクール
プレスリリース詳細へ