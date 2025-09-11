『城とドラゴン』×TVアニメ『東京リベンジャーズ』9月11日（木）19:00よりコラボイベント復刻開催！新お着替え「佐野万次郎（現代）」も登場！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、TVアニメ『東京リベンジャーズ』との復刻コラボイベントを、2025年9月11日（木）より開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329435&id=bodyimage1】
9月11日（木）19:00より、TVアニメ『東京リベンジャーズ』との復刻コラボイベントを開催いたします。期間中は、コラボ限定キャラ「東京卍會」が「東リベのアバたま」に登場。今回新たに「東京卍會」の激レアお着替え「佐野万次郎（現代）」が登場し、ガチスキルも追加されます。さらにワーウルフの激レアお着替え「黒川イザナ」が登場し、ショップではゲーム内のシステムボイスを各コラボキャラクターに変更できる豪華声優陣による「ボイスパック」が新発売！期間限定のコラボイベントをぜひお楽しみください。
◆『城とドラゴン』×TVアニメ『東京リベンジャーズ』コラボ特設サイト◆
https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/collabo_tokyorevengers-3/
【コラボ開催期間】2025年9月11日（木）19:00 ～ 9月25日（木）23:59
「東京卍會」の人気キャラクターたちが「アバたま」に登場！
「東リベのアバたま」に限定キャラ「東京卍會」が再登場！「東京卍會」は初回当選でキャラタマゴとして「花垣武道（CV:新祐樹）」が入手できます。以降、当選回数に応じて「場地圭介（CV:水中雅章）」「三ツ谷隆（CV:松岡禎丞）」「松野千冬（CV:狩野翔）」「龍宮寺堅（CV:福西勝也）」「佐野万次郎（CV:林勇）」「紫八戒（CV:畠中祐）」といった東京卍會メンバーのお着替えなどが手に入ります。そして今回新たに「佐野万次郎（現代）（CV:林勇）」がアバたまに追加されます。なお「東京卍會」には今回、ガチスキルも実装されます。
また、剣士専用の限定お着替え「日向なりきりセット」「直人なりきりセット」「一虎なりきりセット」「柚葉なりきりセット」、バーサーカーの激レアお着替え「半間修二セット」やコングの激レアお着替え「柴大寿セット」のほか、新しくワーウルフの激レアお着替え「黒川イザナ （CV:島粼信長）」も登場しますので、アバたまを割って、コラボ期間中にしか手に入らない限定キャラタマゴやアイテムを手に入れましょう！
※アバたまのアイコンは「城Lv.3以上」にのみ表示されます
※その他の「東リベのアバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
※激レアお着替えを入手するとキャラのステータスが少し上昇します
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329435&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329435&id=bodyimage3】
イベント「リーダー腕利きGP」開催
コラボ限定キャラ「東京卍會」をリーダーにしてリーグに挑む「リーダー腕利きGP」を開催いたします。バトルに勝利してより多くの「キャラフレP」を獲得したランキング上位者や条件を達成した方には、コラボ限定「キャラフレーム」が贈られます。なお、ランキング上位で獲得できるフレームは特別仕様となっており、重複して獲得することでフレームに星が追加されます。すでにフレームを獲得した方は星の獲得を目指しましょう！
【開催期間】
・2025年9月15日（月・祝）6:00 ～ 9月17日（水） 23:59
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329435&id=bodyimage1】
